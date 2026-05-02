Khởi tố đối tượng tham gia tổ chức đánh bạc tại Campuchia

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Hà Văn Huynh (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Lại, thành phố Hải Phòng) về tội "Tổ chức đánh bạc".

Quá trình điều tra mở rộng vụ án "Đánh bạc" xảy ra năm 2025 trên không gian mạng, Cơ quan điều tra xác định tháng 5/2025, Hà Văn Huynh sang Campuchia tham gia tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Huynh được các đối tượng phân công nhiệm vụ nhận tiền từ những người tham gia đánh bạc chuyển đến để nạp tiền vào tài khoản đánh bạc trực tuyến trên các trang web đánh bạc; số tiền nhận được là hơn 2 tỷ đồng /ngày.

Đối tượng Hà Văn Huynh tại cơ quan Công an.

Đến khoảng cuối tháng 11/2025, Huynh chuyển sang làm công việc chăm sóc khách hàng, hỗ trợ khi người tham gia đánh bạc liên hệ liên quan đến các vấn đề về trò chơi, tài khoản đánh bạc. Huynh được trả lương 900 USD /tháng.

Hiện, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc trên không gian mạng xảy ra năm 2025.