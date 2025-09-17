Tất cả đã sai về Vlahovic

Giữa bão tin đồn, Vlahovic chọn cách im lặng và chứng minh bằng bàn thắng. Trận hòa 4-4 trước Dortmund cho thấy anh vẫn sẵn sàng và khát khao hơn bao giờ hết.

Mùa hè vừa qua, Dusan Vlahovic gần như bị kéo vào tâm bão của tin đồn. Ngày nào báo chí cũng nhắc tên anh: từ chuyện ra đi, bị Juventus rao bán, cho tới mức lương 12 triệu euro/năm bị coi là “gánh nặng”.

Động thái đáp trả của Vlahovic

Trong bối cảnh ấy, nhiều người tin rằng tiền đạo người Serbia sẽ rời Turin, giống như không ít ngôi sao bị cuốn theo vòng xoáy thị trường. Nhưng rốt cuộc, Vlahovic vẫn ở lại - và ở lại trong một phong thái đáng khâm phục: điềm tĩnh, chuyên nghiệp và đầy quyết tâm.

Trận hòa 4-4 kịch tính với Borussia Dortmund ở Champions League rạng sáng 17/9 là hình ảnh phản chiếu rõ nét cho con người anh. Trong cơn hỗn loạn của trận cầu mưa bàn thắng, Vlahovic vẫn hiện diện như một điểm tựa. Anh ghi bàn, anh kiến tạo, anh khiến cả cầu trường bùng nổ. Đó không chỉ là thống kê, mà còn là tuyên ngôn: “Tôi vẫn ở đây, tôi vẫn là Vlahovic”.

Điều đáng nói là, thay vì để những tin đồn bào mòn tâm lý, anh chọn cách biến chúng thành động lực. Sau trận đấu, Vlahovic khẳng định: “99% những gì được nói là sai sự thật. Tôi chỉ tập trung vào việc sẵn sàng khi được gọi tên, đặt mình vào sự phục vụ của đội bóng”. Đó là lời đáp ngắn gọn nhưng đủ sức đập tan mọi nghi ngờ.

Trong một thế giới bóng đá hiện đại đầy ồn ào, cầu thủ đôi khi bị biến thành “sản phẩm truyền thông” hơn là con người. Họ dễ dàng trở thành tâm điểm của những bài báo, những bình luận trên mạng xã hội, những tin đồn chuyển nhượng chưa kịp kiểm chứng.

Vlahovic đã ghi 10 bàn trong 14 trận gần nhất.

Vlahovic - ở tuổi 25 - lẽ ra cũng có thể bị cuốn trôi. Nhưng thay vào đó, anh thể hiện một thái độ hiếm thấy: không phản ứng cực đoan, không oán trách, chỉ chuyên tâm tập luyện và sẵn sàng bước vào sân để trả lời bằng phong độ.

Cách Vlahovic chấp nhận vai trò “siêu dự bị” cũng cho thấy sự trưởng thành. Với một tiền đạo từng quen đá chính, từng được xây dựng quanh mình tại Fiorentina, việc phải ngồi dự bị ở Juventus là một thách thức không nhỏ.

Song Vlahovic hiểu rõ bối cảnh: thời đại bóng đá năm 2025 với năm quyền thay người, những cầu thủ từ ghế dự bị có thể trở thành người quyết định. Và anh làm điều đó một cách tự nhiên, không tỏ ra tự ái, không phát ngôn mỉa mai, mà chỉ khẳng định sự tôn trọng với lựa chọn của HLV. Chính sự điềm tĩnh ấy đã khiến những bàn thắng của Vlahovic trở nên ý nghĩa gấp bội.

Cơn khát bàn thắng không bao giờ cạn

Điều đặc biệt ở Vlahovic là khát khao không bao giờ cạn. Sau trận hòa 4-4, khi ghi 2 bàn và kiến tạo, anh vẫn tiếc nuối vì lỡ hat-trick. Cơn đói bàn thắng của Vlahovic không bao giờ dịu đi, và đó mới là phẩm chất khiến bản thân khác biệt. Một tiền đạo có thể sống bằng bàn thắng, nhưng chỉ những ai chưa bao giờ hài lòng mới có thể vươn tới đẳng cấp thực sự.

Juventus đang trải qua giai đoạn chuyển mình, với một tập thể trẻ trung nhưng thiếu ổn định. Những trận cầu điên rồ liên tiếp - từ chiến thắng 4-3 trước Inter tới màn rượt đuổi 4-4 với Dortmund - cho thấy Bianconeri vẫn đang tìm cách định hình bản sắc. Trong khung cảnh ấy, một Vlahovic trưởng thành, biết nhẫn nhịn, biết chờ đợi và biết tỏa sáng đúng lúc, chính là mảnh ghép quý giá.

Vlahovic toả sáng trong trận hoà 4-4 giữa Juventus và Borussia Dortmund.

Người hâm mộ Juve có lẽ không quên những chân sút huyền thoại từng khoác áo sọc trắng-đen: từ Alessandro Del Piero, David Trezeguet cho tới Carlos Tevez, Gonzalo Higuain. Mỗi người đều có một dấu ấn riêng, nhưng điểm chung là tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ. Vlahovic chưa đạt đến tầm vóc ấy, nhưng phong thái mà anh đang thể hiện gợi nhắc về hình ảnh một tiền đạo biết vượt qua nghịch cảnh, đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân.

Ở Turin, có lẽ không ai biết chắc tương lai Vlahovic sẽ đi về đâu. Hợp đồng của anh chỉ còn chưa đầy một năm rưỡi, và Juventus chắc chắn sẽ phải cân nhắc chuyện gia hạn hoặc bán. Nhưng nếu chỉ xét trên khía cạnh con người, Vlahovic đã chiến thắng. Anh biến thị phi thành động lực, biến vai trò dự bị thành cơ hội, biến sự ngờ vực thành bàn thắng.

Trong bóng đá, tài năng là điều kiện cần, nhưng bản lĩnh mới là điều kiện đủ. Và Vlahovic, bằng phong thái của mình, đang cho thấy anh có cả hai. Anh có thể không phải mẫu tiền đạo hào nhoáng, không ưa phô trương, nhưng ở mỗi bước chạy, mỗi cú dứt điểm, người ta thấy sự nghiêm túc và khát vọng mãnh liệt.

Trong một Juventus còn nhiều bất ổn, Vlahovic chính là lời nhắc nhở rằng đôi khi, điều quan trọng không phải là bắt đầu ở đâu, mà là cách bạn đứng vững giữa những sóng gió. Và chính sự bình thản cùng khát khao cháy bỏng ấy, biết đâu, sẽ là thứ giúp anh viết tiếp hành trình huyền thoại ở Turin.