The Pearl định nghĩa chuẩn sống thượng lưu bằng hệ tiện ích đặc quyền

Nối dài mọi trải nghiệm là hệ sinh thái tiện ích “all in one” của Waterpoint - đại đô thị tích hợp 355 ha kiểu mẫu phía tây TP.HCM. Với 3,1 ha tổ hợp thể dục thể thao, 8 km đường đạp xe, loạt tiện ích từ trường học, y tế, siêu thị, F&B… hiện hữu, The Pearl trao cho mỗi gia chủ đặc quyền sống trọn vẹn - nơi mọi nhu cầu an cư, học tập, làm việc và tận hưởng trong tầm tay.