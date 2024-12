Thế khó của quán quân Rap Việt

Robber chiến thắng Rap Việt và đó là kết quả rất xứng đáng. Tuy nhiên, nam rapper phải đối mặt với nhiều thách thức khi đi đường dài.

Robber đã có chiến thắng dễ đoán và xứng đáng ở Rap Việt năm nay. Với kết quả bình chọn từ giám khảo, huấn luyện viên và khán giả là 35,1%, Robber có thành tích áp đảo so với các đối thủ như GILL, Manbo. Chiến thắng này là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của nam rapper nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức. Robber liệu có thể bứt phá như cách Double2T đã làm hay rồi cũng chìm dần vào quên lãng giống Seachains, Dế Choắt. Đó là câu hỏi nhiều khán giả đặt ra với Robber hiện tại.

Bất lợi của Robber

Chiến thắng của Robber ở Rap Việt năm nay được số đông khán giả theo dõi chương trình hưởng ứng. Qua từng vòng của sân khấu Rap Việt, Robber chứng tỏ hơn bất cứ ai, anh xứng đáng với ngôi vị quán quân. Ngoài chất giọng đặc trưng, lôi cuốn, Robber gây ấn tượng bởi flow đa dạng, biến hóa kết hợp delivery hấp dẫn. Càng vào những vòng trong Robber càng vượt trội so với đối thủ còn lại. Tuy nhiên, so với dàn quán quân Rap Việt từ trước đến nay, Robber chịu nhiều bất lợi nhất, mà phần lớn lý do đến từ yếu tố khách quan.

Bất lợi đầu tiên của Robber chính là Rap Việt năm nay đã giảm nhiệt dẫn đến chiến thắng của anh không được chú ý nhiều như thời Dế Choắt, Seachains hay kể cả Double2T đăng quang.

Robber là quán quân của Rap Việt mùa 4, trong khi GILL là á quân và Manbo nhận giải 3. Ảnh: NSX.

Còn nhớ 4 năm về trước, đêm công bố kết quả của Rap Việt mùa 1 đã mang về cho chương trình kỷ lục 1,1 triệu người xem cùng lúc. Con số ngoài sức tưởng tượng đó là bệ phóng giúp Dế Choắt có một trong những chiến thắng gây bàn tàn nhất trong lịch sử game show Việt. Mọi thứ liên quan đến Rap Việt và thầy trò Wowy, Dế Choắt gần như thâu tóm mọi nền tảng mạng xã hội vào thời điểm đó.

Với mùa 3 năm 2023, chiến thắng của Double2T gây tranh luận nhưng chương trình vẫn hot. Đêm thi cuối cùng đạt đỉnh điểm với hơn 1,3 triệu lượt xem. Và Double2T tận dụng rất tốt sức nóng của chương trình để sau đó chạy show liên tục từ Bắc tới Nam. Anh tung ra album thành công và được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá cao, thể hiện rõ qua lượt xem cùng những giải thưởng.

Trong khi đó, đêm chung kết trao giải mùa 4 diễn ra tối 14/12 chỉ đạt con số hơn 600.000 lượt xem, tụt giảm so với các mùa trước. Việc cạnh tranh trực diện với concert Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra cùng ngày tại Hưng Yên khiến độ bàn tán, phủ sóng của tân quán quân Robber cũng vì thế mà khiêm tốn hơn.

Thách thức của quán quân khi rap Việt hết sốt?

Trước ngày Robber được gọi tên trong đêm chung kết, anh và GILL đã liên tục được đặt lên bàn cân. Và đã có những bài viết phân tích rất kỹ lưỡng để chỉ ra GILL thực ra mới phù hợp với ngôi vị quán quân hơn cả. Nam rapper này được chỉ ra có kỹ năng toàn diện gồm viết lyrics thông minh, flow bắt tai, giọng dễ nghe, âm sắc đẹp cộng thêm cách sắp xếp bố cục sáng tạo. Âm nhạc của GILL có sự trẻ trung, hiện đại, bắt tai nên dễ thu hút nhiều đối tượng khán giả và phù hợp với hình ảnh các nhãn hàng hướng tới.

