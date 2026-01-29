Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cơ hội chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia ấn Sắc mệnh chi bảo

  • Thứ năm, 29/1/2026 22:52 (GMT+7)
  • 37 phút trước

Bảo vật quốc gia, ấn "Sắc mệnh chi bảo" và di sản tư liệu thế giới mộc bản - châu bản triều Nguyễn cùng nhiều hiện vật quý được trưng bày mở tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (Bộ Nội vụ), số 12 Đào Tấn, Hà Nội từ ngày 28/1/2026 phục vụ công chúng thủ đô và du khách.

An vang anh 1

Bảo vật quốc gia, ấn "Sắc mệnh chi bảo", chính thức ra mắt công chúng tại không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu.
An vang anh 2

Ấn "Sắc mệnh chi bảo" và ấn "Chế cáo chi bảo" được trưng bày mở phục vụ công chúng.
An vang anh 3

Tại buổi khai trương, ông Đặng Thanh Tùng, Cục trưởng Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước khẳng định: "Không gian trưng bày đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương đưa di sản tư liệu, tài liệu lưu trữ đến gần hơn với xã hội, phục vụ rộng rãi nhu cầu của công chúng".
An vang anh 4

Việc ra mắt không gian giới thiệu này thể hiện rõ cam kết của ngành lưu trữ trong việc cung cấp nguồn thông tin gốc xác thực, phục vụ nghiên cứu, giáo dục và lan tỏa các giá trị lịch sử - văn hóa đến cộng đồng trong nước và quốc tế.
An vang anh 5

Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước hiện là cơ quan trực tiếp quản lý 02 di sản tư liệu thế giới của Việt Nam được UNESCO ghi danh gồm mộc bản triều Nguyễn và châu bản triều Nguyễn.
An vang anh 6

Không gian giới thiệu di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu góp phần phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia và phù hợp với thông lệ quốc tế.
An vang anh 7

Không gian giới thiệu được thiết kế với 03 khu vực nội dung chính. Trong đó, trung tâm là không gian Media hiện đại, nơi tài liệu lưu trữ được chuyển hóa thành nội dung media, dữ liệu số, sản phẩm tương tác đa phương tiện.
An vang anh 8

Bên cạnh đó, không gian di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu mang đến cho công chúng một cái nhìn tổng quan, dễ tiếp cận, đồng thời, cho phép công chúng có thể tìm hiểu, tra cứu, tương tác và học tập từ tài liệu lưu trữ gốc thông qua các màn hình tương tác, tìm kiếm thông tin.
An vang anh 9

Không gian lịch sử ngành lưu trữ Việt Nam được bố trí với mục đích tôn vinh hành trình hình thành và phát triển của nghề lưu trữ, cùng những thế hệ người làm lưu trữ gia qua các thời kỳ.
An vang anh 10

Đây được định hướng phát triển như một “lớp học lịch sử trực quan” và không gian sinh hoạt chuyên đề, nơi tổ chức các hoạt động ngoại khóa, giáo dục trải nghiệm cho học sinh, sinh viên; đồng thời là điểm đến nghiên cứu, tìm hiểu dành cho các nhà khoa học, công chúng và du khách quốc tế.
An vang anh 11

Với tinh thần phụng sự xã hội, Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước đang từng bước hình thành mô hình phục vụ mở trong lĩnh vực lưu trữ.
An vang anh 12

Kể từ ngày 3/3/2026, không gian sẽ chính thức mở cửa tự do đón khách tham quan từ 09h00 - 16h00 các ngày trong tuần.
An vang anh 13

Đặc biệt, để khởi động cho chuỗi hoạt động phục vụ công chúng với thông điệp “Khai trí đầu xuân - Tôn vinh văn hiến”, từ ngày 3/3 sẽ diễn ra trưng bày chuyên đề Tết Hoàng cung qua châu bản, mộc bản triều Nguyễn.
An vang anh 14

Không gian trưng bày sẽ kết hợp với các hoạt động trải nghiệm tương tác độc đáo như kỹ thuật in dập mộc bản trên giấy dó và tặng chữ thư pháp đầu xuân.
An vang anh 15

Khách tham quan có thể đăng ký trước tại: https://luutru.gov.vn/home.htm

Bảo vật quốc gia - Những biểu tượng cho sự trường tồn của dân tộc

Cuốn sách song ngữ Việt-Anh "Việt Nam ngàn năm văn hiến - Viet Nam’s Thousand-Year Civilization" giới thiệu toàn bộ 327 bảo vật quốc gia được công nhận từ trước tới nay qua 13 đợt ký duyệt của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2012 đến năm 2024.

14:06 22/1/2026

Ngai vàng - Bảo vật quan trọng bậc nhất triều Nguyễn để lại

Ngai vàng triều Nguyễn đặt tại Điện Thái Hòa là bảo vật quan trọng bậc nhất của triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam còn sót lại. Năm 2015, Thủ tướng Chính phủ đã công nhận chiếc ngai này là Bảo vật quốc gia.

05:33 26/5/2025

Độc đáo Bảo vật Quốc gia rồng đá 'tự vuốt râu' tại Di tích Cổ Loa

Cặp rồng đá thành bậc Đền Thượng (Cổ Loa) được điêu khắc ở tư thế tay vuốt râu, có nét ung dung, tự tại, đặc trưng cho phong cách điêu khắc thời Lê.

19:30 23/1/2024

https://vov.vn/van-hoa/di-san/co-hoi-chiem-nguong-di-san-bao-vat-quoc-gia-an-sac-menh-chi-bao-tai-ha-noi-post1264855.vov

Thư Vũ/VOV.VN

Ấn vàng Hà Nội Chi Bảo di sản bảo vật quốc gia lưu trữ

    Cac tin hieu cua chung dot quy hinh anh

    Các tín hiệu của chứng đột quỵ

    2 giờ trước 21:52 29/1/2026

    0

    Bệnh cao huyết áp, mỡ máu cao, cùng thói quen hút thuốc lá được coi là các tín hiệu của chứng đột quỵ. Nếu muốn tránh xa đột quỵ, hãy xây dựng cho mình lối sống lành mạnh.

    Van chuong dang gong ganh qua nhieu ky vong? hinh anh

    Văn chương đang gồng gánh quá nhiều kỳ vọng?

    9 giờ trước 14:29 29/1/2026

    0

    Hoạt động trong tình trạng chậm lương, thiếu kinh phí; Hội Nhà văn TP.HCM phải xoay xở để duy trì các hoạt động chuyên môn, đáp ứng những kỳ vọng của xã hội vào bộ môn nghệ thuật "gốc".

