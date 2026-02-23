Thần đồng Bayern Munich đổi đời

Tài năng Lennart Karl chính thức bước sang tuổi 18, qua đó tự động kích hoạt điều khoản chuyển đổi sang hợp đồng chuyên nghiệp với Bayern Munich.

Karl gây ấn tượng tại Bayern. Ảnh: Reuters.

Theo Bild, ban lãnh đạo Bayern và phía Karl đạt thỏa thuận từ mùa hè năm ngoái. Khi đủ 18 tuổi, tài năng trẻ này sẽ chính thức ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với “Hùm xám”.

Ban đầu, thỏa thuận có thời hạn đến năm 2028. Tuy nhiên, với điều khoản mới được kích hoạt, thời hạn hợp đồng được kéo dài đến năm 2029.

Việc được trao hợp đồng chuyên nghiệp đánh dấu bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Karl. Theo Bild, mức lương của cầu thủ này sẽ tăng vọt nhờ bản hợp đồng mới với Bayern.

Hiện tại, Karl nhận mức lương 2 triệu euro mỗi mùa tại Bayern. Nếu đồng ý gia hạn lần nữa đến năm 2031, tài năng trẻ này sẽ bỏ túi 7-8 triệu euro mỗi mùa. Đây là con số ấn tượng với một cầu thủ mới bước sang tuổi 18 như Karl, đồng thời cho thấy sự ghi nhận và tin tưởng lớn từ ban lãnh đạo Bayern.

Bayern muốn giữ Karl lâu dài. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, theo Kicker, Karl hiện không đặt nặng vấn đề đàm phán hợp đồng. Mục tiêu hàng đầu của anh là tập trung tối đa vào chuyên môn, nỗ lực khẳng định vị trí trong đội hình chính và tiếp tục gây ấn tượng bằng những màn trình diễn thuyết phục.

Ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Karl cũng có tương lai rộng mở. Dù HLV trưởng Julian Nagelsmann vẫn chưa trao cơ hội cho anh ở đội tuyển Đức, báo chí nước này tin rằng Karl có thể trở thành trụ cột trong tương lai nếu duy trì phong độ như thời gian qua.

Sau 20 trận tại Bundesliga, Karl ghi 4 bàn và có 3 kiến tạo. Những con số không quá bùng nổ, nhưng điều gây ấn tượng là sự tự tin và bản lĩnh thi đấu vượt xa tuổi 18. Ở cấp độ U21 Đức, anh còn nổi bật hơn khi ghi 3 bàn chỉ sau 2 trận, qua đó giúp giá trị bản thân tăng nhanh trên thị trường chuyển nhượng.

