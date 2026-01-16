Thảo Nhi Lê, vợ thiếu gia Phan Thành khoe nhan sắc 10 năm trước

"10 năm đã trôi qua, 2016-2026. Từ một chú tiểu trở thành một phiên bản khác! Chắc chắn mọi người sẽ rất bất ngờ về quá khứ nhưng nó là thứ tôi luyện tính cách nhẹ nhàng của Harry ngày hôm nay", Harry viết. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến sư thầy và các Phật tử đã yêu thương mình. Harry Nista (tên thật Nguyễn Anh Tú, 26 tuổi) nổi tiếng với series biến quần áo của bà thành trang phục thời thượng. Anh là mẫu ảnh được săn đón, hiện hoạt động ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Harry Nista/Facebook.