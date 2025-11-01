Thay đổi lịch sử ở Premier League

Một trong những truyền thống lâu đời và được mong chờ nhất của bóng đá Anh sẽ có sự thay đổi lớn trong mùa giải 2025/26.

Premier League có thay đổi đáng chú ý. Ảnh: Reuters.

Trang chủ Premier League xác nhận rằng chỉ một trận đấu duy nhất sẽ được tổ chức vào ngày 26/12 – tức ngày Boxing Day. Đó là cuộc đối đầu giữa MU và Newcastle trên sân Old Trafford.

Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử Premier League, người hâm mộ chỉ được chứng kiến 1 trận đấu trong ngày lễ đặc biệt tại Anh, thay vì toàn bộ 10 cặp đấu diễn ra cùng thời điểm như trước đây. Ngoài trận MU gặp Newcastle, 7 trận sẽ được tổ chức vào ngày 27/12 và 2 trận còn lại được dời sang ngày 28/12.

Sự thay đổi này xuất phát từ lịch phát sóng và các ràng buộc trong hợp đồng truyền hình của giải đấu. Premier League có nghĩa vụ đảm bảo 33 vòng đấu cuối tuần cùng 5 vòng đấu giữa tuần trong mùa giải. Do ngày 26/12 năm nay rơi vào thứ Sáu, chỉ có một trận được phép tổ chức mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc lịch thi đấu chung.

“Chúng tôi hiểu rõ ý nghĩa của ngày Boxing Day với người hâm mộ bóng đá Anh", thông báo của Premier League nêu rõ. “Tuy nhiên, do những ràng buộc về lịch phát sóng và sự phối hợp giữa nhiều giải đấu khác nhau, việc rút gọn số trận đấu trong dịp này là điều khó tránh khỏi".

Premier League cam kết rằng từ mùa sau, khi ngày 26/12 rơi vào thứ Bảy, truyền thống Boxing Day sẽ được khôi phục với đầy đủ các trận đấu trong cùng một ngày.

