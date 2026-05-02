Khởi tố đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc tại Campuchia

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Đánh bạc" xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, Cơ quan điều tra xác định tháng 5/2025, Hà Văn Huynh sang Campuchia tham gia tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.
Huynh được các đối tượng phân công nhiệm vụ nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc chuyển đến để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trực tuyến trên các trang web đánh bạc; số tiền nhận được là hơn 2 tỷ đồng/ngày.
Đối tượng Hà Văn Huynh tại cơ quan Công an.
Đến khoảng cuối tháng 11/2025, Huynh chuyển sang làm công việc chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khi người tham gia đánh bạc liên hệ liên quan đến các vấn đề về trò chơi, tài khoản đánh bạc. Huynh được trả lương 900 USD/tháng.
Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng xảy ra năm 2025.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách "Công tác thi hành án hình sự thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã" giới thiệu phạm vi nghiên cứu về 3 vấn đề: Thi hành án treo, thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ và áp dụng biện pháp tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Cuốn sách đánh giá toàn diện cơ sở pháp lý về thi hành án hình sự, trọng tâm là về hình phạt và trách nhiệm của UBND cấp xã.