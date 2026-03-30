Thắng đậm vẫn chưa xong, tuyển Bỉ gặp cảnh tượng sốc tại sân bay

Các cầu thủ Bỉ bất ngờ khi phải trải qua kiểm tra an ninh ngay trên đường băng sân bay sau chiến thắng 5-2 trước Mỹ.

Kevin de Bruyne và các đồng đội được kiểm tra an ninh ngay gần máy bay.

Đội tuyển Bỉ khởi động cho World Cup 2026 bằng màn trình diễn ấn tượng khi đánh bại Mỹ 5-2 trong trận giao hữu tại Atlanta hôm 29/3. Amadou Onana là một trong những cầu thủ ghi bàn, góp phần giúp “Quỷ đỏ” áp đảo đối thủ đồng chủ nhà của giải đấu sắp tới.

Tuy nhiên, sự chú ý không chỉ dừng lại ở diễn biến trên sân. Sau trận đấu, khi di chuyển ra sân bay để lên chuyến bay tới Chicago, toàn đội Bỉ phải trải qua một quy trình kiểm tra an ninh ngay trên đường băng.

Các cầu thủ được đưa thẳng ra máy bay thay vì đi qua khu vực nhà ga. Dù vậy, họ vẫn bị kiểm tra hộ chiếu, khám người và rà soát hành lý ngay ngoài trời. Nhân viên an ninh Mỹ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng, bao gồm cả đế giày và hành lý xách tay.

Kevin De Bruyne và Jeremy Doku là những cái tên nổi bật xuất hiện trong quá trình kiểm tra. Hình ảnh các ngôi sao Bỉ đứng kiểm tra an ninh ngay cạnh máy bay nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trước đó, trận đấu giữa Bỉ và Mỹ cũng gặp một số tình huống gây khó khăn cho việc theo dõi khi hai đội sử dụng trang phục có màu sắc tương đồng.

Trên sân, Mỹ là đội mở tỷ số nhờ Weston McKennie. Tuy nhiên, Zeno Debast nhanh chóng gỡ hòa cho Bỉ. Đội khách sau đó kiểm soát thế trận. Onana và Charles De Ketelaere lần lượt ghi bàn, trước khi Dodi Lukebakio hoàn tất cú đúp.

Patrick Agyemang ghi bàn danh dự muộn cho đội chủ nhà tại sân Mercedes-Benz.

Chiến thắng giúp Bỉ có bước chạy đà tích cực trước World Cup 2026. Ở vòng bảng, họ sẽ lần lượt gặp Ai Cập, Iran và New Zealand.