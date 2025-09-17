Thần đồng 11 tuổi ghi 145 bàn cho đội học viện Barca

Lò La Masia danh tiếng của Barcelona lại một lần nữa khiến cả thế giới chú ý khi sản sinh ra thêm một tài năng trẻ: Destiny Kosiso Ejiofor John.

Destiny được ví von là "Yamal mới" của Barcelona.

Dù mới 11 tuổi, Destiny được đánh giá có tiềm năng vươn tầm ngôi sao như Lionel Messi hay Lamine Yamal nhờ hiệu suất ghi bàn không tưởng. Thống kê cho thấy Destiny ghi tới 145 bàn chỉ sau 52 trận ở thể thức 7 người - hiệu suất gây kinh ngạc và cho thấy tiềm năng vượt trội của tài năng trẻ này.

Ở mùa giải 2023/24, Destiny lập kỷ lục với 100 bàn sau 27 trận cho đội U10 Barca, trong đó có 20 bàn tại giải trẻ danh tiếng Iscar Cup.

Đến mùa này, Destiny thường xuyên thi đấu ở cấp độ cao hơn khi khoác áo đội U12 nhưng vẫn duy trì phong độ ghi bàn khủng khiếp. Cậu cũng là nhân tố chủ chốt giúp đội học viện Barca vô địch hạng mục U11 tại Iscar Cup, sau khi đánh bại U11 Real Madrid 4-2 ở trận chung kết.

Destiny sớm bộc lộ tài năng ở La Masia.

Cuối tuần trước, Destiny tiếp tục tỏa sáng với cú hat-trick trong chiến thắng 7-1 của Barca ở chung kết giải Jordi Pitarque Ceprià, đồng thời giành danh hiệu vua phá lưới.

Destiny không phải là cái tên duy nhất trong gia đình gắn bó với Barca. Cha cậu, ông Ejike Paschal - một cựu cầu thủ từng thi đấu ở hạng Ba Tây Ban Nha - có tới ba người con trai cùng khoác áo đội trẻ của CLB xứ Catalonia: David Obinna, Divine Ikenna và Destiny. Nhưng trong số này, Destiny được đánh giá cao nhất.

Destiny đã sớm có người đại diện là Pini Zahavi, người từng đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của Neymar. Với sự hậu thuẫn mạnh mẽ và tài năng thiên bẩm, Destiny được kỳ vọng sẽ là cái tên tiếp theo tỏa sáng rực rỡ từ lò La Masia.

