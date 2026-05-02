Đã bắt được 2 đối tượng cướp tiệm vàng tại Hà Tĩnh

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa 1/5 tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày, cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Tối 1/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh trên địa bàn xã Đức Thọ vào trưa cùng ngày, sau nhiều giờ truy xét, đến khoảng 21h45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ thành công đối tượng nam giới khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Thạch Hà.

Đây là đối tượng thứ 2 trong vụ việc sa lưới, chiều tối cùng ngày lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ người phụ nữ liên quan. Danh tính các đối tượng nói trên chưa được công bố, song nguồn tin cho biết các đối tượng quê ở TP Cần Thơ (tỉnh Sóc Trăng cũ).

Hình ảnh đối tượng nữ giả vờ mua vàng rồi cướp tài sản tại tiệm vàng Huế Thương.

Trước đó, như Báo CAND Online đã thông tin, vào khoảng vào khoảng 12h30 cùng ngày, một đôi nam nữ điều khiển xe máy phân khối lớn, đến tiệm vàng Huế Thương trên đường Nguyễn Thị Minh Khai ở thuộc thôn 4, xã Đức Thọ. Người phụ nữ vào trong, giả vờ hỏi mua trang sức rồi bất ngờ cướp giật một số tài sản có giá trị.

Sau khi gây án, đối tượng nhanh chóng chạy ra ngoài và lên xe máy do một nam giới chờ sẵn để tẩu thoát. Nữ chủ tiệm vàng đã nhanh chóng leo qua tủ kính đuổi theo và hô hoán người dân để ứng cứu nhưng không kịp.

Nghe tiếng tri hô, nhiều người có mặt đã hỗ trợ truy đuổi, vây bắt ráo riết. Đối tượng đành vứt bỏ chiếc xe phân khối lớn lại và tiếp tục chạy bộ. Trên đường lẩn trốn, chúng đã cướp một chiếc xe máy Wave Honda màu xanh đen BKS 37L3-0709 của người dân để tiếp tục làm phương tiện tẩu thoát.

Qua truy xét nhanh, chiều tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã bắt giữ được nghi phạm nữ và thu giữ chiếc xe máy do các đối tượng để lại gần hiện trường vụ cướp. Bước đầu xác định phương tiện này mang BKS giả, không loại trừ khả năng là tang vật của một vụ trộm, cướp trước đó.

Hiện, vụ việc được tiếp tục điều tra, làm rõ.