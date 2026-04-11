Thận 'kêu cứu' vì thói quen uống nước sai cách hàng ngày

Nhiều người tin rằng chỉ cần uống nhiều nước là đủ để duy trì sức khỏe. Tuy nhiên, điều này không đơn thuần là lượng nước nạp vào, mà còn phụ thuộc vào cách cơ thể hấp thụ, giữ lại và sử dụng nước.

Nhiều người uống nước liên tục nhưng vẫn thấy khô cổ, mệt mỏi. Ảnh: Freepik.

Dưới đây là những thói quen tưởng chừng vô hại có thể đang âm thầm khiến cơ thể rơi vào tình trạng thiếu nước mà không hề hay biết:

Cung cấp đủ nước không chỉ đơn thuần là số lượng

Nhiều người cho rằng chỉ cần uống đủ lượng nước là cơ thể sẽ được cung cấp đầy đủ. Tuy nhiên, cơ thể không phải là một “bể chứa” đơn giản mà là hệ thống sinh lý động, liên tục điều hòa cân bằng nước – điện giải và đáp ứng nhu cầu của tế bào.

Tình trạng đủ nước không chỉ phụ thuộc vào lượng nước uống vào, mà còn liên quan đến thời điểm uống, chế độ dinh dưỡng và thói quen sinh hoạt. Nếu các yếu tố này không được điều chỉnh hợp lý, dù bổ sung nước thường xuyên, cơ thể vẫn có thể xuất hiện các biểu hiện như mệt mỏi, giảm tập trung, thậm chí rối loạn cân bằng dịch.

Bên cạnh đó, chỉ uống nước thôi thì không đủ do cơ thể cần chất điện giải, đặc biệt là natri và kali, để vận chuyển nước vào tế bào và giữ nước ở đó. TS. Subhasish Mazumder, Giám đốc cấp cao – Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Max Super Speciality, Vaishali, Ấn Độ cho biết, việc giữ đủ nước không chỉ phụ thuộc vào số lượng mà còn phụ thuộc vào hiệu quả hấp thụ và sử dụng chất lỏng của cơ thể.

Đây là lý do vì sao một người có thể uống nhiều nước nhưng vẫn khó duy trì trạng thái đủ nước nếu chế độ ăn không lành mạnh. Khi thiếu các khoáng chất thiết yếu, đặc biệt là chất điện giải, phần lớn lượng nước đưa vào có thể nhanh chóng bị đào thải qua hệ bài tiết.

Một báo cáo của Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ cũng nhấn mạnh vai trò của dinh dưỡng cân bằng trong duy trì trạng thái đủ nước, trong đó các chất điện giải giữ vai trò quan trọng giúp ổn định cân bằng dịch của cơ thể.

Uống nước nhiều không chỉ là số lượng mà còn cần cách uống đúng để tốt cho cơ thể.

Những sai lầm phổ biến khi uống nước

Uống một ngụm nước lớn cùng một lúc

Có một thói quen phổ biến ở nhiều người là uống một lượng lớn nước cùng một lúc, đặc biệt là sau một thời gian dài không uống nước. Điều này tạo cảm giác rất dễ chịu, nhưng không hiệu quả vì cơ thể hấp thụ nước theo từng giai đoạn. Khi uống quá nhiều nước nhanh chóng, thận sẽ phải làm việc để loại bỏ lượng nước dư thừa. Kết quả dẫn đến việc đi tiểu thường xuyên và lượng nước thực sự được cung cấp cho cơ thể rất ít.

Chính vì vậy, uống nhiều nước cùng một lúc không phải là cách tốt nhất. Cơ thể chỉ có thể sử dụng một lượng nước nhất định tại một thời điểm và lượng nước dư thừa sẽ nhanh chóng được đào thải, nên cách uống nước hiệu quả nhất là chia nhỏ lượng nước uống trong ngày để cơ thể hấp thụ và giữ lại tốt hơn.

Thiếu khoáng chất trong chế độ ăn uống

Để cơ thể giữ được lượng nước cần thiết bên trong tế bào phải có sự hỗ trợ từ các khoáng chất như natri và kali, magiê từ thực phẩm và các loại trái cây như chuối, cam, rau bina, dưa chuột…

Một nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về hydrat hóa và dinh dưỡng cũng chỉ ra rằng chế độ ăn ít trái cây và rau quả có thể làm giảm hiệu quả hydrat hóa. Chính vì vậy, việc hydrat hóa bắt đầu từ đĩa thức ăn, chứ không chỉ từ chai nước.

Sử dụng những loại đồ uống gây mất nước

Nhiều người cho rằng tất cả loại chất lỏng đều có tác dụng như nhau. Điều đó không phải lúc nào cũng đúng vì caffeine và rượu hoạt động như chất lợi tiểu nhẹ. Chúng làm tăng lượng nước tiểu và có thể dẫn đến mất nước khi tiêu thụ quá mức. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là loại bỏ hoàn toàn caffeine và rượu mà nên sử dụng có chừng mực, không nên dùng để thay thế nước trong suốt cả ngày.

Lối sống ảnh hưởng đến việc cấp nước cho cơ thể

Việc hydrat hóa cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen. Thời gian dài ở trong phòng điều hòa, thiếu vận động thể chất và áp dụng chế độ ăn uống chế biến sẵn đều có những ảnh hưởng nhất định đến quá trình này.

Chẳng hạn tiêu thụ thực phẩm nhiều muối và chế biến sẵn có thể làm rối loạn cân bằng chất lỏng của cơ thể. Đồng thời, việc bỏ qua thực phẩm tươi sống làm giảm lượng nước tự nhiên hấp thụ. Theo TS. Mazumder, nếu không ăn trái cây, rau quả chứa nước và khoáng chất, cơ thể sẽ không được hydrat hóa đủ.

Ngoài ra, căng thẳng có thể ảnh hưởng đến các hormone điều hòa cân bằng chất lỏng, khiến cơ thể kém hiệu quả hơn trong việc giữ nước nên việc điều hòa và kiểm soát cảm xúc cũng là một phần quan trọng hỗ trợ quá trình hydrat hóa của cơ thể.

Chờ khi có cơn khát mới uống nước

Hầu hết mọi người đợi đến khi cảm thấy khát mới uống nước. Tuy nhiên, đến lúc này, cơ thể đã mất một lượng chất lỏng nhất định với những dấu hiệu sớm thường không được chú ý như mệt mỏi, đau đầu, khó tập trung. Vì vậy, việc bù nước không chỉ đơn thuần là phản ứng với cơn khát mà còn là chủ động phòng ngừa bằng cách uống nước từng ngụm nhỏ, ngay cả khi chưa khát.

Uống nước đúng cách như thế nào?

Việc bổ sung nước được cải thiện khi thói quen thay đổi, chứ không chỉ lượng nước uống vào. Theo đó, bạn nên thực hiện:

Uống nước từng lượng nhỏ trong ngày.

Kết hợp với các bữa ăn cân bằng, bổ sung trái cây và rau củ có khả năng giữ nước tự nhiên.

Hạn chế caffeine và rượu.

Chú ý đến cảm giác của cơ thể, chứ không chỉ lượng nước đã tiêu thụ