Thanh niên mất tích khi câu cá dưới chân cầu ở TP.HCM

Sáng 20/9, tại khu vực chân cầu Xáng (xã Hóc Môn, TP.HCM), một nam thanh niên 16 tuổi nghi trượt chân rơi xuống kênh và mất tích trong lúc đi câu cá.

Khoảng 9h cùng ngày, người dân phát hiện một chiếc xe đạp điện cùng cần câu còn dựng trên bờ kênh nhưng không thấy người. Nghi có sự cố, người này đã trình báo chính quyền địa phương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Theo người dân xung quanh, nam thanh niên thường xuyên ra khu vực này để câu cá vào thời gian rảnh. Nhiều khả năng trong lúc câu, nạn nhân đã không may trượt chân xuống nước.

"Người nhái" vào cuộc.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường.

Đến 11h30, Công an xã Hóc Môn phối hợp lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP.HCM cùng đội thợ lặn chuyên nghiệp vẫn đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Danh tính nạn nhân chưa được công bố.