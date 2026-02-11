Thấy gì khi Trấn Thành vội lên tiếng vụ doanh thu sớm 'Thỏ ơi' thấp

Sáng 11/2, Trấn Thành công khai phản hồi thông tin doanh thu đặt vé sớm của “Thỏ ơi” ngay cả khi phim chưa chính thức phát hành.

Chuyện là một ngày trước đó, Box Office Vietnam hiển thị doanh thu bán vé sớm của Thỏ ơi chỉ ở mức “vài triệu đồng”. Con số này nhanh chóng lan truyền trên mạng, kéo theo nhiều suy đoán rằng một trong những bộ phim được mong đợi mùa Tết đang gặp trục trặc ngay trước giờ ra rạp.

Chỉ sau đó không lâu, Trấn Thành lên tiếng, cho biết dữ liệu chưa được đồng bộ đầy đủ và doanh thu đặt vé trước thực tế đã đạt 349 triệu đồng. Không lâu sau, nền tảng này điều chỉnh lại số liệu.

Sự phản hồi nhanh chóng ấy không chỉ là để bảo vệ hình ảnh cá nhân. Nó phản ánh một thực tế sâu xa của thị trường điện ảnh hiện nay: những con số ban đầu không chỉ mô tả triển vọng của một bộ phim, chúng góp phần định hình triển vọng ấy.

Khi doanh thu sớm trở thành dự báo

Trong điện ảnh đương đại, doanh thu không còn bắt đầu khi khán giả bước vào rạp. Nó bắt đầu từ cả tuần trước, thông qua hệ thống bán vé trực tuyến, dữ liệu đặt trước và các báo cáo theo dõi thị trường.

Tại Hollywood, các hãng phim từ lâu đã dựa vào những chỉ số này để dự đoán kết quả cuối tuần mở màn. Các nghiên cứu cho thấy hiệu suất ban đầu, đặc biệt trong những giai đoạn cạnh tranh cao, có khả năng giải thích phần lớn doanh thu cả vòng đời phim.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of Cultural Economics chỉ ra rằng doanh thu tuần đầu chiếm phần lớn sự chênh lệch trong tổng doanh thu của các phim thương mại vận hành trong hệ thống rạp đa cụm. Khi một bộ phim phát tín hiệu yếu từ đầu, cơ hội phục hồi sẽ giảm mạnh. Quy luật này mang tính toàn cầu.

Trấn Thành nhanh chóng lên tiếng khi Thỏ ơi vướng thông tin có doanh thu bán vé sớm thấp.

Năm 2023, The Flash của Warner Bros., với kinh phí hơn 200 triệu USD , mở màn thấp hơn kỳ vọng. Chỉ trong vài ngày, các cụm rạp giảm suất chiếu, và doanh thu sụt giảm nhanh chóng. Tại Trung Quốc, thị trường mùa Tết còn khắc nghiệt hơn. Trong mùa Xuân 2022, bộ phim Too Cool to Kill mở màn yếu hơn dự kiến trong ngày mùng Một. Chỉ sau 24 giờ, hơn 40% suất chiếu bị rút lại để nhường cho phim dẫn đầu. Phim không bao giờ lấy lại vị thế, dù chất lượng không bị đánh giá thấp.

Ở Hàn Quốc, năm 2023, phim The Moon của đạo diễn Kim Yong-hwa gặp khó ngay từ giai đoạn presale. Dữ liệu đặt vé yếu khiến CGV và Lotte Cinema giảm suất trước ngày chiếu. Phim “chết yểu” sau chưa đầy hai tuần.

Ngược lại, những bộ phim mở màn mạnh thường được thị trường “tự động phục vụ”. Barbie (2023) và Avengers: Endgame (2019) là ví dụ điển hình: presale bùng nổ, rạp tăng suất, chiếm trọn phòng IMAX, tạo hiệu ứng dây chuyền khiến đối thủ gần như không có cơ hội.

Việt Nam cũng vận hành theo logic tương tự trong mùa phim Tết.

