Vì sao một số người cảm thấy 'dị ứng' với tình yêu?

Một số người cảm thấy thật lạ lùng khi bạn bè xung quanh dễ dàng "cảm nắng" một ai đó, hay "phát cuồng" với diễn viên, ca sĩ thần tượng. Sự gò ép cảm xúc khiến họ khó mở lòng.

Tình yêu mang lại cho con người những trạng thái cảm xúc rất đa dạng. Ảnh: Một cảnh trong phim Mười năm yêu em.

Trong số những em có nhiều kinh nghiệm sống và hiểu biết về cuộc sống hơn so với lứa tuổi, có nhiều em sẽ khó làm quen với bạn cùng trang lứa hoặc nhiều em thường xuyên chơi với người lớn tuổi hơn.

Vấn đề này thường xuyên xảy ra ngay với cả những người rơi vào trạng thái mất khả năng diễn đạt cảm xúc (Alexithymia) do cưỡng bức thái quá cảm xúc bình thường của bản thân, hay với những người thường xuyên mệt mỏi tinh thần vì nhiều lý do khác nhau hoặc cha mẹ thường xuyên cãi vã.

Đặc biệt, có những em tuổi teen học hành rất xuất sắc nhưng lại không được nuôi dưỡng về tình cảm nên các em áp bức tình cảm thông thường của mình theo cơ chế phòng vệ, do vậy mà các em không dễ làm quen với bạn bè.

Những học sinh này sẽ rất dễ bị sốc khi người bạn nào đó của các em yêu đơn phương hoặc thích diễn viên, ca sĩ. Bởi vì các em lạ lẫm với cảm giác yêu một ai đó. Có nhiều trường hợp những người xung quanh tẩy chay những đứa trẻ này.

Trong khi những học sinh khác có thể huyên náo và cười đùa thì các em này chẳng thể đồng cảm (Empathy) với cảm xúc đó nên bản thân thấy mệt mỏi. Khi bạn bè đều có thể tận hưởng niềm vui thì chỉ có mình mình là không thể hòa đồng vào không khí chung, các em lại càng cô đơn hơn.

Mặt khác, lại có những học sinh khinh miệt những người bạn khác trong lúc cố áp chế cảm giác cô độc của mình thay vì đón nhận nó và không thể nghĩ rằng mình đang bị trầm cảm vì điều đó.

Bạn bè xung quanh do không hiểu tình trạng này nên xem các em như kẻ mắc bệnh công chúa hay hoàng tử. Nhưng thực tế nhiều người trong số các em ấy có thể đã mắc bệnh trầm cảm tiềm ẩn, hơn là bệnh “rối loạn tính cách yêu bản thân” khinh miệt khi nghĩ mình giỏi giang và thông minh nhất.

Những em này còn ghen tị với những người bạn giống như trẻ con có thể khóc, cười và nói chuyện ồn ào. Nhưng nếu thừa nhận cảm xúc này thì tự các em sẽ thấy bất hạnh và tổn thương lòng tự trọng, nên các em sẽ hành động như kiểu “tôi là đứa trẻ giống người lớn nên không quan tâm gì đến đằng ấy”.

Nếu xung quanh em có người bạn như thế thì tôi hy vọng em hãy quan tâm tới những tâm tư bị tổn thương của người bạn đó chứ không phải tẩy chay vô điều kiện. Còn nếu em thấy mình là kiểu người đó thì ngay bây giờ, em cần cân nhắc thứ mình muốn là gì và thành thật đón nhận nó, tìm hiểu một cách chính xác để trung thành với cảm xúc của mình.

Trường hợp những bạn trẻ ở tuổi dậy thì mà không yêu đơn phương ai đó, không hâm mộ diễn viên, ca sĩ hay cầu thủ thể thao nào có thể có những hành động lệch lạc (Deviant Behavior) khi các em lớn lên.