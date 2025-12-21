Thành phố ở Mỹ tê liệt vì mất điện diện rộng

Thành phố San Francisco (Mỹ) đã khôi phục phần lớn nguồn điện sau sự cố mất điện trên diện rộng hôm 20/12.

Giao thông đường phố trong thời gian xảy ra mất điện tại San Francisco ngày 20/12. Ảnh: Tayfun Coskun/Anadolu.

Sự cố mất điện diện rộng vào hôm 20/12 tại San Francisco đã khiến hàng nghìn hộ gia đình và cơ sở kinh doanh chìm trong bóng tối.

Nhiều cửa hàng phải đóng cửa và hoạt động giao thông bị gián đoạn đúng vào cao điểm mua sắm dịp lễ, theo Bloomberg.

Trong thông báo đăng trên nền tảng X, công ty điện lực Pacific Gas and Electric (PG&E) cho biết đến 21h tối 20/12 (theo giờ địa phương), đội ngũ của họ đã khôi phục điện cho khoảng 90.000 khách hàng. 40.000 khách hàng còn lại dự kiến được cấp điện trở lại trong đêm.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc xuyên đêm và khi hoàn tất các cuộc kiểm tra an toàn cần thiết, chúng tôi sẽ khôi phục điện cho thêm nhiều khách hàng nữa”, công ty này viết, đồng thời cho biết “không có nhân viên hay người dân nào bị thương”.

Theo tờ San Francisco Chronicle, loạt sự cố mất điện bắt đầu từ buổi sáng ở khu vực phía tây thành phố và lan rộng ra trong suốt cả ngày.

Tờ báo dẫn lời giới chức cứu hỏa địa phương cho hay vụ hỏa hoạn xảy ra vào buổi chiều bên trong trạm biến áp của PG&E là nguyên nhân gây ra một phần sự cố mất điện diện rộng trên.

Tình trạng mất điện đã gây gián đoạn nghiêm trọng đối với hệ thống giao thông công cộng và các đèn tín hiệu giao thông trên toàn thành phố.

Hệ thống tàu Bay Area Rapid Transit (BART) sau đó đã cập nhật trên website, thông báo rằng các ga Powell St. và Civic Center đã mở cửa trở lại.

“Nếu có thể, xin hãy ở trong nhà và chăm sóc lẫn nhau”, Thị trưởng San Francisco Daniel Lurie viết trên X.