Sai lầm trong hướng nghiệp của giới trẻ Hàn Quốc

Nhiều bạn trẻ Hàn Quốc đã tốt nghiệp đại học nhưng vẫn mông lung về nghề nghiệp trong tương lai. Họ không tìm được công việc phù hợp cho bản thân và cảm thấy áp lực, tuyệt vọng.

Huấn luyện viên cho thú cưng đang là nghề được quan tâm tại Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.

Tôi nghĩ trường hướng nghiệp của Hàn Quốc cần phải trang bị môi trường giáo dục và thiết bị tốt hơn. Như bị thôi miên, hiện nay mọi người đều nói sẽ đi học đại học, nhưng vào đại học rồi thì không phải là chúng ta sẽ học hành thứ gì to tát tới tận khi tốt nghiệp để góp phần cho xã hội.

Không phải nhằm mục tiêu trở thành học giả nghiên cứu học thuật nhưng họ vẫn đang đổ rất nhiều tiền vào đại học hay các trung tâm luyện thi đại học. Khi tốt nghiệp và đi xin việc, những kiến thức được học trong trường gần như không có chỗ dùng nên lại phải nghiên cứu hay tập huấn nghề mới.

Hãy dừng việc sản xuất hàng loạt những người thất nghiệp cao cấp có bằng đại học như vậy, và đào tạo ra những học sinh xuất sắc khi đầu tư quả cảm hơn vào những trường cấp ba hướng nghiệp.

Trong xã hội công nghiệp hiện nay, nếu học sinh hướng nghiệp được trọng dụng thì sẽ giảm thiểu phần nhiều những học sinh học tiếp lên đại học. Còn những sinh viên ở các trường đại học không thể trở thành chuyên gia thì phải có tư tưởng tiếp thu kỹ những kiến thức cần thiết và có kinh nghiệm xã hội mới có thể nuôi dưỡng mình thành chuyên gia thành thạo.

Em đừng nổi giận vì những lo lắng của học sinh học trường cấp ba phổ thông khi mình thì theo học trường hướng nghiệp, mà hãy làm việc chăm chỉ và mài giũa năng lực của mình với tinh thần nằm gai nếm mật.

Phải chịu đựng và đi đến tận cùng thì mới có thể biết cuộc đời đó thành công hay thất bại. Tôi hy vọng trong thời gian đó, các em suy nghĩ kỹ về việc mình thực sự muốn làm hơn là nổi giận hay oán trách xã hội không công bằng.

Các em cần phải tiến lên để xây dựng quốc gia công bằng và hợp lý hơn là giải quyết sự mâu thuẫn và vô lý của xã hội không công bằng. Tùy thuộc niềm tin và nỗ lực của các em như thế nào thì xã hội của chúng ta có thể trở thành xã hội mở đầy tốt đẹp được.

Được biết đến là một trong những người giàu nhất thế giới, Bill Gates cũng từng dám bỏ học ở một trường đại học tốt vì cho rằng nó không giúp ích gì cho công nghệ máy tính. Tôi mong các em tuy sinh ra trong môi trường không may mắn nhưng sẽ trở thành nhân vật chính của một câu chuyện thần thoại.