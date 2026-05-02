Thay đổi thời gian xét xử phúc thẩm 2 cựu cục trưởng nhận hối lộ

Do một số bị cáo trong vụ án Cục An toàn thực phẩm phải hầu tòa trong vụ án Công ty Avatek ở TP.HCM, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội quyết định thay đổi thời xét xử với 2 cựu cục trưởng nhận hối lộ nhằm bảo đảm quyền được bào chữa của một số bị cáo trong vụ án.

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội ban hành thông báo thay đổi thời gian xét xử phúc thẩm với Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga (cùng là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế) và 32 bị cáo khác.

Cụ thể, tại Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 3484 ngày 3/4/2026 của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao ấn định, thời gian mở phiên xét xử vụ án Nguyễn Thanh Phong cùng đồng phạm về các tội "Nhận hối lộ", "Đưa hối lộ" vào các ngày 6, 7, 8 tháng 5/2026.

Tuy nhiên, lịch xét xử trên trùng với lịch xét xử của Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đối với vụ án "Giả mạo trong công tác", "Đưa hối lộ", "Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi" xảy ra tại Công ty Avatek.

Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga.

Một số bị cáo trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm đang bị tạm giam tại trại TP.HCM và cũng bị xét xử trong vụ án xảy ra tại Công ty Avatek, nên không thể trích xuất được ra Hà Nội trong cùng thời gian.

Tòa Phúc thẩm tại Hà Nội cũng phân tích các bị cáo đều bị truy tố theo điều luật quy định buộc phải chỉ định người bào chữa theo Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong khi luật sư của các bị cáo có văn bản đề nghị hoãn phiên tòa ngày 6, 7, 8 tháng 5/2026 để có thể tham gia bào chữa cho các bị cáo được đầy đủ tại cả hai vụ án.

Do đó, để bảo đảm quyền được tham gia phiên tòa của các bị cáo và bảo đảm quyền được bào chữa theo quy định pháp luật, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội thông báo thay đổi thời gian mở phiên toà xét xử vụ án tại Cục An toàn thực phẩm sang các ngày 20, 21 và 22 tháng 5/2026.

Trước đó, hồi tháng 1, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm và xác định, giai đoạn 2018-2025, một số lãnh đạo, chuyên viên Cục An toàn thực phẩm đã lợi dụng quy định pháp luật còn chung chung để hình thành cơ chế "xin - cho", nhận hối lộ có hệ thống trong nhiều khâu quản lý.

Hành vi hối lộ xảy ra trong hoạt động thẩm định, cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm và cấp giấy chứng nhận GMP.

Trong đó, việc cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm được "báo giá" 5-10 triệu đồng mỗi hồ sơ, thông qua các cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ trung gian.

Tổng cộng, ông Phong, bà Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ từ 21 cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền 93,7 tỷ đồng trong cấp giấy tiếp nhận; 12,7 tỷ đồng trong cấp phép quảng cáo và 1 tỷ đồng liên quan giấy phép GMP.

Tổng số tiền các bị cáo đưa hối lộ là 77,4 tỷ đồng ; còn 27,5 tỷ đồng đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Cấp sơ thẩm tuyên 34 người phạm tội "Nhận hối lộ" và trong đó ông Nguyễn Thanh Phong chịu án 20 năm tù; bà Trần Việt Nga 15 năm tù; ông Nguyễn Hùng Long, cựu Cục phó An toàn thực phẩm, án 12 năm tù. Chồng bà Nga là bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, bị tuyên 5 năm tù.

Ngoài ra, có 21 người bị tuyên phạm tội "Đưa hối lộ", phải nhận từ 15 tháng án tù treo đến 5 năm 6 tháng tù giam. Trong số này, bị cáo Lê Thị Thu Hà bị tuyên 3 năm 6 tháng tù với cáo buộc dù là cháu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong vẫn phải đưa hối lộ "theo thông lệ", tổng số 9 tỷ đồng để các nhân viên ở Cục An toàn thực phẩm giúp hoàn thiện hồ sơ.

Sau phiên sơ thẩm nói trên, các bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, Nguyễn Hùng Long kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, 31 bị cáo khác cũng xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt hoặc xin được hưởng án treo.