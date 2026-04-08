Thành ủy TP.HCM điều động cán bộ chủ chốt

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định tiếp nhận, điều động bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, để giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; điều động ông Nguyễn Minh Nhựt đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Chiều 7/4, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, chủ trì hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Phước Lộc (thứ 3 từ trái qua) trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân và ông Nguyễn Minh Nhựt. Ảnh: Việt Dũng.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Phước Lộc đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về việc tiếp nhận, điều động bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM khóa XV, đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, để giới thiệu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM và hiệp thương giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng trao quyết định điều động ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026, đến nhận công tác tại Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, để giới thiệu bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM.

Chúc mừng hai cán bộ được tin tưởng giao trọng trách mới, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đánh giá đây là các cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở và kinh qua nhiều cơ quan, tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Đặc biệt, cả hai đều có kinh nghiệm tại các cơ quan dân cử (Quốc hội và HĐND thành phố).

Ông Lộc đề nghị bà Xuân và ông Nhựt nhận thức sâu sắc về bối cảnh hiện nay: Thành phố đang đòi hỏi sự bứt phá, tăng tốc phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kết cấu hạ tầng.

Ông Nguyễn Minh Nhựt sinh năm 1984, quê quán TP.HCM. Ông có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Xã hội học, Cử nhân Chính trị học, Cử nhân Ngôn ngữ Anh; Cao cấp lý luận chính trị. Quá trình công tác, ông Nhựt từng giữ các chức vụ Phó trưởng Ban Đô thị HĐND TP.HCM, Phó trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP.HCM. Bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân sinh năm 1985, quê quán TP.HCM. Bà có trình độ Thạc sĩ quản lý Hành chính công, Cử nhân Hành chính học; Cao cấp lý luận chính trị. Bà Xuân là ĐBQH khóa XV; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM khóa XV; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV. Trước đó, bà Xuân làm Phó chủ tịch HĐND huyện Tân Uyên (cũ); Phó bí thư rồi Bí thư Tỉnh Đoàn Bình Dương (cũ); Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương (cũ).