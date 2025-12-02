Thanh tra 'vạch' những sai phạm tại dự án lấn biển hơn 500 tỷ đồng

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận Dự án Lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi đang có hàng loạt vướng mắc kéo dài.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kết luận Dự án Lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi đang có hàng loạt vướng mắc kéo dài, từ tái lấn chiếm đất, chưa xác định loại đất giai đoạn 2 đến chuyển nhượng bất động sản trái quy định, khiến dự án đình trệ nhiều năm.

Ngày 1/12, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã công bố kết quả thanh tra chuyên đề đối với Dự án Lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi. Đây là 1 trong 10 dự án chậm tiến độ, vướng mắc kéo dài được đưa vào diện kiểm tra từ tháng 8/2025.

Khu dân cư được bố trí gần khu vực ven biển thị xã La Gi cũ (nay là phường Phước Hội, Lâm Đồng). Ảnh: Internet.

Dự án lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi do Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Vi Nam (Công ty Vi Nam) làm chủ đầu tư tại khu vực ven biển thị xã La Gi cũ (nay là phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng).

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 509 tỷ đồng , được chia làm hai giai đoạn, với mục tiêu xây dựng khu dân cư và khu dịch vụ hậu cần nghề cá.

Sau khi được chấp thuận lại chủ trương đầu tư giai đoạn 1, Công ty Vi Nam đã hoàn thiện một số thủ tục về đầu tư, đất đai và hạ tầng kỹ thuật.

Tuy nhiên, Thanh tra Lâm Đồng xác định Công ty Vi Nam để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm đất ngay trong phạm vi dự án.

Đối với giai đoạn 2, hơn 25 ha đất của dự án đến nay vẫn chưa được xác định rõ loại đất (là đất hay đất có mặt nước ven biển), khiến việc giao đất và cho thuê đất không thể triển khai. Khu vực này cũng chưa được phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phân khu 1/2.000 và Quy hoạch chi tiết 1/500.

Thanh tra Lâm Đồng nêu rõ trách nhiệm thuộc Công ty Vi Nam, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND phường Phước Hội và Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 2.

Phối cảnh dự án Lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi. Ảnh: Internet.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dù dự án chưa được Sở Xây dựng thông báo đủ điều kiện chuyển nhượng.

Tuy nhiên, Công ty Vi Nam đã ký 335 hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo tiến độ, thu về hơn 535 tỷ đồng . Hành vi này từng bị Sở Xây dựng chấn chỉnh từ tháng 4/2023 nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính liên quan việc chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan và UBND phường Phước Hội khẩn trương tháo gỡ vướng mắc về loại đất ở giai đoạn 2, đồng thời sớm hoàn thiện các thủ tục quy hoạch.

Thanh tra Lâm Đồng yêu cầu Công ty Vi Nam chủ động làm việc với tòa án để giải quyết tranh chấp đất đai với 12 cá nhân, bảo đảm điều kiện pháp lý trước khi tiếp tục triển khai dự án.