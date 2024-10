The Bootleg Beatles không lợi dụng tên tuổi của The Beatles

Nhóm nhạc The Bootleg Beatles cho biết họ không lợi dụng tên tuổi của The Beatles để kiếm tiền.

Bốn thành viên của nhóm nhạc The Bootleg Beatles vừa có mặt tại TP.HCM để chuẩn bị cho show diễn tổ chức vào tối 31/10 sắp tới. Trong buổi gặp gỡ báo giới vào chiều 29/10, 4 thành viên chia sẻ về những kỷ niệm khi lần đầu tới Việt Nam.

Paul Canning nói ấn tượng sâu sắc với con người và ẩm thực Việt Nam. "Chúng tôi có một ngày trống lịch. Cả nhóm sẽ dành khoảng thời gian đó để khám phá thành phố xinh đẹp này", nam ca sĩ chia sẻ.

Ca sĩ nói thêm ở London (Anh), anh từng không ít lần thưởng thức đồ ăn Việt Nam và rất thích thú. Vì vậy, khi có dịp đến TP.HCM, các thành viên sẽ khám phá, ăn nhiều đặc sản tại đây.

The Bootleg Beatles trình diễn Here Comes The Sun và Yesterday.

Cũng trong chương trình, ban tổ chức trình chiếu một clip ghi lại cảnh The Bootleg Beatles sợ khi băng qua đường phố tại TP.HCM. Clip thu hút sự chú ý của quan khách, báo giới tại sự kiện. Khi nhìn lại những hình ảnh trong clip, Gordon Elsmore cười và cho biết đây là trải nghiệm khó quên trong đời.

"Cảm ơn vì nhiều tài xế đã chạy chậm lại để chúng tôi có thể qua đường", Paul Canning nói.

Trong show diễn sắp tới tại TP.HCM, The Bootleg Beatles sẽ biểu diễn khoảng 25-30 ca khúc, là những bản hit nổi tiếng nhất của The Beatles xuyên suốt hành trình sự nghiệp như Yesterday, She loves you, Love me do, I want to hold your hand, Twist and Shout, Come Together, Hey Jude, Get back...

Bên lề sự kiện, đại diện ban nhạc The Bootleg Beatles khẳng định họ không lợi dụng tên tuổi của The Beatles để kiếm tiền. Nhóm không phát hành nhạc của The Beatles trên các nền tảng số.

The Bootleg Beatles được thành lập năm 1980, gồm Steve White, Stephen Hill, Paul Canning, Gordon Elsmore. Họ đảm nhận vị trí tương tự 4 thành viên của The Beatles là John Lennon, Paul McCartney, George Harrison và Ringo Starr.