Thành ủy TP.HCM điều động hai nhân sự chủ chốt

Thành ủy TP.HCM quyết định điều động ông Trần Quốc Khánh giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ, đồng thời điều động bà Huỳnh Thị Phúc làm Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết (giữa) trao quyết định cho bà Huỳnh Thị Phúc (thứ hai từ phải qua) và ông Trần Quốc Khánh.

Chiều 6/4, tại phường Tân Thành (TP.HCM), Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết chủ trì hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Dự hội nghị có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban tổ chức Thành ủy TP.HCM Phạm Thành Kiên.

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về điều động ông Trần Quốc Khánh - Bí thư Đảng ủy phường Tân Thành, đến nhận công tác tại UBND TP.HCM - để được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng quyết định tiếp nhận, điều động bà Huỳnh Thị Phúc, Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM khóa XV, nhận công tác tại Đảng ủy phường Tân Thành; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Huỳnh Thị Phúc có trình độ Thạc sĩ Văn hóa, Cao cấp lý luận chính trị, là đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó, từ tháng 7/2021-6/2025, bà Huỳnh Thị Phúc là Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa XV. Từ tháng 7/2025 đến nay, giữ chức Thành ủy viên, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XV TP.HCM. Ông Trần Quốc Khánh trước khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, từng giữ chức Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Thành lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 ngày 20/8/2025, ông được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường và đảm nhiệm vai trò này đến nay.

Lãnh đạo Thành ủy TP.HCM và các đại biểu chúc mừng hai cán bộ vừa được điều động nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Tâm Huỳnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM - Văn Thị Bạch Tuyết - ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác của hai cán bộ. Bà Huỳnh Thị Phúc trong thời gian qua luôn nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có năng lực, trình độ và kỹ năng trong công tác lãnh đạo, quản lý.

Đối với ông Trần Quốc Khánh, trong 9 tháng qua đã cùng tập thể Đảng bộ phường nỗ lực triển khai nhiệm vụ chính trị địa phương, từng bước ổn định tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền hai cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết đề nghị hai cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.