Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Mindfulness - Sống tỉnh thức và thực hành chánh niệm

Cuốn sách nổi tiếng về chánh niệm này đã ghi dấu ấn trong ngành tâm lý học xã hội. Những nghiên cứu trong cuốn sách cho thấy rằng chánh niệm đem lại cảm giác kiểm soát, hành động tự do và ít kiệt sức hơn.

Sách hay Ebook

Thay đổi định kiến về lão hóa

  • Thứ bảy, 24/10/2026 17:00 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Mặc dù quan điểm cho rằng phát triển là quá trình diễn ra suốt cả cuộc đời hiện rất được chú ý, người ta vẫn coi những thay đổi sau tuổi trưởng thành là lão hóa.

Điều này cũng tương tự như việc mặc dù có thể dùng từ ngày để chỉ khoảng thời gian kéo dài 24 giờ, chúng ta vẫn thường sử dụng nó để nói về những giờ khi trời còn sáng. Từ lão hóa giờ đây chỉ đề cập đến mặt tối của việc già đi. Để tạo ra những thay đổi trong cuộc sống tuổi xế chiều, người ta phải đấu tranh chống lại tất cả những lối mòn tư duy phổ biến này.

Khi chúng ta hành xử một cách bất chánh niệm, nghĩa là dựa vào những phạm trù đã được thiết lập sẵn trong quá khứ, sự phát triển của chúng ta dường như đã có sẵn điểm kết thúc. Chúng ta như những viên đạn chuyển động theo một lộ trình định sẵn. Trong chánh niệm, chúng ta sẽ nhìn ra mọi lựa chọn và tạo ra các điểm kết thúc mới. Khi tham gia một cách chánh niệm từng giai đoạn phát triển, chúng ta tự do hơn trong việc vạch ra lộ trình cho chính mình.

Khi mới đắc cử, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã hỏi Thẩm phán Oliver Wendell Holmes rằng tại sao ông lại học tiếng Hi Lạp (khi đã lớn tuổi như vậy). “Để rèn luyện trí óc, chàng trai trẻ ạ”, Thẩm phán Holmes nói.

Các nhà khoa học phát hiện ra rằng ở tuổi trưởng thành, sự phức tạp của môi trường có thể làm thay đổi độ dày của vỏ não. Những kiến thức sinh lí học, hóa học và giải phẫu học về não bộ đã thay đổi rất nhiều so với những giả định trước đây. Bất chấp giả định rằng việc già đi là một quá trình suy giảm sinh lí không thể đảo ngược, một số loại hoạt động tinh thần lại có thể dẫn tới sự tăng trưởng mới ở các mô.

Hầu hết các giới hạn vu vơ mà chúng ta đặt ra cho sự phát triển của bản thân khi về già đều không dựa trên chút thông tin khoa học nào. Những hình dung của chính chúng ta về tuổi già, tích lũy dựa trên hàng trăm trói buộc nhận thức sớm nho nhỏ, sẽ định hình nên cuộc sống của chúng ta ở giai đoạn xế chiều.

Ellen J. Langer/NXB Thế giới & Alpha Books

lão hóa chánh niệm trưởng thành phát triển

    Đọc tiếp

    AI có thể đánh bại quá trình lão hóa ở con người?

    AI có thể đánh bại quá trình lão hóa ở con người?

    0

    Trong những năm 2030, chúng ta sẽ đến được cây cầu thứ ba trong hành trình kéo dài tuổi thọ: Các nanorobot y học có khả năng thực hiện việc “bảo trì và sửa chữa” thông minh ở cấp độ tế bào khắp cơ thể.

    Khi nào chúng ta thấy mình già đi?

    Khi nào chúng ta thấy mình già đi?

    0

    Cảm giác già cỗi và bị suy giảm giá trị không chỉ do tuổi tác. Khi cuộc sống không còn đam mê, mất đi hứng thú với nghề nghiệp, con người sẽ thấy mình già đi rất nhanh.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Thư viện làng cò Đông Xuyên lưu giữ tủ sách gia đình của bà Đào Thị Khanh. Bà và chồng đã cùng gắn bó, đi qua thăng trầm cuộc sống bên những cuốn sách.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý