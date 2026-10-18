Sun Group, Masterise cam kết giải ngân hàng nghìn tỷ ở TP.HCM cuối năm

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% năm 2026, TP.HCM kỳ vọng các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ dự án, với hàng nghìn tỷ đồng dự kiến giải ngân trong quý IV.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được mới đây đã chủ trì buổi làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp lớn về tình hình triển khai và giải ngân các dự án đầu tư tư nhân trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm, đồng thời bàn kế hoạch thực hiện trong quý IV/2026.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Được cho biết nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của chính quyền thành phố trong những tháng còn lại của năm là giải bài toán tăng trưởng. Trong 9 tháng, kinh tế TP.HCM tăng trưởng 9,06%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% cả năm, thành phố cần đạt tốc độ tăng trưởng từ 13,23% trở lên trong quý IV.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, để hoàn thành mục tiêu này, bên cạnh nỗ lực của khu vực Nhà nước, sự tham gia và đóng góp của các doanh nghiệp chiến lược có vai trò đặc biệt quan trọng. Vì vậy, thành phố kỳ vọng các tập đoàn đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tăng khối lượng thực hiện và giải ngân trong những tháng cuối năm.

Sun Group, Masterise, Đại Quang Minh kỳ vọng giải ngân hàng nghìn tỷ quý cuối năm

Tại cuộc họp, ông Phạm Quốc Quân, đại diện CTCP Tập đoàn Mặt Trời (Sun Group) cho biết doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án tại TP.HCM với kế hoạch đẩy mạnh khối lượng thực hiện trong quý IV.

Đối với dự án Blanca City, sau một năm thi công, dự án đã đạt khoảng 1/3 tổng sản lượng. Trong 3 quý đầu năm, dự án ghi nhận giá trị khoảng 4.000 tỷ đồng . Sang quý IV, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục giải ngân khoảng 2.500- 3.000 tỷ đồng .

Với dự án Trung tâm Hành chính mới có tổng mức đầu tư khoảng 29.000 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đại diện Sun Group cho biết nếu hoàn tất ký hợp đồng trong tháng 10, doanh nghiệp cam kết đạt sản lượng tối thiểu 4.000 tỷ đồng trong quý IV.

Sun Group đang triển khai nhiều dự án tại TP.HCM, trong đó có dự án Trung tâm Hành chính mới tại Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đối với dự án Bến Nhà Rồng giai đoạn 1, có tổng mức đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng , doanh nghiệp dự kiến khánh thành vào cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nếu được bàn giao mặt bằng sớm trong tháng 10, dự án có thể ghi nhận sản lượng khoảng 2.000 tỷ đồng trong quý IV.

Trong khi đó, với dự án tại Rạch Chiếc có tổng mức đầu tư khoảng 140.000 tỷ đồng , Sun Group đang tập trung công tác giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp dự kiến có thể giải ngân khoảng 20.000- 25.000 tỷ đồng trong năm 2027.

"Tổng cộng, Sun Group có thể tạo sản lượng khoảng 9.000- 10.000 tỷ đồng từ nay đến cuối năm", ông Quân cho biết.

Đại diện Tập đoàn Masterise, ông Hồ Anh Ngọc cho biết doanh nghiệp cam kết mức giải ngân khoảng 5.000- 7.000 tỷ đồng trong quý IV, tùy thuộc điều kiện thị trường và tiến độ hoàn tất các thủ tục liên quan.

Riêng đối với 3 dự án BT có tổng mức đầu tư hơn 70.000 tỷ đồng , Masterise dự kiến giải ngân khoảng 6.000- 10.000 tỷ đồng trong năm nay nếu các vướng mắc về thủ tục được tháo gỡ.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai, doanh nghiệp đề nghị các sở, ngành thành phố quan tâm xử lý một số thủ tục trong tháng 10 và 11, đồng thời sớm hoàn tất các công việc liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng và cơ chế bảo lãnh.

Đối với CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, dự án khu công nghiệp tại Bình Dương đã hoàn tất các thủ tục giấy tờ, dự kiến giải ngân khoảng 900 tỷ đồng trong năm 2026. Trong khi đó, số liệu liên quan đến dự án metro Bến Thành - Thủ Thiêm đang được doanh nghiệp cập nhật và sẽ báo cáo cụ thể trong những ngày tới.

Yêu cầu thực hiện nghiêm túc những nội dung đã cam kết

Đánh giá về kế hoạch của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được ghi nhận và cảm ơn sự quyết tâm của các tập đoàn trong việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư tư nhân. Đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc những nội dung đã cam kết.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại cuộc làm việc về tăng trưởng kinh tế TP.HCM chiều 17/10. Ảnh: Đ.N.K.P/Báo Dân Việt.

Để tạo điều kiện cho các dự án triển khai nhanh, Giám đốc Sở Tài chính được giao phân công lãnh đạo sở theo dõi từng dự án, bảo đảm tiến độ và ghi nhận đầy đủ khối lượng thực hiện của các nhà đầu tư.

Các sở, ngành cũng cần khẩn trương giải quyết thủ tục đầu tư và những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền, đơn vị liên quan phải kịp thời báo cáo UBND TP.HCM để xem xét, xử lý.