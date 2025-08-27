Thế hệ bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài

Khi ngành thẩm mỹ đã có nhiều tiến bộ vượt bậc, giúp níu giữ vẻ ngoài trẻ trung và cải thiện diện mạo, các bạn trẻ ngày càng bị ám ảnh bởi gương mặt đẹp và thân hình hoàn hảo.

Vẻ ngoài ưa nhìn là một lợi thế lớn, đặc biệt với phụ nữ. Ảnh minh họa: tvN.

Một trong những bận tâm lớn nhất của lứa tuổi teen là ngoại hình xấu xí hoặc kỳ cục nên khó kết bạn. Có học sinh nghĩ rằng vì bàn chân to lên nhưng cơ thể thì lại chưa lớn nên trông mình như quái vật.

Các em còn lo lắng vẻ đáng yêu hồi nhỏ của mình biến mất nên khuôn mặt mình biến đổi một cách kỳ lạ. Nếu lớn hẳn thì có thể thay đổi quần áo hay kiểu tóc và che giấu những nét không đẹp bằng lớp trang điểm, thì ở lứa tuổi này, khi luôn phải mặc đồng phục và để kiểu tóc giống nhau đến trường, thật khó để tạo nên hình ảnh đặc biệt riêng của mình.

Ngoại hình trước tuổi 25 có thể thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào việc mình sống như thế nào và suy nghĩ điều gì. Dù có khuôn mặt đẹp như thế nào nhưng tính tình luôn nóng nảy, nổi giận và khóc lóc thì khuôn mặt cũng có thể biến dạng trở nên không đẹp.

Còn giả sử đó là khuôn mặt không được ưa nhìn lắm nhưng nếu luôn tươi cười và hạnh phúc thì cũng sẽ trở nên rạng rỡ, đẹp đẽ hơn rất nhiều. Các tế bào trên khuôn mặt do hệ thần kinh trung khu phụ trách nên có thể thay đổi tối đa tùy theo tâm trạng mình như thế nào.

Vấn đề này cũng có thể xử lý bằng phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng các em phải vứt bỏ suy nghĩ rằng mình là người bất hạnh thì mới có thể mãn nguyện với kết quả phẫu thuật thẩm mỹ được.

Vì ấn tượng lạnh lùng nên khó kết bạn, nhưng nếu luôn luôn thân thiện và cư xử hòa nhã với bạn bè dù có vẻ ngoài lạnh lùng như thế thì những đánh giá của bạn bè sẽ nhanh chóng thay đổi.

Trong số các diễn viên hài, có nhiều người có thể nói những câu buồn cười đến vỡ bụng dù dường như họ không hề hài hước. Trong các diễn viên điện ảnh, có người trông rất lạnh lùng nhưng được công nhận là đẹp dù còn xa mới với tới hình ảnh mỹ nhân điển hình.

Diễn viên điện ảnh Mỹ Meryl Streep có khuôn mặt và cái mũi dài trong khi miệng lại nhỏ nên ấn tượng về cô trông rất lạnh lùng và như kẻ láu cá, nhưng nếu xem phim Mamma Mia cô đóng thì mọi người phải thán phục sao cô lại đẹp và đáng yêu đến thế.

Ngoại hình mà em nghĩ là nhược điểm ấy nếu em tự tin chăm sóc cho nó thì vẫn có thể trở thành ưu điểm. Nếu ấn tượng về em trông lạnh lùng do đeo kính cận thì em hãy chọn loại kính cận nhẹ nhàng, họa tiết đơn giản và màu pastel. Còn quần áo cũng chọn những màu trông ấm áp như màu hồng hay màu đỏ.

Màu sắc cũng có ý nghĩa tâm lý: màu đen hay xám cho cảm giác trang nghiêm và cứng nhắc trong khi màu nâu lại tạo ấn tượng về sự hòa đồng. Các màu sắc nổi bật như vàng, đỏ, xanh neon mang lại cảm giác tươi vui. Vì vậy, chọn trang phục với màu sắc phù hợp, tùy theo tình huống giao tiếp cũng rất quan trọng. Khi ra ngoài chơi, đi gặp bạn bè, hãy ưu tiên chọn các màu sắc tươi sáng.

Vẻ ngoài là thứ có thể thay đổi một cách dễ dàng. Nếu trời sinh có dung mạo ưa nhìn thì quá tốt, nhưng nếu không được số mệnh ưu ái cho điều ấy, chúng ta có thể cải thiện vẻ ngoài của bản thân bằng cách ăn mặc, trang điểm sao cho phù hợp.

Hãy nhớ rằng, gương mặt đẹp không nói lên được toàn bộ giá trị của một con người. Trái tim và trí tuệ cũng sẽ thể hiện nét đẹp của ta trong mắt những người xung quanh, đó mới là vẻ đẹp vĩnh cửu.