Thảo Nhi Lê, vợ thiếu gia Phan Thành khoe nhan sắc 10 năm trước

|
Những ngày đầu năm 2026, trend "Throwback 2016" (tạm dịch: Nhìn lại 2016) chiếm sóng mạng xã hội. Hàng loạt influencer, TikToker triệu fan đồng loạt chia sẻ lại hình ảnh 10 năm trước. Trong đó, bức hình thời còn là một chú tiểu của Harry Nista - fashionista nổi tiếng có hơn 1 triệu follow trên TikTok - khiến dân mạng ngỡ ngàng. Hình ảnh anh cạo trọc đầu, mặc áo thầy chùa trái ngược với phong cách đầy cá tính, nhiều màu sắc ở hiện tại. Ảnh: Harry Nista/Facebook.
|
"10 năm đã trôi qua, 2016-2026. Từ một chú tiểu trở thành một phiên bản khác! Chắc chắn mọi người sẽ rất bất ngờ về quá khứ nhưng nó là thứ tôi luyện tính cách nhẹ nhàng của Harry ngày hôm nay", Harry viết. Anh cũng gửi lời cảm ơn đến sư thầy và các Phật tử đã yêu thương mình. Harry Nista (tên thật Nguyễn Anh Tú, 26 tuổi) nổi tiếng với series biến quần áo của bà thành trang phục thời thượng. Anh là mẫu ảnh được săn đón, hiện hoạt động ở cả Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Harry Nista/Facebook.
|
Primmy Trương - từng là beauty blogger đình đám một thời - cũng không đứng ngoài trào lưu. Bà xã thiếu gia Phan Thành chia sẻ lại loạt hình ảnh nhan sắc năm 2016, với gu thời trang thanh lịch và sang chảnh.
|
Primmy Trương kết hôn với thiếu gia Sài thành vào đầu năm 2021, đến nay cặp đôi có hai nhóc tỳ đáng yêu. Sau 10 năm, người đẹp sinh năm 1992 vẫn trẻ trung và có cuộc sống sang chảnh đáng ngưỡng mộ. Song so với trước đây, cô hoạt động hạn chế hơn trên mạng xã hội, chỉ chia sẻ hình ảnh vào những dịp quan trọng của gia đình.
|
Quỳnh Anh Shyn cũng "đu trend" nhìn lại 10 năm. Trong những bức ảnh thời 2016, khi đang là một người mẫu tuổi teen, cô nàng đã thể hiện cá tính thời trang. Cô để mái tóc layer kiểu trang điểm phong cách Hàn Quốc đang thịnh hành thời điểm đó. Ảnh: Quỳnh Anh Shyn/Instagram.
|
Sau 10 năm, Quỳnh Anh Shyn đã là fashionista vươn ra tầm quốc tế. Cô nổi bật với phong cách cá tính, được ví như "tắc kè hoa" của làng thời trang. Quỳnh Anh được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc. Cô cũng gây chú ý khi tham gia các chương trình giải trí lớn. Ảnh: Quỳnh Anh Shyn/Instagram.
|
Rich kid Thảo Nhi Lê cũng chia sẻ loạt hình ảnh 10 năm trước, kèm theo là dòng tâm sự khi nhìn lại hành trình đã qua. "10 năm sau: vẫn thời trang, vẫn trang điểm, vẫn chụp ảnh selfie trước gương, vẫn là một người nghiện công việc, vẫn đi du lịch, vẫn bối rối, vẫn hỗn loạn", cô viết. Ảnh: Thảo Nhi Lê/Instagram.
|
Thảo Nhi Lê nói rằng 2016 là năm cô khám phá thế giới, khám phá bản thân, theo đuổi giấc mơ trở thành một blogger thời trang, chia sẻ mọi thứ trực tuyến, thử nghiệm mọi phong cách, tiệc tùng hết mình và yêu Việt Nam. "Tiếp theo là gì? Không biết nữa. Và điều đó cũng khá thú vị. Cuộc sống đầy những bất ngờ", cô bày tỏ. Ảnh: Thảo Nhi Lê/Instagram.
|
"10 năm trước chỉ thích làm người lớn. 10 năm sau chỉ muốn làm em bé", fashionista Châu Bùi chia sẻ trong bài đăng theo trend "nhìn lại 10 năm". Nhìn loạt hình của cô thời 2016, người theo dõi nhận ra hot face sinh năm 1997 không có quá nhiều sự thay đổi trong phong cách, vẫn là nét cá tính và đầy gợi cảm. Ảnh: Châu Bùi/Instagram.
|
Châu Bùi hiện thu hút gần 4 triệu lượt theo dõi trên trang Instagram cá nhân. Cô thường xuyên xuất hiện ở các sự kiện thời trang quốc tế và là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp. Cô cũng gây chú ý khi tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", tạo ấn tượng với tạo hình đa dạng màu sắc. Ảnh: Châu Bùi/Instagram.
|
Vợ chồng TikToker "Đông có Anh" (tên thật Ngô Trinh Đông và vợ Phương Anh, cùng sinh năm 1999) gây bất ngờ khi đăng ảnh 10 năm trước, khi còn là bạn bè cùng lớp. Cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ với chuyện tình nhiều năm. Ảnh: Đông có Anh/Facebook.
|
Hiện tại, cặp đôi đã có một nhóc tỳ và cuộc sống gia đình hạnh phúc. Trong một vlog, Phương Anh chia sẻ chồng đã nghỉ việc và về nhà cùng vợ làm sáng tạo nội dung toàn thời gian. Ảnh: Đông có Anh/Facebook.
Có những tình yêu không cần nói thành lời, nhưng vẫn luôn hiện diện, dịu dàng và vĩnh cửu. Trong Triệu lá thư gửi mẹ, mỗi trang sách là một phong thư nhỏ, chứa đựng lời nhắn gửi chân thành và sâu sắc để dành tặng những người phụ nữ quan trọng trong cuộc đời mỗi chúng ta.