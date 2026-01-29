Cơ hội chiêm ngưỡng bảo vật quốc gia ấn Sắc mệnh chi bảo

Bên cạnh đó, không gian di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu mang đến cho công chúng một cái nhìn tổng quan, dễ tiếp cận, đồng thời, cho phép công chúng có thể tìm hiểu, tra cứu, tương tác và học tập từ tài liệu lưu trữ gốc thông qua các màn hình tương tác, tìm kiếm thông tin.