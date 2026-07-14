Thấy gì khi mặt mộc của Midu gây bàn tán

Midu cho biết những năm gần đây cô không còn ăn diện mà tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên. Trên thế giới, ngày càng có nhiều ngôi sao thoải mái thể hiện diện mạo thật của họ.

Gần đây, những tấm ảnh mặt mộc của Midu lan truyền trên mạng xã hội và kéo theo vô vàn tranh luận. Đã có những người mỉa mai Midu là một ngôi sao, diễn viên nổi tiếng nhưng mặt mộc kém long lanh hơn mong đợi.

Thực tế, không riêng Midu mà có lẽ tất cả ngôi sao ở cả Việt Nam lẫn quốc tế đều được kỳ vọng có mặt mộc đẹp như khi trang điểm. Nếu lộ mặt mộc kém sắc, họ đều khó tránh khỏi những lời chê bai, chỉ trích, miệt thị.

Không chỉ Midu gây bàn tán

Trở lại trường hợp Midu, sau nhiều tranh cãi, tối 12/7, nữ diễn viên lên tiếng vấn đề này. Midu cho biết cô đã từ bỏ nhiều thói quen làm đẹp trước đây như nhuộm tóc hay sơn móng tay. Thay vào đó, nữ diễn viên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc gia đình và theo đuổi những điều bản thân cảm thấy thực sự ý nghĩa. Theo Midu, vẻ đẹp tự nhiên, dù không hoàn hảo, vẫn là dấu ấn riêng và phản ánh đúng con người của cô.

Midu trở thành tâm điểm bàn tán những ngày qua. Ảnh: FBNV.

"Mọi người đừng hỏi là sao có những cô gái ngày thường ra đường không make up, không phẫu thuật thẩm mỹ, làm này làm kia thêm cho đẹp. Tôi nghĩ làm người không cần quá cầu toàn, nhiều khi hạnh phúc nằm ở chỗ biết đủ, biết ơn và hài lòng với những điều bé nhỏ mình đang có - vậy là đủ rồi", cô chia sẻ.

Trước đó, nhiều sao Việt cũng lên tiếng phản bác khi bị chê bai mặt mộc. Tóc Tiên từng thẳng thắn đáp trả khi nhận những bình luận tiêu cực về gương mặt không son phấn.

Cô viết: “Có mấy người vô bình luận các kiểu, chẳng hạn ‘xấu như pê đê’, ‘mặt mộc quá xấu’, ‘không make-up ai cũng như ai’... Xin khẳng định vài điều sau: pê đê bạn Tóc Tiên toàn đẹp thôi nha, ai nói xấu với khinh miệt ra phố đi bộ tôi nhuộm trắng hết tóc bây giờ. Chị Angie bảo yêu mặt mộc đi mấy cưng, thế nên ngừng sống ảo. Vậy thôi".

Tương tự, khi đăng tải ảnh chụp mặt mộc rồi bị chê bai, Hoa hậu Khánh Vân cũng không ngại đối diện. Thậm chí, khi bị nhận xét như đàn ông, cô đáp trả theo lối hài hước: “Tôi tên anh Khánh mà trời”.

Tóc Tiên hay Khánh Vân cùng nhiều sao Việt khác phải đối diện với áp lực duy trì ngoại hình hoàn hảo. Ảnh: FBNV.

Tại Hollywood, cũng như nhiều ngành công nghiệp giải trí khác, các nữ ca sĩ, diễn viên từ lâu phải đối mặt với vô số tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế và nhiều áp lực vô hình về ngoại hình. Và ngay cả diễn viên nam cũng phải đối diện với các tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe.

Khi xuất hiện trên một chương trình với gương mặt không trang điểm, Huỳnh Hiểu Minh đã nhận nhiều ý kiến tiêu cực. Sau đó, trên một livestream, anh đối diện với những lời chê bằng tâm thế thoải mái.

Nam tài tử tiếp tục xuất hiện với gương mặt mộc mạc và đáp trả: "Rất nhiều người hỏi mặt mộc của tôi trông thế nào. Là thế này nhé. Đã xem 20 năm rồi, mọi người hãy cố xem nữa nhé".

Sao quốc tế rũ bỏ áp lực

Theo Marie Claire, bên cạnh áp lực dành cho bản thân, những người nổi tiếng phải đối diện với kỳ vọng trở thành hình mẫu tích cực cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, không chỉ Tóc Tiên, Midu, trên thế giới, ngày càng nhiều ngôi sao lựa chọn lên tiếng chống lại những chuẩn mực sắc đẹp mà xã hội áp đặt.

Không ít diễn viên và ca sĩ quyết định từ bỏ các thủ thuật thẩm mỹ, không còn cố che giấu tóc bạc hay vết rạn trên cơ thể. Thay vào đó, họ lựa chọn chấp nhận vẻ đẹp tự nhiên của mình, bất chấp việc xã hội có đồng tình hay không.

