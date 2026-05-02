Chân dung 2 đối tượng dùng dao cướp tiệm vàng

Sau 8 giờ truy xét khẩn trương, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ thành công 2 đối tượng gây ra vụ cướp tiệm vàng xảy ra vào trưa 1/5 trên địa bàn xã Đức Thọ.

Vào khoảng 12h30 ngày 1/5/2026, một vụ cướp tài sản nghiêm trọng đã xảy ra tại tiệm vàng Huế Thương, địa chỉ tại thôn 4, xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một đối tượng nữ khoảng 35-40 tuổi vào tiệm hỏi mua 2 nhẫn vàng 9999 (loại 5 chỉ/nhẫn). Ngay khi vừa cầm được 2 nhẫn vàng với tổng trọng lượng 10 chỉ trị giá khoảng 154 triệu đồng, đối tượng này bất ngờ tháo chạy ra ngoài.

Phát hiện sự việc, chị Huế - chủ tiệm vàng đã nhanh chóng đuổi theo, giằng co và hô hoán cầu cứu.

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc nữ chủ tiệm vàng nhảy qua tủ kính đuổi theo Nguyễn Thị Mỹ Linh sau khi đối tượng cướp 10 chỉ vàng 9999 rồi bỏ chạy.

Lúc này, một đối tượng nam thanh niên chờ sẵn trên xe máy Exciter màu xanh xám BKS 38D1-13838 đã nhảy xuống xe, dùng dao nhọn dài khoảng 40 cm hung hãn tấn công chị Huế và những người xung quanh để giải vây cho đồng bọn.

Trước sự truy cản quyết liệt của người dân, 2 đối tượng đã bỏ lại phương tiện tại hiện trường và chạy bộ lẩn trốn vào các khu vực lân cận.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã lập tức chủ trì, phối hợp cùng Công an các xã Đức Thọ, Thạch Hà, Đức Minh, Đức Thịnh và Công an phường Bắc Hồng Lĩnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Nhiều tổ công tác đã được thành lập, thực hiện chốt chặn các ngả đường và rà soát các địa bàn nghi vấn theo dấu vết nóng của tội phạm.

Hình ảnh 2 đối tượng trước thời điểm thực hiện vụ cướp tiệm vàng táo tợn.

Sau 8 giờ đồng hồ rượt đuổi, lực lượng chức năng đã lần lượt bắt giữ thành công cả 2 đối tượng gây án. Danh tính các đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Mỹ Linh (SN 1980, trú tại xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ) và Trần Văn Dũng (SN 1987, quê quán tại xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; đang trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM).

Đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Linh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hoang trên địa bàn xã Đức Thọ, cơ quan Công an đã thu hồi lại tài sản là tang vật trong vụ cướp trong quá trình bắt giữ đối tượng.

Hai đối tượng Trần Văn Dũng và Nguyễn Thị Mỹ Linh tại cơ quan điều tra.

Trong khi đó, Trần Văn Dũng bị phát hiện, khống chế khi đang tìm cách bỏ trốn tại khu vực gần ngã ba Thạch Long, Quốc lộ 1A qua địa phận xã Thạch Hà, cách hiện trường gây án khoảng 50 km với ý định bắt xe ra Bắc để tẩu thoát.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra và hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng nghiêm minh trước pháp luật.