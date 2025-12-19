Thanh Nhàn và những vận động viên được tuyển thẳng đại học

Dù bận rộn với lịch luyện tập và thi đấu, nhiều vận động viên vẫn dành thời gian học tập, được trao học bổng và thậm chí nhận suất tuyển thẳng đại học.

Thanh Nhàn trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 tối 18/12. Ảnh: Duy Hiệu.

Thanh Nhàn và Xuân Bắc - hai cái tên nổi bật trong mùa SEA Games 33 - đều trúng tuyển thẳng vào ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Văn Lang vào năm 2022. Ngoài ra, hai gương mặt trẻ được nhà trường trao học bổng Văn Lang trị giá 350 triệu đồng ngay sau khi tốt nghiệp THPT.

Dù đã trúng tuyển thẳng, Thanh Nhàn và Xuân Bắc quyết định theo học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Trong đó, Xuân Bắc theo học chuyên ngành Huấn luyện bóng đá.

Thời gian tham dự SEA Games 33, dù lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Xuân Bắc vẫn tranh thủ học online. Anh cùng đồng đội là cầu thủ Lê Phát vào lớp online buổi sáng, buổi chiều lại tiếp tục luyện tập.

Mộng Tuyền trúng tuyển thẳng tại Đại học Hoa Sen. Ảnh: Duy Hiệu.

Bộ môn Bắn súng của Việt Nam tại SEA Games 33 cũng có một vận động viên từng được tuyển thẳng đại học là Mộng Tuyền.

Cô trúng trúng tuyển thẳng chương trình cử nhân trực tuyến ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Hoa Sen, nhập học từ tháng 8/2024 và được nhận học bổng toàn phần “Ươm mầm tài năng thể thao HSU”.

Trong mùa SEA Games 33, Mộng Tuyền giành đủ 3 huy chương vàng, bạc và đồng. Trong đó, cô giành huy chương vàng ở nội dung 10 m súng trường hơi hỗn hợp với đồng đội Nguyễn Tâm Quang.

Không riêng vận động viên SEA Games 33, vận động viên ở các giải đấu khác cũng từng được tuyển thẳng vào đại học.

Ví dụ, cầu thủ Văn Toàn từng nằm trong diện tuyển thẳng của Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM nhờ những đóng góp cho nền thể thao nước nhà.

Vào tháng 12/2024 vừa qua, Văn Toàn đã tốt nghiệp và nhận tấm bằng của ngành Giáo dục thể chất.

Vào năm 2022, Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) cũng từng thông báo tuyển thẳng các thành viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam sau thành tích giành vé dự World Cup 2023.

Theo dự thảo đề án tuyển sinh năm 2022, Đại học Công nghệ Thông tin dành 25% chỉ tiêu để ưu tiên xét tuyển và tuyển thẳng. Một trong những đối tượng được trường tuyển thẳng là các tài năng thể thao.

Theo đó, thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc hoặc đồng ở các giải thể thao quốc tế chính thức được ưu tiên xét tuyển thẳng. Những thí sinh này phải có điểm trung bình kết quả học tập THPT các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 7 trở lên.

Ngoài chính sách tuyển thẳng, trường còn trao tặng 10 suất học bổng toàn phần trong suốt 4 năm học tại trường nếu các tuyển thủ nữ Việt Nam lựa chọn học tại trường. Tuy nhiên, các tuyển thủ đã không nhập học tại trường.