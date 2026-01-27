Thanh tra Chính phủ sắp thanh tra loạt doanh nghiệp địa ốc

Năm nay, Thanh tra Chính phủ dự kiến triển khai 89 cuộc thanh tra, trong đó nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng nằm trong danh sách thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Hoạt động thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước... Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo kế hoạch thanh tra năm 2026 của Thanh tra Chính phủ, cơ quan dự kiến triển khai tổng cộng 89 cuộc thanh tra, gồm 67 cuộc thanh tra chính thức và 22 cuộc thanh tra dự phòng, được thực hiện theo lịch trình xác định trước.

Danh sách thanh tra có sự xuất hiện của nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn. Hoạt động thanh tra sẽ tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản; quản lý, sử dụng vốn và tài sản Nhà nước; công tác phòng, chống lãng phí, cùng các hoạt động liên doanh, góp vốn và thoái vốn tại doanh nghiệp.

Cụ thể, trong quý I/2026, CTCP Đầu tư Nam Long (HoSE: NLG) nằm trong kế hoạch thanh tra với thời hạn 60 ngày. Nội dung thanh tra tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư.

Cũng trong quý này, Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - Saigonres (HoSE: SGR) và Tổng công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) sẽ được thanh tra về công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản.

Sang quý II, Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra CTCP Him Lam và Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), tập trung vào việc thực hiện các quy định pháp luật trong đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại các dự án do doanh nghiệp này triển khai.

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội cũng nằm trong diện thanh tra, với nội dung liên quan đến công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất, cùng hoạt động liên doanh, góp vốn và thoái vốn tại doanh nghiệp, trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2025.

Đối với Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), nội dung thanh tra xoay quanh công tác phòng, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất, cũng như các hoạt động liên doanh, góp vốn và thoái vốn. Cuộc thanh tra này dự kiến được triển khai trong quý IV/2026.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Geleximco cũng có tên trong kế hoạch thanh tra, với nội dung kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng, nhà ở và kinh doanh bất động sản tại một số dự án.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu các cuộc thanh tra phải được thực hiện đúng thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự theo quy định; bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, chính xác, khách quan, không gây cản trở đến hoạt động bình thường của địa phương, đơn vị được thanh tra.

Đồng thời, kế hoạch nhấn mạnh việc đổi mới tổ chức thực hiện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong hoạt động thanh tra, qua đó xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phân công trách nhiệm cụ thể và tổ chức thực hiện hiệu quả Kế hoạch thanh tra năm 2026.