Thể loại văn học đang khiến độc giả chơi game 'phát cuồng'

Độc giả quốc tế đang “phát cuồng” với bộ truyện LitRPG kết hợp nội dung của trò chơi nhập vai với tiểu thuyết viễn tưởng “Dungeon Crawler Carl”, theo USA Today.

Độc giả Việt Nam có thể chưa nghe nhiều tới Dungeon Crawler Carl, nhưng chắc hẳn đều biết đến Ready Player One, bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết LitRPG cùng tên ra mắt năm 2011.

LitRPG là thể loại văn học kết hợp các quy ước của game nhập vai với tiểu thuyết tưởng tượng khoa học viễn tưởng. Cho đến nay, LitRPG ngày càng phát triển mạnh và đang nổi như cồn với cái tên mới Dungeon Crawler Carl, được tác giả Matt Dinniman ra mắt từ năm 2020, và phần mới nhất A Parade of Horribles ra mắt ngày 12/5 này.

Khởi đầu là một tác phẩm tự xuất bản nhưng Dungeon Crawler Carl đã được nhà xuất bản Ace Books lựa chọn để tiếp tục ra mắt các ấn bản in tiếp theo tại Mỹ. Bộ truyện này cũng đã được Penguin Random House cho ra mắt ở Anh. Phiên bản sách nói trên Audible với giọng đọc của Jeff Hays cũng rất hút khách.

Tại hội sách BookCon 2026 ở Mỹ, độc giả đã nài nỉ để được tham gia buổi thảo luận có sự góp mặt của Dinniman và giọng đọc Jeff Hays. Loạt truyện cũng lọt top ăn khách của tờ USA Today và có rất nhiều người hâm mộ cuồng nhiệt, thậm chí có người còn xăm hình Công chúa Donut, nhân vật chú mèo đỏng đảnh của Dinniman.

LitRPG hút thế hệ độc giả chơi game

Nhiều độc giả của LitRPG đã trưởng thành cùng sự phát triển của thế giới trò chơi và họ đã tìm thấy điểm tương đồng lớn giữa văn học LitRPG và thế giới điện tử họ quen thuộc.

Brandon Dwane, một độc giả 28 tuổi đến từ Massachusetts, Mỹ, đã chơi trò chơi nhiều năm và chưa bao giờ tự coi mình là một người đọc sách. Nhưng điều đó đã thay đổi khi Dwane bắt đầu đọc thể loại LitRPG.

Bộ truyện này đang được Peacock chuyển thể. Ảnh: backerkit.

“Những cuốn sách dựng nên một thế giới giống hệt như đọc về một trò chơi điện tử,” Dwane nói.

Dwane đã say mê và chia sẻ nhiều tác phẩm LitRPG mới trên tài khoản TikTok của mình. Giống như trò chơi điện tử, các nhân vật trong tiểu thuyết LitRPG cũng thăng cấp theo nhịp độ truyện.

Theo Rhea Lyons, giám đốc thu mua nội dung tại Audible, LitRPG đến từ thị trường quốc tế. Lyons lần đầu tiên biết đến Dungeon Crawler Carl khi đang đi tìm những cuốn sách nước ngoài để dịch và xuất bản bằng tiếng Anh.

Lyons nói: “Thể loại này khởi đầu từ những tiểu thuyết mạng đến từ Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc. Độc giả LitRPG phương Tây hồi đó truyền tay nhau những bản dịch lậu. Các nhà văn LitRPG (phương Tây) hiện sử dụng những nền tảng trên để tìm ra những mô típ đang thịnh hành”.

Ví dụ, một số độc giả, thường là game thủ, thích những con số của những màn thăng cấp và thích kiểm chứng tính chính xác về mặt toán học của tác giả trong thế giới trò chơi. Những người khác lại chỉ muốn một câu chuyện có nhịp độ nhanh và gấp gáp, đi sâu vào nghệ thuật kể chuyện khéo léo.

LitRPG được trợ lực từ BookTok

Dungeon Crawler Carl nằm ở đâu đó giữa hai thái cực trên, vừa xây dựng được các thế giới phiêu lưu nơi nhân vật chính tích điểm thăng cấp, vừa tạo dựng được một câu chuyện gia đình ngọt ngào ở trung tâm. Điều này có lẽ là lý do khiến loạt truyện này duy trì được sức hút.

Ngoài ra, còn có sự hỗ trợ từ BookTok. Không giống như các thể loại sách khác, quảng cáo không thực sự hiệu quả với LitRPG, tác giả Dinniman nói.

Ông hiểu ra điều này từ những ngày tự xuất bản sách của mình. “Cộng đồng độc giả LitRPG luôn dựa vào truyền miệng. Bạn có thể chi hàng trăm nghìn USD cho quảng cáo mà vẫn không đáng một xu nào so với việc ai đó vào một trong những nhóm cộng đồg và (chia sẻ), ‘Tôi vừa đọc cuốn này. Nó thực sự rất hay’”, Dinniman nói.

“Những độc giả này cũng rất ham đọc, rất có chính kiến và rất thẳng thắn về những gì họ thích”, ông cho hay.

Điều này đã được thể hiện ngay ở chiến dịch gây quỹ cộng đồng trên BackerKit nhằm phát triển bản trò chơi Dungeon Crawler Carl hiện đại. Mục tiêu của chiến dịch chỉ là 250 nghìn USD , nhưng họ đã thu được gần 10 triệu USD .

Ngoài ra, việc xuất bản đa nền tảng cũng đã đạt hiệu quả cao. Hays chia sẻ rằng nhiều người hâm mộ khen ngợi giọng nói và sự đa dạng mà Hays tạo ra cho dàn nhân vật của truyện. Bản sách nói đã đạt hơn 140 triệu giờ nghe trên Audible.

Trong khi Dungeon Crawler Carl giúp đưa thể loại LitRPG đến với nhiều độc giả hơn, thể loại này cũng đang được các nhà xuất bản lớn đẩy mạnh, với dự đoán về tiềm năng tăng trưởng tích cực. Ví dụ như loạt truyện The Primal Hunter do Aethon Books ra mắt từ năm 2022 hay cuốn The First Step của Tao Wong, được Penguin Random House ra mắt tháng 3 vừa qua.