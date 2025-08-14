Điều gì làm nên vẻ nam tính thực sự?

Vẻ nam tính của một người đàn ông là sự tổng hòa của nhiều yếu tố như trang phục, kiểu tóc, cử chỉ. Sự mạnh mẽ, "đáng mặt nam nhi" vốn là một giá trị vô hình, toát ra từ bên trong.

Ảnh minh họa: tvN.

Thời gian gần đây, nam giới tỏ ra quan tâm nhiều đến xu hướng thời trang nên họ thích mặc quần rộng, đi sandal hay đeo hoa tai và vòng cổ. Đàn ông cũng thích nhuộm tóc và uốn xoăn tới mức không thể phân biệt đâu là nam, đâu là nữ.

Không chỉ thay đổi vẻ bề ngoài mà vai trò của nam giới và nữ giới (Sex role assignment) cũng biến đổi nhiều. Học sinh nam thì đam mê nấu nướng, thêu thùa, còn học sinh nữ thì hứng thú với công nghiệp nặng và kiến trúc. Nữ giới bị nam tính hóa còn nam giới bị nữ tính hóa.

Trong quá khứ, người gây tổn thương tâm lý và thể chất cho đối phương chủ yếu là nam giới, nhưng giờ đây, cũng có không ít trường hợp nguyên nhân lại từ chính là nữ giới.

Tất nhiên vẫn có nhiều phụ nữ bất hạnh và đáng thương nhưng sự thay đổi này gây hại không nhỏ cho nam giới. Vì thế mới xuất hiện những học sinh nam cố tình thể hiện thái quá tính nam tính của mình.

Để nhấn mạnh sự nam tính của mình một cách có ý đồ thì cũng có thể sử dụng nét mặt hay cử chỉ. Nếu chỉ dừng lại ở mức uống rượu hay hút thuốc như nhân vật chính trong phim thì không sao, nhưng họ còn cố tình đánh nhau, chửi bới và đập phá. Họ nhầm lẫn rằng phải làm thế thì mới mạnh mẽ và ra dáng đàn ông.

Vậy thì chỉ “mạnh” và hung hăng về mặt thể chất có phải là biểu tượng của nam tính? Người có dũng khí thực sự liệu có hành động kiểu khoe khoang sức mạnh và bạo lực trước bạn bè không? Các em hẳn biết rõ điều ngược lại mới là đúng đắn. Không có kẻ thích vung nắm đấm nào lại trở thành vĩ nhân của lịch sử cả.

Người xuất chúng không quan tâm nhiều đến việc mình là nam hay nữ. Họ tập trung hơn đến việc mình cần phải làm gì. Những người hành động bạo lực và hung hăng chỉ để chứng tỏ vẻ nam tính sẽ gặp khó khăn khi làm việc mang tính sáng tạo, còn người quá nữ tính và thụ động cũng sẽ khó có cuộc đời thành công.

Vượt qua chuyện là trai hay gái, quan trọng là em trở thành người thế nào, hoặc em sống cuộc đời như thế nào. Giả sử em nghĩ mình có thể chế áp hoặc bao vây đối phương bằng hành động bạo lực thì nên nhớ đó là trong các bộ phim Trung Quốc hay tiểu thuyết kiếm hiệp chứ không phải thế giới hiện thực. Vẻ nam tính chín muồi không biểu hiện qua sự xấc xược hay bạo lực mà từ sự bao dung và nhẫn nại.

Có những người vẫn sống tốt khi sử dụng nắm đấm như những người trong tổ chức xã hội đen nhưng chúng ta không tôn trọng những người như thế. Nếu cố ý hành động bạo lực để thể hiện vẻ nam tính thì bạn bè cũng sẽ xa lánh em. Tôi hy vọng em hãy suy nghĩ và hành động xa hơn, sâu hơn hiện tại để thể hiện vẻ nam tính thực thụ.