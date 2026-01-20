Thanh niên Hàn Quốc '9 phần tử vong' được bác sĩ Đà Nẵng cứu

Từ sốc tim, suy hô hấp nặng đến nguy cơ tử vong, bệnh nhân quốc tịch Hàn Quốc đã được các bác sĩ Việt Nam chạy đua với thời gian, can thiệp ECMO kịp thời để giành lại sự sống.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh sau khi qua cơn nguy kịch. Ảnh: BVCC.

Bệnh nhân là anh Kim J.H. (24 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng huyết động không ổn định, huyết áp tụt sâu, suy hô hấp tiến triển nhanh, phải thở máy và sử dụng thuốc vận mạch liều cao.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh bị viêm cơ tim do nhiễm trùng. Đây là bệnh lý nguy hiểm, có thể gây suy tim cấp, rối loạn huyết động nghiêm trọng và đe dọa tính mạng nếu không được can thiệp kịp thời.

Trước diễn biến nặng của ca bệnh, Bệnh viện Đà Nẵng đã khẩn trương tổ chức hội chẩn liên chuyên khoa. Sau khi đánh giá toàn diện, ê-kíp điều trị quyết định chỉ định VA-ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo ngoài cơ thể), nhằm hỗ trợ đồng thời chức năng tim và phổi, duy trì tuần hoàn và oxy hóa máu, tạo điều kiện cho cơ tim có thời gian hồi phục.

Cuộc chạy đua với thời gian diễn ra căng thẳng trong phòng hồi sức. Việc triển khai ECMO gặp nhiều thách thức do người bệnh có thể trạng béo phì, khiến quá trình đặt cannula và hệ thống dẫn ECMO đòi hỏi kỹ thuật cao, sự phối hợp nhịp nhàng và theo dõi sát sao giữa các ekip hồi sức, gây mê và ngoại khoa.

Với kinh nghiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các bác sĩ đã đặt ECMO thành công, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Trong thời gian được hỗ trợ ECMO, bệnh nhân được điều trị tích cực bằng thở máy, an thần sâu, giãn cơ, sử dụng kháng sinh, lọc máu liên tục, đồng thời truyền máu và tiểu cầu để ổn định các chỉ số sinh tồn.

Sau hơn 6 ngày điều trị, chức năng tim và phổi của người bệnh cải thiện rõ rệt, đáp ứng tốt với phác đồ điều trị, đủ điều kiện để cai ECMO. Sau khi ngưng hệ thống tim phổi nhân tạo, bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hồi sức tích cực.

Hiện, sức khỏe người bệnh đã ổn định, tỉnh táo, tự thở tốt và đã được xuất viện.

Chia sẻ từ ca bệnh, ThS.BS Nguyễn Thế Minh Tùng, khoa Hồi sức tích cực Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đây là lời cảnh báo quan trọng đối với cộng đồng, đặc biệt là người trẻ tuổi.

Theo bác sĩ Tùng, người dân không nên chủ quan khi sau sốt hoặc cảm cúm thông thường xuất hiện các triệu chứng như đau ngực bất thường, khó thở tăng dần, mệt lả hoặc ngất. Đây có thể là dấu hiệu sớm của viêm cơ tim và cần được thăm khám y tế kịp thời.

Bên cạnh đó, khi cơ thể đang nhiễm virus, việc nghỉ ngơi tuyệt đối là nguyên tắc quan trọng. Lao động nặng hoặc tập luyện gắng sức trong giai đoạn này có thể khiến tim rơi vào tình trạng nguy kịch. Việc tiêm vaccine đầy đủ như cúm, Covid-19, khám sức khỏe định kỳ và duy trì lối sống lành mạnh được xem là những biện pháp chủ động giúp phòng ngừa bệnh tim mạch.