Các cụm rạp hoạt động với chi phí cố định cao. Mỗi suất chiếu kém hiệu quả là một cơ hội bị bỏ lỡ. Vì vậy, các rạp liên tục điều chỉnh lịch chiếu dựa trên dữ liệu thời gian thực. Phim bán tốt sớm sẽ được ưu ái về phòng chiếu và khung giờ. Phim bán chậm nhanh chóng bị thu hẹp không gian tiếp cận. Quá trình này tạo ra một vòng lặp, trong đó đà tăng tự củng cố chính nó.

Trong mùa Tết, khi nhiều phim cạnh tranh cùng lúc, vòng lặp ấy diễn ra đặc biệt nhanh.

Đạo diễn theo dõi doanh thu sớm như “theo dõi nhịp tim”

Với các đạo diễn và nhà sản xuất, doanh thu sớm không chỉ là vấn đề lợi nhuận. Đó là vấn đề sống còn. Phần lớn phim Việt thu về phần lớn doanh thu trong hai tuần đầu công chiếu. Với phim Tết, mức độ tập trung còn cao hơn. Một khởi đầu chậm hiếm khi để lại đủ thời gian cho truyền miệng cứu vãn tình thế.

Các nghiên cứu trên Management Science cho thấy những bộ phim mở màn yếu chịu bất lợi cấu trúc mà ngay cả đánh giá tích cực cũng khó đảo ngược. Các quyết định phân bổ suất chiếu phản ứng với tốc độ bán vé, chứ không chờ đợi việc đánh giá lại chất lượng.

Vì thế, người làm phim theo dõi bảng số liệu gần như từng giờ. Những con số này ảnh hưởng đến cách rạp phân bổ màn hình, cách báo chí đưa tin, cách nhà tài trợ và nhà đầu tư đánh giá rủi ro.

Với Trấn Thành, áp lực còn lớn hơn. Thương hiệu cá nhân của anh gắn chặt với thành công mùa Tết. Trong bối cảnh mùa phim Tết, “vài triệu đồng” không mang nghĩa “khiêm tốn”. Nó mang nghĩa “thất bại”.

Doanh thu bán vé sớm tác động lớn đến số suất chiếu những ngày sau đó.

Thông tin như vậy đồng thời phát đi nhiều tín hiệu: với rạp, rằng bộ phim không đáng ưu tiên; với khán giả, rằng đây không phải lựa chọn an toàn; và với truyền thông, rằng một câu chuyện thất bại đang hình thành.

Các nghiên cứu marketing cho thấy kỳ vọng ban đầu ảnh hưởng mạnh đến hành vi tiêu dùng. Khi công chúng tin rằng một sản phẩm đang “thua”, họ ít sẵn sàng dành thời gian và tiền bạc cho nó.

Việc Trấn Thành vội vã lên tiếng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Sự việc quanh Thỏ ơi cho thấy phòng vé hiện đại không còn đơn thuần là hệ thống kế toán. Nó là một thị trường của sự chú ý.

Trong kinh tế điện ảnh mùa Tết tại Việt Nam, thành công không còn bắt đầu ở quầy vé. Nó bắt đầu trên màn hình dữ liệu. Các bảng thống kê ảnh hưởng đến quyết định trước khi khán giả bước vào rạp. Do vậy, những con số mở màn không phải là chú thích bên lề. Chúng thực ra là phán quyết đầu tiên với một bộ phim chiếu rạp.

Tính 11/2, doanh thu đặt vé trước phần nào phản ảnh cuộc đua sôi động. Trấn Thành đang dẫn đầu với Thỏ ơi, kế đến là Trường Giang với Nhà ba tôi một phòng, Báu vật trời cho và Mùi phở ở vị trí kế sau. Tuy nhiên, về hiệu ứng truyền thông, theo dữ liệu từ nền tảng SocialTrend, từ 05/01 đến 03/02, Nhà Ba Tôi Một Phòng ghi nhận 65,13 nghìn lượt thảo luận, xếp vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ nổi bật của các phim Tết 2026 trên mạng xã hội. Trong khi đó, Thỏ ơi đạt 49,67 nghìn lượt thảo luận, đứng ở vị trí thứ 2.