Thanh niên phòng gym 'muối mặt' trước cô gái

Một đoạn video đang gây bão trên mạng xã hội với hơn 2 triệu lượt xem và con số vẫn không ngừng tăng lên. Trong clip, một người đàn muốn thể hiện sức mạnh với bài tập deadlift (kéo tạ đòn) và bất ngờ thách thức một cô gái đang tập luyện gần đó.

Với thái độ có phần trịch thượng, anh ta tưởng sẽ dễ dàng "dằn mặt" được cô nàng, nhưng chọn nhầm đối thủ. Không chỉ chấp nhận lời thách đấu, cô gái còn thực hiện động tác một cách gọn gàng, dứt khoát và thậm chí cho cảm giác không mất chút sức lực nào.

"Cái kết khiến người đàn ông đứng hình mất 5 giây, trong khi cả phòng gym chứng kiến cảnh tượng ngược dòng đầy ngoạn mục", tờ AS mô tả.

Video được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội và nhanh chóng lan truyền, với hàng nghìn bình luận tán dương cô gái vì sức mạnh, sự bình tĩnh và cú phản đòn đỉnh cao.

"Đây là lý do bạn không nên đánh giá thấp phụ nữ trong phòng tập", "Anh ta không biết mình vừa mở ra một bài học về sự khiêm tốn", Deadlift thì không nói nhiều, chỉ cần nâng được hay không thôi"... là phản ứng chung của cộng đồng mạng.

Sự việc tưởng như chỉ là một khoảnh khắc nhỏ ở phòng tập, nhưng trở thành minh chứng rõ ràng rằng sức mạnh không phân biệt giới tính, và sự kiêu ngạo thì luôn phải trả giá.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.