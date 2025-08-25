Kinera - lời hồi đáp cho cuộc sống trân quý của thế hệ mới

Ngày 22/8, nhà phát triển bất động sản cao cấp Kinera chính thức ra mắt, khởi đầu cho hành trình kiến tạo những không gian sống trân quý.

Được định vị là nhà phát triển bất động sản (BĐS) thế hệ mới, Kinera mang đến triết lý “Sống trân quý” - cách nhìn mới mẻ về hạnh phúc và giá trị sống. Đây chính là lời hồi đáp cho sự chuyển mình của thế hệ hôm nay - thế hệ dám tìm kiếm phong cách sống đồng điệu với ước mơ và cái tôi riêng.

"Sống trân quý' - triết lý sống của thế hệ mới

Định nghĩa về “nơi ở lý tưởng” đang thay đổi. Thế hệ cư dân mới không còn hài lòng với những khuôn mẫu quen thuộc. Họ tìm kiếm sự tự do chọn lựa, không gian phản chiếu bản sắc, nuôi dưỡng hạnh phúc và đồng hành cùng sự phát triển bền vững.

Kinera ra đời để đáp ứng cho sự chuyển mình ấy - hành trình kiến tạo nơi ở trở thành không gian trân quý. Với Kinera, BĐS là một nhịp cầu nối con người với hạnh phúc: Vị trí vừa mang giá trị đầu tư, vừa mở ra những chân trời sống mới. Song song đó, an cư là nơi từng không gian không chỉ để sử dụng, mà để kể chuyện và đánh thức cảm hứng, xây dựng cộng đồng là những tâm hồn đồng điệu cùng nhau sẻ chia và lan tỏa năng lượng tích cực.

Dấu ấn sự kiện ra mắt

Từ khoảnh khắc đặt chân đến JW Marriott TP.HCM, mỗi khách mời như bước vào một thế giới được sắp đặt tinh xảo, nơi từng chi tiết đều được chăm chút để mang đến trải nghiệm cá nhân hoá tuyệt đối.

Đêm ra mắt không chỉ là lễ công bố một thương hiệu mới, mà còn là hành trình cảm xúc, câu chuyện về Kinera được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật từ khởi nguồn ý tưởng, triết lý “Sống trân quý”, đến tầm nhìn về một tương lai đầy cảm hứng.

Lễ ra mắt Kinera tại JW Marriott TP.HCM - khởi đầu hành trình “Sống trân quý”.

Tại sự kiện, Kinera chính thức hé lộ Marvelous Experience - dịch vụ khách hàng xuất phát từ trái tim, mang phong cách khách sạn 5 sao, nơi mọi khoảnh khắc đều được nâng niu. Đồng thời, Kinera tự hào giới thiệu bộ sưu tập đồng phục độc quyền hợp tác cùng NTK Phan Đăng Hoàng - gương mặt Forbes Asia 30 Under 30, minh chứng cho sự tinh tế từ những điều nhỏ nhất.

Dịch vụ khách hàng Marvelous Experience - chăm chút tinh tế từ những điều nhỏ nhất.

Trong sự thăng hoa của âm nhạc và ánh sáng, nhà phát triển bất động sản thế hệ mới công bố danh mục phát triển gồm 8 dự án - 8 chương mới của hành trình “Sống trân quý”. Không chỉ là những kế hoạch đang phát triển và sẽ được ra mắt ngay trong 2025-2026, mà là những cột mốc viết tiếp bản trường ca về một thế hệ sống mới - thế hệ dám trân trọng từng khoảnh khắc và kiến tạo tương lai cho chính mình.

Từ triết lý đến hiện thực - không gian sống đồng điệu với ước mơ

Khởi nguồn của hành trình “Sống trân quý” bắt đầu từ khu đô thị Hòa Lân - tọa lạc tại phường Thuận Giao, ngay tâm điểm siêu đô thị TP.HCM. Đây là chương mở màn đặt nền móng cho triết lý mà Kinera theo đuổi: Kiến tạo những không gian sống nơi mỗi khoảnh khắc đời thường đều trở nên quý giá.

Khu đô thị cao cấp Hòa Lân - khởi nguồn cho hành trình trân quý.

Từ khởi nguồn ấy, Kinera chính thức công bố 7 chương tiếp theo của hành trình “Sống trân quý” - hành trình trải dài khắp Việt Nam, nơi mỗi miền đất mở ra một giá trị riêng. Đó là Phú Quốc - đảo ngọc rực rỡ giữa biển trời, Đồng Nai - vùng đất cửa ngõ phồn thịnh đang vươn mình thành trung tâm quốc tế và TP.HCM - trái tim sôi động nơi nhịp sống hội tụ. Mỗi dự án là một nốt nhạc trong bản giao hưởng lớn về lối sống đương đại.

8 dự án sắp thành hình sẽ trở thành bức tranh toàn diện về một thế hệ cư dân mới: Những con người khao khát tự do lựa chọn, dám khẳng định bản sắc và không ngừng tìm kiếm sự cân bằng giữa hạnh phúc cá nhân và giá trị cộng đồng.

Ông Nguyễn Đức Lợi - đại diện Hội đồng sáng lập Kinera - chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng hạnh phúc bắt đầu từ sự đồng điệu - khi nơi bạn ở và cách bạn sống cùng chung một nhịp. Đó cũng chính là lúc triết lý ‘Sống trân quý’ trở thành hiện thực. Với Kinera, mỗi không gian không đơn thuần là một nơi chốn, mà là sự lựa chọn mang tính cá nhân hóa sâu sắc từ vị trí chiến lược, thiết kế tinh tế, tiện ích giàu cảm xúc cho đến cộng đồng cảm hứng. ‘Không gian bạn muốn cho cuộc sống bạn chọn’ chính là cam kết mà Kinera luôn kiên định theo đuổi”.

Với triết lý “Sống trân quý”, nhà phát triển BĐS thế hệ mới Kinera đặt con người làm trung tâm không chỉ ở sản phẩm, mà còn trong mối quan hệ bền chặt với khách hàng và cộng đồng. Mỗi dự án vừa là một khoản đầu tư giá trị, vừa là một không gian để lan tỏa cảm hứng, gắn kết và kiến tạo tương lai bền vững.