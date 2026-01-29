Cơ hội chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia ấn Sắc mệnh chi bảo

|
Bảo vật quốc gia, ấn "Sắc mệnh chi bảo", chính thức ra mắt công chúng tại không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu.
|
Ấn "Sắc mệnh chi bảo" và ấn "Chế cáo chi bảo" được trưng bày mở phục vụ công chúng.
|
Tại buổi khai trương, ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước khẳng định: "Không gian trưng bày đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đưa di sản tư liệu, tài liệu lưu trữ đến gần hơn với xã hội, phục vụ rộng rãi nhu cầu của công chúng".
|
Việc ra mắt không gian giới thiệu này thể hiện rõ cam kết của ngành lưu trữ trong việc cung cấp nguồn thông tin gốc xác thực, phục vụ nghiên cứu, giáo dục và lan tỏa các giá trị lịch sử - văn hóa đến cộng đồng trong nước và quốc tế.
|
Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước hiện là cơ quan trực tiếp quản lý 02 di sản tư liệu thế giới của Việt Nam được UNESCO ghi danh gồm mộc bản triều Nguyễn và châu bản triều Nguyễn.
|
Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu góp phần phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia và phù hợp với thông lệ quốc tế.
|
Không gian giới thiệu được thiết kế với 03 khu vực nội dung chính. Trong đó, trung tâm là không gian Media hiện đại, nơi tài liệu lưu trữ được chuyển hóa thành nội dung media, dữ liệu số, sản phẩm tương tác đa phương tiện.
|
Bên cạnh đó, không gian di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu mang đến cho công chúng một cái nhìn tổng quan, dễ tiếp cận, đồng thời, cho phép công chúng có thể tìm hiểu, tra cứu, tương tác và học tập từ tài liệu lưu trữ gốc thông qua các màn hình tương tác, tìm kiếm thông tin.
|
Không gian lịch sử ngành lưu trữ Việt Nam được bố trí với mục đích tôn vinh hành trình hình thành và phát triển của nghề lưu trữ, cùng những thế hệ người làm lưu trữ gia qua các thời kỳ.
|
Đây được định hướng phát triển như một “lớp học lịch sử trực quan” và không gian sinh hoạt chuyên đề, nơi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục trải nghiệm cho học sinh, sinh viên; đồng thời là điểm đến nghiên cứu, tìm hiểu dành cho các nhà khoa học, công chúng và du khách quốc tế.
|
Với tinh thần phụng sự xã hội, Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước đang từng bước hình thành mô hình phục vụ mở trong lĩnh vực lưu trữ.
|
Kể từ ngày 3/3/2026, không gian sẽ chính thức mở cửa tự do đón khách tham quan từ 09h00 - 16h00 các ngày trong tuần.
|
Đặc biệt, để khởi động cho chuỗi hoạt động phục vụ công chúng với thông điệp “Khai trí đầu xuân - Tôn vinh văn hiến”, từ ngày 3/3 sẽ diễn ra trưng bày chuyên đề Tết Hoàng cung qua châu bản, mộc bản triều Nguyễn.
|
Không gian trưng bày sẽ kết hợp với các hoạt động trải nghiệm tương tác độc đáo như kỹ thuật in dập mộc bản trên giấy dó và tặng chữ thư pháp đầu xuân.
|
Khách tham quan có thể đăng ký trước tại: https://luutru.gov.vn/home.htm