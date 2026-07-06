'Thắng Brazil là khoảnh khắc lịch sử của bóng đá Na Uy'

Báo chí Na Uy gọi chiến thắng trước Brazil là khoảnh khắc lịch sử, trong ngày Haaland đưa đội tuyển lần đầu vào tứ kết World Cup.

Haaland lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Brazil 2-1 ở vòng 16 đội World Cup 2026.

Chiến thắng 2-1 của Na Uy trước Brazil ở vòng 16 đội World Cup 2026 sáng 6/7 lập tức chiếm trang nhất các báo thể thao nước này. Theo UOL, truyền thông Na Uy tập trung vào ba điểm chính: lần đầu đội tuyển vào tứ kết World Cup, vai trò quyết định của Erling Haaland và màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Orjan Nyland.

VG gọi đây là “khoảnh khắc lịch sử” của bóng đá Na Uy. Tờ báo nhấn mạnh Nyland và Haaland viết thêm một chương mới cho đội tuyển, khi đưa Na Uy tiến xa hơn bất kỳ kỳ World Cup nào trước đó. Trong khi đó, Aftenposten chọn cách nhắc lại ký ức cũ bằng dòng tít đầy tự hào: “Chúng ta thắng Brazil. Một lần nữa”.

Cụm “một lần nữa” khiến thất bại của Brazil thêm nặng nề. Năm 1998, Na Uy từng đánh bại Brazil 2-1 ở vòng bảng World Cup. Sau 28 năm, kịch bản ấy lặp lại, lần này ở vòng knock-out và có sức sát thương lớn hơn nhiều. Theo UOL, kết quả này cũng nối dài thống kê đáng quên: Brazil vẫn chưa thắng Na Uy trong các cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội.

Dagbladet dành sự chú ý cho quả phạt đền gây tranh cãi của Brazil, đồng thời nhấn mạnh phản ứng của Nyland trên sân. Thủ môn Na Uy cản phá cú sút trên chấm 11 m, giữ đội nhà sống sót trước khi Haaland ghi hai bàn quyết định. Nettavisen xem đây là một trong những chiến thắng lớn nhất lịch sử bóng đá Na Uy, đồng thời ca ngợi sự trưởng thành của đội bóng dưới thời HLV Stale Solbakken.

TV 2 Norge cũng dành nhiều lời khen cho hàng thủ Na Uy, phản xạ của Nyland và cái duyên ghi bàn của Haaland. Với truyền thông Na Uy, đây không chỉ là một cú sốc trước Brazil. Đó là lời khẳng định rằng đội bóng Bắc Âu có thể mơ xa hơn ở World Cup 2026.

Sau chiến thắng này, Na Uy vào tứ kết và gặp Anh. Còn với Brazil, thất bại trước một đối thủ từng hạ họ ở World Cup 1998 là thêm một nhát cứa vào niềm kiêu hãnh của đội bóng năm lần vô địch thế giới.