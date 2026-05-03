Thân Thúy Hà trước khi lên tiếng về tin 'sở hữu tài sản 700 tỷ đồng'

Nữ diễn viên liên tiếp có động thái đáp trả tin đồn cô "sở hữu khối tài sản 700 tỷ đồng". Trên trang cá nhân, Thân Thúy Hà cho biết: "Tôi sống 32 năm trong nghề, làm việc nghiêm túc, nên vui lòng tìm hiểu kỹ về nghệ sĩ mà các bạn muốn đưa lên. 7 triệu đồng thì tôi có. Nếu có 700 tỷ đồng, tôi nghỉ hưu, sáng pha trà, ngắm hoa, nghe nhạc, dạo hóng gió, ngắm hoàng hôn, sống cuộc đời an yên rồi. Còn bây giờ, tôi vẫn phải đi làm để nuôi con, đóng tiền học, cơm áo gạo tiền hàng ngày thiếu trước hụt sau". Tiếp đó, bà mẹ hai con chia sẻ hài hước: "Chị mà thất nghiệp, không ai mời đóng phim nữa, không có tiền nuôi con là đi kiếm ai đồn có 700 tỷ. Chị bắt cưng nuôi 3 mẹ con luôn".
Những năm gần đây, Thân Thúy Hà tích cực tham gia phim ảnh. Cô hiện diện ở cả phim điện ảnh lẫn truyền hình. Năm ngoái, nữ diễn viên góp mặt trong bom tấn Mưa đỏ. Dự án tạo ra cơn sốt trên cả nước và thu về hơn 700 tỷ đồng.
Ở tuổi U50, Thân Thúy Hà vẫn duy trì vóc dáng thanh mảnh, cân đối. Nữ diễn viên là mẹ đơn thân nhiều năm qua. Con trai cả Duy Anh có vóc dáng cao lớn và ngày càng trưởng thành. Con gái thứ hai của cô hiện 7 tuổi. Ngoài thời gian dành cho công việc, Thân Thúy Hà thường xuyên đưa các con đi du lịch, nghỉ dưỡng. "Đối với những người mẹ đơn thân, tinh thần rất quan trọng. Tôi cảm ơn vì bạn bè ở bên khi cần và không can thiệp sâu vào đời tư. Có những khi đi quay về mệt mỏi, tôi lại phải chăm con. Nhưng single mom là con đường mà mình chọn và hạnh phúc với nó. Không có hạnh phúc nào mà không thử thách", cô nói.
Trong một talk show, Thân Thúy Hà chia sẻ nhiều năm qua, cô đối diện với không ít tin đồn thất thiệt. Một trong số đó là tin "cặp đại gia để sinh con". "Họ nói bé Hera (tên ở nhà của con gái Thân Thúy Hà - PV) là con của nhiều đại gia tại Việt Nam. Nếu được vậy, chắc tôi không phải thức khuya, dậy sớm, đi quay phim để kiếm tiền nuôi các con", cô chia sẻ.
Nhiều năm qua, Thân Thúy Hà duy trì tình bạn đặc biệt với Tăng Thanh Hà. Cả hai thân thiết hơn thập kỷ qua. Nữ diễn viên gọi Tăng Thanh Hà là "Sẻ nhỏ" và khẳng định đó là người bạn đặc biệt trong cuộc đời cô.
Thân Thúy Hà sinh năm 1978, được khán giả yêu thích qua hàng loạt vai diễn trên màn ảnh nhỏ và màn ảnh rộng như Scandal: hào quang trở lại, Cung đường tội lỗi, Đồng tiền quỷ ám, Ly hôn... Đạo diễn Victor Vũ từng đánh giá cao diễn xuất của nữ diễn viên, khen ngợi cô ngay trên phim trường khi quay Scandal: Hào quang trở lại. Cô kết hôn năm 2009 với một doanh nhân. Cả hai ly hôn sau 2 năm chung sống vì mâu thuẫn và nhiều bất đồng nảy sinh khi chung sống. Nữ diễn viên sau đó một mình nuôi con trai Duy Anh. Đến năm 2019, Thân Thúy Hà sinh con thứ hai ở tuổi 41 nhưng giữ kín danh tính ba đứa trẻ.
Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.