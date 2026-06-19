‘Thần manga’ Osamu Tezuka đến với phương Tây

Khi kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Osamu Tezuka đến gần, những thành tựu của ông trong thế giới manga đang được giới thiệu đến độc giả trên toàn cầu, theo The Japan Times.

Ảnh: CBR.

Ở Nhật Bản, Osamu Tezuka là một tượng đài, được tôn kính như “Thần Manga” và “Cha đẻ của Anime”. Astro Boy, Chim lửa, Chúa tể rừng xanh,… cùng rất nhiều tác phẩm khác của ông đã góp phần đưa manga trở thành thể loại được yêu thích như hiện nay.

Các nhân vật của ông xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ bao bì kẹo những năm 1960 và biển quảng cáo ở nhà ga xe lửa đến thời trang đường phố của giới trẻ sành điệu và các bức tường trong phòng trưng bày.

Tuy nhiên, bên ngoài Nhật Bản, đặc biệt là ở phương Tây, Tezuka vẫn còn là một ẩn số. Khi nhắc đến Astro Boy, nhiều người hâm mộ tại các sự kiện anime ở Mỹ rạng rỡ trong những hồi ức trìu mến. Nhưng khi hỏi họ ai là người tạo ra nó, những khuôn mặt ấy lại trở nên ngơ ngác.

Điều đó có thể sớm thay đổi.

Osamu Tezuka rất được yêu thích tại Nhật Bản. Ảnh: Tezuka Productions.

Sức ảnh hưởng sau 100 năm ngày sinh của Tezuka

Tezuka sinh năm 1928 và mất năm 1989, khi 60 tuổi. Cuộc đời ông trải dài qua một trong những thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử Nhật Bản và thế giới. Kế hoạch kỷ niệm 100 năm ngày sinh của ông trên toàn cầu vào năm 2028 dự kiến bao gồm các triển lãm lớn tại bảo tàng, các bản dịch manga mới, tái bản, ra mắt bộ sưu tập đặc biệt, các phiên bản làm lại tác phẩm của ông và các chuyển thể phim do người thật đóng.

Vào cuối mùa hè này, Netflix đã lên lịch phát hành The Ribbon Hero, bộ phim hoạt hình chuyển thể từ bộ manga Princess Knight (Ribon no Kishi) của Tezuka, ngày 8/8. Đây là một trong những bộ manga shōjo (dành cho nữ) đầu tiên, đồng thời cũng là bộ đầu tiên có nhân vật chính là người chuyển giới.

Để nói về tầm ảnh hưởng rộng lớn hơn của ông, bộ phim tài liệu dài Tezuka: God of Manga, ghi lại những cột mốc quan trọng trong cả cuộc đời và sự nghiệp nghệ thuật của ông, cũng đang được đạo diễn người Mỹ Jason Cohn sản xuất.

Cohn chia sẻ: “Mục tiêu của chúng tôi là hoàn thành bộ phim trước lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh ông ấy vào năm 2028. Nội dung đến từ Nhật Bản đang bùng nổ, thậm chí trở thành một đối trọng văn hóa với Hollywood ở khắp nơi trên thế giới. Giờ là lúc người phương Tây tìm hiểu về người đã thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp này”.

Đoạn trailer giới thiệu đầu tiên của bộ phim đã được phát hành vào tháng trước, với nhiều cuộc phỏng vấn với các tác giả Yoshiyuki Tomino, Katsuhiro Otomo, Naoki Urasawa và nhà sản xuất huyền thoại, kiêm người sáng lập studio Masao Maruyama.

Những người này cùng với nhà sáng tạo và diễn viên lồng tiếng người Mexico Jorge R. Gutierrez, nhà văn người Mỹ Samuel Sattin và tác giả kiêm dịch giả Frederik L. Schodt, người từng là phiên dịch viên cho Tezuka, cũng góp mặt.

Nhà sản xuất điều hành Glen S. Fukushima là một người hâm mộ Tezuka từ những năm 1960, thời điểm Astro Boy trở thành loạt phim hoạt hình truyền hình Nhật Bản đầu tiên được phát sóng ở cả Nhật Bản và Mỹ.

Fukushima nói: "Tezuka qua đời ngay trước khi Internet lan rộng vào những năm 1990. Nếu ông ấy còn sống và sáng tác sau thời Internet, tôi chắc chắn rằng thiên tài của ông ấy sẽ được công nhận trên toàn cầu".

Đóng góp của Tezuka cho ngành manga

Theo Tezuka Productions, Tezuka đã sáng tác hơn 150.000 trang truyện tranh với hơn 700 đầu sách, từ truyện thiếu nhi và khoa học viễn tưởng, các tác phẩm lịch sử khám phá tâm trí của Adolf Hitler, tới các nghiên cứu tâm lý đen tối hơn về nạn nghiện ngập và sự suy đồi tình dục.

Tác giả Schodt nhận xét: “Tezuka là một nhà sáng tạo năng suất và sung sức", đóng góp lớn cho cho manga và anime hiện đại. Ông đã xây dựng nên khuôn khổ cơ bản cho cỗ máy văn hóa đại chúng khổng lồ của Nhật Bản, thứ mà ngày nay đang sản sinh ra manga, anime và vô số mặt hàng ăn theo, đồng thời ngày càng thu hút sự chú ý của toàn thế giới”.

Một thế kỷ sau ngày sinh của Tezuka, độc giả ở phương Tây đang dần vượt qua các tác phẩm manga và anime đơn lẻ, tiến tới hiểu biết về cỗ máy sáng tạo của Nhật Bản và về thiên tài đã thiết kế ra nó.