The Link City thêm ‘mảng xanh’ cho đô thị vệ tinh sân bay Long Thành

Đề cao yếu tố phát triển bền vững, The Link City được đầu tư mạnh mẽ chuỗi công viên nội khu rộng lớn kết hợp cùng hệ thống tiện ích đồng bộ.

Dự án kiến tạo không gian sống hài hòa giữa an cư - kinh doanh - đầu tư liền kề sân bay Long Thành.

Định hình chuẩn sống mới tại Dầu Giây

Trong bức tranh phát triển của các đô thị vệ tinh xoay quanh sân bay Long Thành, bài toán đặt ra không chỉ là mở rộng hạ tầng, mà là làm sao để cư dân vẫn giữ được nhịp sống cân bằng giữa đô thị hóa và thiên nhiên. Tại Dầu Giây, The Link City tiếp cận bài toán này bằng một cách đưa không gian xanh trở thành “lõi sinh hoạt” của cư dân, hướng tới việc kiến tạo hình mẫu về một đô thị phát triển bền vững của khu vực.

Tọa lạc ngay trung tâm hành chính Dầu Giây, tại giao điểm chiến lược của quốc lộ 1A và quốc lộ 20, The Link City không tách rời khỏi dòng chảy giao thương sầm uất, mà ngược lại, tận dụng lợi thế kết nối để kiến tạo một không gian sống xanh gắn liền nhịp sống đô thị hiện đại. Theo quy hoạch, The Link City phát triển hệ thống tiện ích, cảnh quan đa lớp, ưu tiên không gian công cộng và mảng xanh xuyên suốt.

Không gian sống xanh mát ngay trung tâm hành chính Dầu Giây.

Dự án sở hữu hơn 50 tiện ích gắn liền với không gian đô thị mở. Chuỗi công viên quy mô lớn, hồ cảnh quan cùng hệ thống cây xanh phủ khắp dự án giúp thiên nhiên hiện diện trong từng bước chân của cư dân, từ trục giao thông nội khu đến các không gian sinh hoạt thường nhật. Những khoảng xanh này không chỉ đóng vai trò điều hòa vi khí hậu, mà còn tạo nên các “khoảng nghỉ” tự nhiên, nuôi dưỡng cảm xúc và cân bằng thể chất - tinh thần, những giá trị ngày càng được thế hệ cư dân hiện đại đề cao.

Trong từng cụm công viên, cư dân có thể dễ dàng tìm thấy các không gian thư giãn như đường dạo bộ, xích đu, sân cỏ đa năng, vườn thư giãn. Đồng thời, các tổ hợp thể thao ngoài trời như sân bóng mini, sân pickleball, khu tập gym… cũng được bố trí đan xen, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe hàng ngày.

The Link City mang đến lối sống đa trải nghiệm cho cư dân.

Song song đó, trục thương mại - dịch vụ của The Link City được quy hoạch với trung tâm thương mại quy mô 2,6 ha và tuyến phố thương mại xuyên tâm, nơi quy tụ các thương hiệu thời trang, ẩm thực, giải trí sầm uất. Mảng xanh tiếp tục hiện diện tại quảng trường quảng trường sự kiện, hồ bơi, khu café ngoài trời, rạp chiếu phim ngoài trời, khu BBQ và chợ phiên cuối tuần.

Phối cảnh dự kiến của trung tâm thương mại 2,6 ha tại The Link City.

Trên những cung đường xanh mát, cư dân The Link City có thể bắt đầu ngày mới bằng vài vòng chạy bộ buổi sáng, hít thở bầu không khí trong lành dưới những hàng cây xanh, hay tận hưởng những phút giây thư giãn bên hồ bơi cùng gia đình. Cách tổ chức tiện ích phong phú cùng sự đan xen giữa không gian tĩnh - động, trong nhà - ngoài trời không chỉ đáp ứng nhu cầu tái tạo năng lượng, mà còn tạo nên những khoảnh khắc gắn kết giữa các thế hệ cư dân.

Hạ tầng hiện hữu tạo sức hút cho The Link City

Không chỉ tạo dấu ấn bằng định hướng sống xanh, The Link City còn ghi điểm rõ nét nhờ diện mạo đô thị đã thành hình. Hạ tầng nội khu được đầu tư đồng bộ với hệ thống đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng và cấp thoát nước gần như hoàn thiện. Nhiều hạng mục tiện ích quan trọng đã đi vào vận hành thực tế như hồ cảnh quan, sân pickleball, sân cỏ đa năng, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và các tuyến đường dạo bộ.

Cảnh quan nội khu The Link City đã hoàn thiện.

Song song đó, The Link City tiếp tục gia tăng sức hút nhờ các chính sách hỗ trợ tài chính và ưu đãi mang tính tích lũy tài sản dịp giáp Tết. Theo đó, khách hàng sở hữu sản phẩm The Link City sẽ nhận ngay thẻ cào quà tặng trị giá từ 1-6 chỉ vàng, cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác như ôtô, xe máy cùng các thiết bị gia dụng cao cấp.

Trong bối cảnh đô thị vệ tinh sân bay Long Thành đang đứng trước thời cơ bứt phá mạnh mẽ, những dự án được đầu tư bài bản như The Link City sẽ giữ vai trò dẫn dắt thị trường. Với định hướng lấy không gian xanh làm nền tảng phát triển bền vững, hạ tầng đã hoàn thiện, The Link City được kỳ vọng mở ra một chuẩn sống mới ngay trung tâm hành chính Dầu Giây.