Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xuất bản

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Bảo vật quốc gia

  • Thứ năm, 26/2/2026 22:00 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3/2/2026 công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14). Theo đó, trong tổng số 30 hiện vật, nhóm hiện vật được công nhận Bảo vật quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự có 1 hiện vật và 1 nhóm hiện vật thuộc các bảo tàng ngoài công lập và sưu tập tư nhân.

Bao vat Quoc gia anh 1

Hiện vật Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc. Ảnh: Bảo tàng gốm thời dựng nước

Cụ thể, hiện vật Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc (niên đại khoảng 4.000-3.800 năm cách ngày nay) đang được lưu giữ tại Bảo tàng gốm thời dựng nước, là một trong những cổ vật tiêu biểu của thời đại kim khí ở Việt Nam.

Hiện vật không chỉ quý hiếm về mặt khảo cổ học mà còn là minh chứng sống động cho tư duy thẩm mỹ tinh tế và kỹ nghệ chế tác điêu luyện của cư dân Việt cổ.

Với hình dáng cân đối, cấu trúc hài hòa giữa thân bát và chân đế cao, cùng kỹ thuật tạo hình và nung gốm đạt đến độ hoàn thiện cao, bát bồng cho thấy trình độ thủ công phát triển đáng kể trong hệ thống các văn hóa-Văn hóa Phùng Nguyên và các nhóm văn hóa tương đương.

Đặc biệt, đây là một trong số rất ít bát bồng còn giữ được trạng thái gần như nguyên vẹn, góp phần cung cấp nguồn tư liệu khoa học có giá trị về kỹ thuật chế tác, chất liệu, hoa văn trang trí và tư duy tạo hình của người xưa.

Không dừng lại ở giá trị kỹ thuật, bát bồng còn mang ý nghĩa sâu sắc về mặt tinh thần. Loại hình hiện vật này thường gắn liền với nghi lễ thờ cúng, phản ánh đời sống tâm linh phong phú của cư dân Việt cổ, đặc biệt trong tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và truyền thống thờ Hùng Vương.

Vì vậy, bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc không chỉ là một di sản vật chất quý báu mà còn là biểu tượng của chiều sâu văn hóa và bản sắc tâm linh dân tộc Việt.

Bảo vật quốc gia thứ hai đó là bộ tượng gốm men nhiều màu Tam quan Đại đế (niên đại cuối thế kỷ XIX-đầu thế kỷ XX), thuộc sưu tập tư nhân của ông Lê Thanh Nghĩa.

Bao vat Quoc gia anh 2

Hiện vật Bát bồng gốm văn hóa Hoa Lộc (niên đại khoảng 4.000-3.800 năm cách ngày nay) đang được lưu giữ tại Bảo tàng Gốm thời dựng nước. Ảnh: Bảo tàng gốm thời dựng nước

Bộ tượng thuộc loại hình tượng thờ, phản ánh đời sống tín ngưỡng dân gian Nam Bộ; mang giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chế tác; tiêu biểu cho đỉnh cao của nghề gốm thủ công truyền thống phục vụ nhu cầu thờ cúng trong cộng đồng.

Tính đến năm 2025, Việt Nam có 357 hiện vật, nhóm hiện vật được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật quốc gia. Trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh có 25 Bảo vật quốc gia hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Bình Dương, Bảo tàng Bà Rịa-Vũng Tàu, Bảo tàng gốm thời dựng nước và sưu tập tư nhân Lê Thanh Nghĩa.

Được biết, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 14) tại Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 6/3.

Tượng Phật Mẫu Man Nương là bảo vật quốc gia

Phó thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính ký Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 03/02/2026 về việc công nhận bảo vật quốc gia (Đợt 14).

22:29 4/2/2026

Cơ hội chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia ấn Sắc mệnh chi bảo

Bảo vật quốc gia, ấn "Sắc mệnh chi bảo" và di sản tư liệu thế giới mộc bản - châu bản triều Nguyễn cùng nhiều hiện vật quý được trưng bày mở tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ), số 12 Đào Tấn, Hà Nội từ ngày 28/1/2026 phục vụ công chúng thủ đô và du khách.

22:52 29/1/2026

Bảo vật quốc gia - Những biểu tượng cho sự trường tồn của dân tộc

Cuốn sách song ngữ Việt-Anh "Việt Nam ngàn năm văn hiến - Viet Nam’s Thousand-Year Civilization" giới thiệu toàn bộ 327 bảo vật quốc gia được công nhận từ trước tới nay qua 13 đợt ký duyệt của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2012 đến năm 2024.

14:06 22/1/2026

https://nhandan.vn/thanh-pho-ho-chi-minh-co-them-hai-bao-vat-quoc-gia-post944965.html

Linh Bảo/Nhân Dân

Bảo vật Quốc gia TP.HCM bát bồng đồ gốm văn hóa Hoa Lộc

    Đọc tiếp

    Bach nghe khai xuan tai Duong sach TP.HCM hinh anh

    Bách nghệ khai xuân tại Đường sách TP.HCM

    37 phút trước 22:06 26/2/2026

    0

    Trong các ngày 27-28/2 và 1/3, Ngày hội sách và văn hóa đêm lần 3 sẽ trở lại tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh (đường Nguyễn Văn Bình) hứa hẹn sẽ mang đến không khí rộn ràng, tươi mới và đậm sắc Việt hơn bao giờ hết.

    Moi lien he giua mun trung ca va duong hinh anh

    Mối liên hệ giữa mụn trứng cá và đường

    1 giờ trước 21:27 26/2/2026

    0

    Tiêu thụ quá nhiều đường trong bữa ăn là nguyên nhân gây mụn trứng cá mà nhiều người bỏ qua. Khi bạn ăn nhiều đường, làn da sẽ tiết ra nhiều bã nhờn, gây nên bít tắc lỗ chân lông.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý