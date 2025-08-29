Thay đổi thời gian cấm đường ngày 29-30/8 phục vụ lễ Tổng duyệt A80

Công an Hà Nội điều chỉnh thời gian cấm đường phục vụ lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 2/9, muộn hơn 4 giờ so với thông báo trước đó.

Ngày 29/8, Công an TP. Hà Nội thông báo phân luồng giao thông phục vụ tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Hà Nội cấm một số tuyến đường từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8 phục vụ tổng duyệt A80.

Để đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, lực lượng chức năng sẽ cấm triệt để, tạm cấm, hạn chế phương tiện lưu thông trên một số đường, phân luồng giao thông từ 22h ngày 29/8 đến 13h ngày 30/8, muộn hơn 4 tiếng so với thông báo trước đó.

Các tuyến đường tổ chức cấm triệt để đối với tất cả các phương tiện (trừ các xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm):

Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê (từ Hùng Vương đến Văn Cao), Mai Xuân Thưởng, Quán Thánh, Phan Đình Phùng, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Độc Lập, Chùa Một Cột, Bắc Sơn, Tôn Thất Đàm, Nguyễn Cảnh Chân, Hoàng Diệu, Cửa Bắc, Yên Phụ, Thanh Niên, Điện Biên Phủ, Bà Huyện Thanh Quan, Lê Hồng Phong, Ông Ích Khiêm, Ngọc Hà, Nguyễn Tri Phương, Chu Văn An, Tôn Đức Thắng, Cát Linh, Trịnh Hoài Đức, Hàng Cháo, Trần Phú, Sơn Tây, Kim Mã, Liễu Giai, Văn Cao, Nghi Tàm, Đội Cấn, Dốc La-Pho.

Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn, Trần Nhân Tông (từ Lê Duẩn đến Quang Trung), Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Cổ Tân, Phan Chu Trinh (từ Hai Bà Trưng đến Tràng Tiền).

Lê Thánh Tông, Tông Đản (từ Lý Đạo Thành đến Tràng Tiền), Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Quang Trung (từ Lý Thường Kiệt đến Tràng Thi), Lý Thái Tổ, Nguyễn Hữu Huân, Ngô Quyền (từ Quảng trường ngân hàng Nhà nước đến Tràng Tiền), Giảng Võ, Láng Hạ, Láng (từ Láng Hạ đến Trần Duy Hưng).

Các tuyến đường cấm triệt để phương tiện. Ảnh: Cổng TT Chính phủ.

Các tuyến đường tạm cấm theo loại phương tiện:

Tuyến bên trong đường Vành đai 1: Tạm cấm các loại phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ Lễ kỷ niệm, xe được quyền ưu tiên...).

Tuyến trong khu vực từ đường Vành đai 1 đến đường Vành đai 2: Tạm cấm đối với xe tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe được quyền ưu tiên...).

Các tuyến đường khuyến nghị hạn chế lưu thông:

Tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 2 đến Vành đai 3: Hạn chế lưu thông đối với xe khách dưới 16 chỗ, ô tô cá nhân, xe mô tô.

Tuyến đường trong khu vực từ Vành đai 1 đến Vành đai 2: Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện.

Đối với một số tuyến đường từ Vành đai 3 hướng ra khu vực ngoại thành (gồm: Quốc lộ 32, Cầu Diễn, Hồ Tùng Mậu, Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long, đường Làng Văn hóa, Quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6, Quang Trung, Trần Phú, Nguyễn Trãi, đường tỉnh lộ 419, đường tỉnh lộ 429, Võ Nguyên Giáp, Quốc lộ 18): Hạn chế lưu thông đối với các phương tiện (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe có phù hiệu...).

Video trực tiếp sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành cho đại lễ 2/9 20h ngày 27/8, hơn 40.000 người tham gia buổi sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.