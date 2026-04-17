'Thánh mukbang' ra sao sau cú lừa gây sốc toàn thế giới

Nikocado gây sốc với những màn ăn uống vô độ. Ảnh: Nikocado Avocado/YouTube.

Tính đến đầu năm 2026, Nikocado Avocado (tên thật Nicholas Perry), được mệnh danh là "thánh mukbang" người Mỹ, gần như biến mất trên mạng xã hội, chỉ để lại bài đăng cập nhật duy nhất vào đầu năm 2026.

Ngày 3/1, anh chia sẻ loạt ảnh về hoạt động đời thường như đi du lịch, trekking và xông hơi thư giãn trên Instagram. Những hình ảnh này cho thấy một nhịp sống chậm rãi, đối lập hoàn toàn với hình ảnh ồn ào, kịch tính từng gắn liền với các video mukbang trước đây. "Hello 2026", anh viết.

Thông qua loạt ảnh mới nhất trên Instagram, Nikocado được cho là vẫn duy trì cân nặng ổn định trong khoảng 70-72 kg, tức nằm trong ngưỡng khỏe mạnh so với thời điểm đỉnh điểm hơn 180 kg trước đó. Tuy nhiên, sau cú lừa giảm cân vào năm 2025, nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của những bức ảnh này.

Trên kênh YouTube hơn 4,7 triệu người theo dõi, video gần nhất của anh được đăng vào tháng 12/2025. Nội dung vẫn xoay quanh mukbang gà chiên quen thuộc.

Nam YouTuber cũng gây chú ý khi bất ngờ thông báo đã độc thân và mong muốn tìm bạn gái mới, sau khi ly hôn với chồng cũ Orlin Home. Đây được xem là một trong những cập nhật đời tư hiếm hoi của Nikocado sau thời gian dài kín tiếng.

Nikocado đã có màn lột xác ngoạn mục khi giảm hơn 100 kg vào năm 2024. Ảnh: real_nikocado/Instagram.

Việc giảm tần suất xuất hiện khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu Nikocado Avocado có đang dần rút khỏi "vũ trụ nội dung" mà chính anh từng xây dựng. Trước đó, anh được biết đến là một trong những gương mặt mukbang nổi bật nhất YouTube, với phong cách ăn uống quá đà, biểu cảm kịch tính và không ngại tạo drama để thu hút lượt xem.

Bước ngoặt lớn xảy ra vào năm 2024 khi Nikocado gây chấn động mạng xã hội với video "Two Steps Ahead". Trong đó, anh tiết lộ đã giảm hơn khoảng 114 kg sau hai năm âm thầm thay đổi.

Đáng nói, trong suốt thời gian này, anh vẫn đăng tải các video cũ để duy trì hình ảnh quá khổ, gọi đây là một "thí nghiệm xã hội" về cách khán giả tiêu thụ nội dung.

Bên cạnh việc giảm cân, Nikocado đã trải qua các can thiệp thẩm mỹ để xử lý phần da thừa. Anh từng gọi đó là bước cuối trong hành trình thay đổi ngoại hình.

Trên mạng xã hội, hành trình giảm cân của Nikocado Avocado đã qua nhưng vẫn tiếp tục tạo ra nhiều luồng tranh luận trái chiều. Một bộ phận người xem ca ngợi đây là màn trở lại ngoạn mục, thậm chí gọi anh là "bậc thầy kể chuyện" khi biết cách kiểm soát hình ảnh cá nhân trong thời gian dài.

Ngược lại, không ít ý kiến cho rằng cách anh dẫn dắt khán giả đặt ra vấn đề về tính chân thực và đạo đức trong sáng tạo nội dung.

Dù gây tranh cãi, video thay đổi ngoại hình của anh vẫn thu hút hơn 1,7 triệu lượt xem. Việc chuyển từ hình ảnh mukbang cực đoan sang lối sống lành mạnh, rồi bất ngờ giảm tần suất xuất hiện, cho thấy cách một nhà sáng tạo có thể chủ động điều chỉnh câu chuyện của mình theo từng giai đoạn.

Ở thời điểm hiện tại, khi chỉ xuất hiện lẻ tẻ trên Instagram và gần như "đóng băng" YouTube, Nikocado Avocado tiếp tục khiến công chúng tò mò về bước tiếp theo trong chiến lược sản xuất nội dung.