Đáng tiếc, GILL ở đêm chung kết chưa thể vượt qua những gì anh thể hiện trong vòng bứt phá còn Robber vẫn phát huy được mọi lợi thế để rồi cuối cùng xuất sắc giành thứ hạng cao nhất. Tuy nhiên, không thể phủ nhận, so với GILL, Robber bất lợi hơn ở khả năng làm nhạc viral. Robber quen thuộc với khán giả ở hình ảnh bụi bặm, gai góc và những sản phẩm âm nhạc có phần u tối hoặc hầm hố. Một số sản phẩm của anh vẫn đạt lượt xem lớn, thậm chí lên tới hơn 9 triệu lượt xem nhưng âm nhạc thuần rap bụi bặm vẫn khó để cạnh tranh với những ca khúc bắt tai, dễ nghe, dễ hát theo.

Việc có thể bứt phá trong thị trường không còn chuộng rap gai góc hay không là thách thức lớn với Robber lúc này. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, sau khoảng 3 năm bùng nổ nhờ con sốt Rap Việt, rap dường như đang bước vào giai đoạn thoái trào. Như top 10 ca khúc Việt có lượt nghe lớn nhất trên một ứng dụng nghe nhạc nổi tiếng toàn cầu, 3 bài hát đứng đầu đều là những bản nhạc pop, RnB như Đừng làm trái tim anh đau (Sơn Tùng M-TP), Từng quen (Wren Evans) và Những lời hứa bỏ quên (Vũ, Dear Jane). Những rapper Coolkid, RHYDER, HIEUTHUHAI, tlinh cũng xuất hiện trong danh sách đó nhưng tất cả sản phẩm đều thiên về âm nhạc dễ nghe, bắt tai, thậm chí hát nhiều hơn rap.

Trở lại Rap Việt, phần trình diễn vòng Đối đầu của Robber với Ngắn đã “cứu” mùa 4 sau những tập đầu mờ nhạt. Tuy nhiên, bản hit thành công nhất, viral nhất với tốc độc phát triển nhanh nhất cả mùa đấu vẫn là bản melodic rap về tình yêu với phần hook bắt tai, Anh đã làm gì đâu do Nhật Hoàng và Thùy Chi thể hiện.

Sự chênh lệch lớn về độ nổi tiếng giữa Double2T với 2 quán quân trước đó là Seachains, Dế Choắt... cũng phần nào phản ánh thị hiếu khán giả ở hiện tại. Dế Choắt đã nỗ lực, đầu tư về mọi mặt nhưng những sản phẩm âm nhạc thuần rap của anh chưa nhận được kết quả và hiệu ứng xứng tầm. Ngược lại, Double2T hay cả những thí sinh không giành giải cao trong cuộc thi như tlinh, RHYDER... lại đắt show hơn hẳn. Âm nhạc của họ phủ sóng với nhiều thành tích nổi bật. Đúng như một chuyên gia từng nhận định với Tri Thức – Znews, số đông thị hiếu khán giả ở Vpop chỉ nghe rap kết hợp cùng thể loại nhạc khác như pop, ballad. Còn một bài thuần rap vẫn bị xem là nhạc khó nghe.

Dẫu còn nhiều thách thức nhưng cũng đáng kỳ vọng vào Robber qua những gì anh đã thể hiện ở hành trình Rap Việt. Robber cho thấy anh mạnh nhất về âm nhạc đậm chất hip hop nhưng vẫn có thể rũ bỏ sự bụi bặm, gai góc và sẵn sàng thử sức với nhiều thể loại âm nhạc mới mềm mại, gần gũi khán giả hơn. Chẳng hạn ở vòng Bứt phá, bản rap love trẻ trung, vui tươi của Robber đã cho khán giả thấy một khía cạnh rất mới về rapper này. Sang tới chung kết, anh tiếp tục thử sức với trap, trên chất liệu âm nhạc đậm chất rapper Âu, Mỹ.

Bản thân Robber cũng tự tin anh sẽ phá được lời nguyền của các quán quân và đang chuẩn bị kỹ càng cho điều đó. Nam rapper chia sẻ trong đêm chung kết: “Tôi sẽ phá vỡ lời nguyền đó. Hiện tại, tôi không chỉ ấp ủ một mà còn là rất nhiều dự án âm nhạc khác. Tôi nghĩ đó mới là điều mọi người kỳ vọng ở tôi. Nếu chỉ dừng lại ở chiếc cúp này, rõ ràng tôi không phải là người xứng đáng”.