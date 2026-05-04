Thế độc tôn của Mercedes lung lay dữ dội sau Miami GP

Sau một tháng tạm nghỉ, chặng đua tại Miami (Mỹ) đánh dấu sự trở lại của F1. Vào rạng sáng 4/5 (giờ Hà Nội), Kimi Antonelli giành chiến thắng thứ 3 liên tiếp, nhưng các đội đua khác đã phả hơi nóng rõ rệt vào gáy của Mercedes.

Antonelli có chiến thắng thứ 3 liên tiếp sau 4 chặng đua.

Antonelli và Max Verstappen là hai tay đua xuất phát ở vị trí đầu trong ngày đua chính, nhưng cả hai đều nhanh chóng bị vượt qua ngay sau khi xuất phát. Charles Leclerc và Lando Norris vươn lên dẫn đầu, còn Antonelli tụt lại và gần như không thể trở lại vị trí số 1 trong nửa đầu chặng đua.

Bước ngoặt đến ở thời điểm thay lốp. Nhờ chiến thuật hợp lý, Antonelli giành lại lợi thế ngay sau khi vào pit. Tay đua của Mercedes nhanh chóng vượt lên dẫn đầu và giữ vững vị trí này cho đến khi kết thúc chặng.

Lando Norris về đích thứ hai, trong khi Oscar Piastri gây bất ngờ lớn khi giành vị trí thứ ba. Tay đua của McLaren đã vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh như George Russell, Max Verstappen và Lewis Hamilton, trước khi cạnh tranh quyết liệt với Leclerc ở những vòng cuối.

Ở vòng đua cuối cùng, Leclerc bất ngờ mất lái. Piastri không bỏ lỡ cơ hội để vượt lên và giành một suất trên podium.

Ngược lại, đây là ngày thi đấu đáng quên với Ferrari và Red Bull. Ferrari gặp vấn đề trong khâu thay lốp khi mất tới 3,7 và 3,8 giây cho Hamilton và Leclerc, chậm hơn nhiều so với mức khoảng 2 giây thường thấy. Quyết định gọi Leclerc vào pit sớm, cùng việc không phản hồi radio của tay đua này, cũng khiến người hâm mộ không hài lòng.

Về phía Red Bull, Verstappen dù xuất phát thứ hai nhưng mất lái ngay sau khi xuất phát, tụt xuống vị trí 16 chỉ sau vòng đầu tiên. Đồng đội của anh là Hadjar cũng gặp sự cố tương tự và buộc phải bỏ cuộc khi một bánh xe bị rơi ra.

Sau chặng đua thứ 4 của mùa giải, Antonelli tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 100 điểm. George Russell xếp thứ hai với 80 điểm. Tuy nhiên, chặng đua này cũng cho thấy các đội khác đang dần thu hẹp khoảng cách sau những nâng cấp kỹ thuật gần đây.