Thanh Thủy gợi cảm

Hoa hậu Thanh Thủy nổi bật khi diện đầm đuôi cá xuyên thấu tôn vóc dáng gợi cảm. Miss International 2024 tích cực hoạt động với nhiều lịch trình.

Trên trang cá nhân, Hoa hậu Thanh Thủy thu hút sự chú ý khi khoe vóc dáng gợi cảm trong loạt ảnh mới đăng tải. Miss International 2024 diện thiết kế đầm đuôi cá xuyên thấu, kiểu dáng cúp ngực kết hợp họa tiết đường hạt trắng. Ngoài ra, Thanh Thủy chọn trang sức tinh tế cùng kiểu tóc búi thấp cổ điển, trang điểm nhẹ nhàng mang lại tổng thể hài hòa.

Hình ảnh gợi cảm của Hoa hậu Thanh Thủy.

Đối với Thanh Thủy, đây là hình ảnh khá táo bạo, nên lập tức được chú ý, thu hút tương tác cùng nhiều bình luận. Khán giả khen nét đẹp ngọt ngào, nữ tính của Thanh Thủy. Nhiều ý kiến cho rằng cô nên biến hóa phong cách thời trang nhiều hơn.

Những ngày qua, Hoa hậu Thanh Thủy cùng ban tổ chức Miss International có chuyến đi tới Angola. Cô cùng Miss International Angola 2023 - Teresa Sara - đã tới thăm Làng Việt Nam, nơi sinh sống của 17 hộ gia đình và 30 trẻ em

Thanh Thủy tham gia khởi công giếng nước sạch tại đây. Đây là bước đầu tiên thuộc dự án cộng đồng “Nước sạch cho người dân” do cô khởi xướng và triển khai những năm qua. Bên cạnh đó, Thanh Thủy cùng đoàn tổ chức trao quà, hạt giống rau và cây trồng.

Sau Angola, Thanh Thủy tiếp tục lịch trình bận rộn, tham gia hoạt động tại các quốc gia khác trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại đêm chung kết Miss International 2025 dự kiến tổ chức ngày 27/11 tại Nhật Bản.