Jamie Lee Curtis quyết định không tiếp tục "che giấu" cơ thể để làm hài lòng những kỳ vọng của xã hội. Nữ diễn viên muốn sống đúng với vẻ ngoài tự nhiên trong chặng đường phía trước. Jamie Lee Curtis liệt kê hàng loạt phương pháp làm đẹp như kem che khuyết điểm, đồ định hình cơ thể, filler, phẫu thuật thẩm mỹ, quần áo, tóc nối hay các sản phẩm chăm sóc tóc. Theo bà, tất cả đều nhằm che giấu con người thật.

"Điều tôi muốn nói với mọi người là: Tôi không muốn bất cứ điều gì bị che giấu. Tôi đã quyết định buông bỏ hoàn toàn, thả lỏng tất cả cơ bắp mà trước đây luôn gồng lên để che giấu thực tại. Đó là mục tiêu của tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy tự do hơn cả về mặt sáng tạo lẫn thể chất", Jamie Lee Curtis chia sẻ.

Theo The Guardian, sao Hollywood gần đây cho thấy hình ảnh chân thực hơn. Ngày càng nhiều nữ diễn viên, trong đó có Julia Roberts, Julianne Moore, Drew Barrymore, Alicia Keys, Chrissy Teigen, Lady Gaga và Heidi Klum… đăng tải những bức ảnh mặt mộc, hưởng ứng xu hướng xuất hiện mà không cần lớp trang điểm.

Kylie Jenner từng không trang điểm khi chụp ảnh tạp chí. Ảnh: Instagram/@kyliejenner.

Pamela Anderson thậm chí từng gây chú ý khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris cuối năm 2023 với gương mặt hoàn toàn không trang điểm. Nữ diễn viên cho biết cô muốn khán giả tập trung vào nghệ thuật và thời trang thay vì cố gắng trở thành "người đẹp nhất trong căn phòng". Theo Pamela Anderson, quyết định để mặt mộc cũng là lời thách thức đối với những tiêu chuẩn sắc đẹp bất khả thi phụ nữ thường phải đối mặt.

"Thử thách bản thân là điều khiến tôi trẻ trung và xinh đẹp", bà nói, đồng thời cho biết làn da rạng rỡ của mình đến từ việc chăm sóc bản thân, lối sống giản dị và sự tự tin, thay vì nhiều lớp mỹ phẩm.

Kylie Jenner từng lên bìa Vogue với vẻ ngoài tự nhiên, còn Mila Kunis xuất hiện trên Glamour chỉ với một lớp kem dưỡng nhẹ.

Theo USA Today, Tổng biên tập Glamour Cindi Leive cho rằng xu hướng để mặt mộc sẽ còn tiếp tục phát triển.

"Hiện nay tồn tại một phong trào hướng tới sự chân thực trong giới phụ nữ cũng như trong văn hóa đại chúng. Điều đó không có nghĩa không trang điểm thì chân thực hơn việc dành thời gian học 12 bước trang điểm trên YouTube. Điều quan trọng là phụ nữ cảm thấy thoải mái và tự tin khi được thể hiện con người thật của mình, dù có hay không có lớp trang điểm", bà nói.

Bunny Kinney, Tổng biên tập Dazed Beauty, nhận định đây là một hành động có ý nghĩa khi những người phụ nữ có sức ảnh hưởng muốn truyền đi thông điệp về lòng dũng cảm, sự đoàn kết và khuyến khích mọi người trân trọng làn da của chính mình.

Rachel Anise, chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp, nhận định công chúng ngày càng trân trọng những hình ảnh thể hiện làn da thật với các khuyết điểm tự nhiên vì điều đó mang lại cảm giác gần gũi và đồng cảm. Theo bà, đây là hai yếu tố thường thiếu vắng trong những bức ảnh đã được chỉnh sửa và làm mịn quá mức trên mạng xã hội.

Charlotte Delobelle, chuyên gia của Fashion Snoops, cho rằng phong trào này đại diện cho sự trở lại của các giá trị như trung thực, chân thực và minh bạch - những yếu tố được thế hệ Z đặc biệt coi trọng.

Nhiều ý kiến cho rằng phong trào này bắt đầu từ năm 2014, khi blogger Leandra Medine Cohen đăng bài viết Why I Don't Wear Makeup trên trang Man Repeller. "Tôi cảm thấy thoải mái với ngoại hình của mình. Tôi không ghét những gì mình nhìn thấy trong gương", cô viết.

Tương tự, beauty blogger Kadeeja Khan cũng chuyển hướng từ các nội dung trang điểm sang chia sẻ hành trình điều trị mụn. "Các khán giả của tôi cần hiểu rằng việc không có làn da hay vóc dáng hoàn hảo là điều hoàn toàn bình thường. Không có ai hoàn hảo cả và điều quan trọng là phải chia sẻ sự thật đó", cô nói.