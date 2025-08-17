'Già trước tuổi' nên hay không?

Mỗi người sẽ có những quan điểm và sở thích khác nhau, chúng tạo nên sự đa dạng trong xã hội. Chúng ta cần học cách đón nhận những điều "trái dấu" mà người khác mang lại.

Tuổi teen, các bạn trẻ luôn có nhiều băn khoăn về bản thân. Ảnh minh họa: tvN.

Nhiều trường hợp những bạn tuổi teen giỏi giang, đọc nhiều sách vở và có suy nghĩ già dặn sẽ bất bình rằng không có người để nói chuyện khi đi học. Có em còn nói rằng mình coi thường những người bạn chỉ nói chuyện ca sĩ, diễn viên vô bổ.

Nhưng có nhất định phải thế không? Những người bạn khác liệu có muốn thảo luận với bạn bè vấn đề khó khăn hay nỗi lo lắng của mình không nhỉ? Họ cũng có thể âm thầm lo lắng liệu mình nói những lời khó khăn và đau đớn thì xung quanh có nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ không, nếu bị cười nhạo thì làm sao đây?

Các em không có thời gian để suy ngẫm một cách sâu sắc hay đọc những loại sách khó vì đã quá stress trong học tập. Khi không được nghỉ ngơi và phải học hành đến mệt mỏi, học sinh dường như không có sức khỏe thể chất và tinh thần để suy nghĩ những vấn đề phức tạp và đọc sách chuyên môn ngoài trường học.

Mặt khác, sức ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông đại chúng ngày nay quá lớn nên phần nào khiến cho các hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng bị cưỡng chế.

Chỉ trước đây một thế hệ thôi, những người trẻ tuổi thích xem các tạp chí văn học hay thể hiện những hiểu biết về “triết học” hay “khoa học xã hội” để thoả mãn lòng ham muốn tri thức. Nhưng giờ là thời đại mà học sinh trở nên uyên bác về điện ảnh hay truyền hình.

Tôi không nói rằng việc quan tâm đến văn hóa đại chúng là thứ cấp. Văn hóa đại chúng có thể giúp giải tỏa tâm lý và tạo được niềm vui bình dị cho mỗi người. Bởi con người không thể lúc nào cũng sống dưới lập trường của một “người lớn” lịch lãm được.

Đôi khi, các em cũng không cần thiết phải biến mình thành đứa trẻ ngây thơ để được vui vẻ và phải cảm động khi xem những bộ phim truyền hình không thể tồi tệ hơn trên TV. Nhưng việc rơi nước mắt vì phải lòng một phi hành gia hay cảm động và thích ai đó cũng là điều được khuyến khích ở lứa tuổi teen.

Nhưng nếu các em có suy nghĩ “Dù chết tôi cũng không quan tâm đến lĩnh vực đó. Tôi thích đọc sách khó và những suy ngẫm sâu sắc hơn” thì đó là cách sống xuất sắc.

Tuy nhiên, có định kiến về những người có quan điểm hay nhân sinh quan khác với mình và đánh giá giá trị của họ thấp là không đúng. Tôi hy vọng em cũng công nhận những sở thích hoàn toàn khác với mình của người khác và có thái độ đón nhận như nó vốn có.