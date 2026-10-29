Thành viên của Sun Group tăng vốn lên 8.000 tỷ làm dự án tái thiết Hồ Gươm

CTCP Bất động sản Mặt trời Thủ đô vừa tăng vốn điều lệ thêm khoảng 7.880 tỷ đồng, đây là doanh nghiệp vừa được chọn làm nhà đầu tư dự án tái thiết Hồ Gươm và vùng phụ cận.

Phối cảnh minh hoạ phương án tái thiết không gian Hồ Gươm. Ảnh: Sun Group.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, ngày 21/10, CTCP Bất động sản Mặt trời Thủ đô (thành viên của Tập đoàn Sun Group) đã đăng ký tăng vốn điều lệ từ 119,6 tỷ đồng lên 8.000 tỷ đồng . Toàn bộ vốn là vốn tư nhân, góp bằng Đồng Việt Nam.

Theo giới thiệu trong văn bản, doanh nghiệp được thành lập năm 2009, có trụ sở tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Người đại diện theo pháp luật là ông Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1965.

Việc tăng vốn này diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư các dự án mới, trong đó có dự án tái thiết Hồ Hoàn Kiếm (hay Hồ Gươm) và vùng phụ cận.

Theo Sun Group, ngày 28/10, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư và nhà đầu tư thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận. Trong đó, CTCP Bất động sản Mặt trời Thủ đô được lựa chọn làm nhà đầu tư một số dự án thành phần.

Dự án có tổng mức đầu tư 22.229 tỷ đồng , triển khai tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, với quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,8 ha, diện tích sử dụng đất 30,8 ha.

Dự án được chia thành 3 thành phần, gồm: giải phóng mặt bằng; xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía Đông và phía Bắc hồ Hoàn Kiếm; xây dựng công trình, cải tạo và chỉnh trang cảnh quan Hồ Hoàn Kiếm cùng khu vực phụ cận theo hình thức PPP - loại hợp đồng BT.

Trong đó, hạng mục giải phóng mặt bằng do UBND phường Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư, sử dụng vốn ngân sách thành phố. Hai dự án thành phần còn lại được giao cho CTCP Bất động sản Mặt trời Thủ đô làm chủ đầu tư.

Dự án hướng tới hình thành quảng trường lớn, kết nối Hồ Hoàn Kiếm với Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận. Đồng thời, dự án mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại giao thông và không gian ngầm, bảo tồn giá trị di sản, bổ sung các chức năng văn hóa, dịch vụ phù hợp.

Theo Sun Group, trên cơ sở ý tưởng quy hoạch đã được lấy ý kiến, các hạng mục công trình sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc và trưng cầu ý dân công khai để lựa chọn phương án phù hợp, hài hòa giữa công năng, yêu cầu bảo tồn di sản và cảnh quan văn hóa, lịch sử đặc trưng của Hồ Gươm.