'Thần chú' của Hollywood

Phần tiếp theo của "Mission: Impossible", "Superman" bản mới và "Jurassic World: Rebirth" được kỳ vọng tạo cơn sốt phòng vé năm nay.

Đối với các chủ rạp chiếu, phim Survive till 25 (tạm dịch: Sống sót đến năm 2025) đã trở thành câu thần chú, khi hết thảm họa này đến thảm họa khác đẩy lùi sự phục hồi của ngành kinh doanh điện ảnh. Vậy danh sách phim sắp ra mắt có giúp phòng vé thực sự hồi sinh?

Trong 11 tháng tới, Hollywood sẽ tung ra những ứng cử viên bom tấn như Mission: Impossible - The Final Reckoning, Jurassic World Rebirth, Avatar: Fire and Ash, Wicked: For Good và Superman, với mục tiêu thúc đẩy điện ảnh đạt tầm vóc tương tự trước đại dịch Covid-19.

Theo Variety, doanh thu ở thị trường Bắc Mỹ dự kiến đạt 9,3 tỷ - 9,5 tỷ USD trong năm nay, đánh dấu giai đoạn phục hồi tốt nhất kể từ sau đại dịch (năm 2024 đạt 8,7 tỷ USD , năm 2023 đạt 9,04 tỷ USD ), mặc dù vẫn còn thấp hơn so với thời kỳ trước, khi doanh số bán vé thường xuyên đạt 10,5 tỷ - 11 tỷ USD .

Loạt bom tấn được kỳ vọng

Trả lời Variety, những nhà điều hành rạp chiếu phim như Gary Westmark của chuỗi rạp Odyssey Cinemas có trụ sở tại Wisconsin (Mỹ), lạc quan rằng nguồn cung phim đủ mạnh để ổn định ngành công nghiệp đã bị đe dọa trong 5 năm.

Sau Captain America: Brave New World, thị trường sẽ có A Minecraft Movie (tháng 4), Thunderbolts (tháng 5), Mission: Impossible - The Final Reckoning (tháng 6), Jurassic World: Rebirth (tháng 6), Fantastic Four (tháng 7), Superman (tháng 7), và hàng loạt những tác phẩm kinh phí lớn khác. "Thật khó để tưởng tượng những tựa phim hot này không thành công vang dội", Westmark tự tin phát biểu.

Với Mission: Impossible - The Final Reckoning, dự án được đầu tư kinh phí lên đến 400 triệu USD , được đạo diễn Christopher McQuarrie tiết lộ sẽ đưa các pha hành động lên tầm cao mới, với những cảnh mạo hiểm khiến khán giả choáng váng. Ông nói trong quá trình quay tại châu Phi, Tom Cruise đã thực hiện pha mạo hiểm vượt xa những gì khán giả từng thấy.

Trong khi đó, dưới sự chỉ đạo của James Gunn, Superman: Legacy hứa hẹn mang đến góc nhìn mới mẻ về nhân vật biểu tượng. David Corenswet - người được chọn đóng Siêu Nhân mới - sau khi xuất hiện trên trailer đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới làm phim.

Trailer của Superman (2025) nhận nhiều lời khen. Ảnh: Popviewers.

Deadline nhận định việc chọn Corenswet, với vẻ ngoài cổ điển, nam tính là lựa chọn táo bạo nhưng rất hợp lý. Theo tờ này, tài tử cao 1,93 m có thể khắc họa phiên bản Superman mang đậm hơi thở của truyện tranh những năm 1930, đồng thời tạo hình ảnh mới mẻ, khác biệt so với phiên bản trước do Henry Cavill đảm nhận.

Lấy bối cảnh 5 năm sau Jurassic World: Dominion (2022), Jurassic World: Rebirth mở ra tình huống đặc biệt khi hệ sinh thái Trái Đất không còn phù hợp cho khủng long. Nhiệm vụ của các nhân vật chính là thu thập DNA từ 3 loài khủng long lớn nhất trên đất liền, dưới biển và trên không, chìa khóa để chế tạo một loại thuốc đột phá có khả năng chữa các căn bệnh nan y ở người.

Phim có sự góp mặt của Scarlett Johansson (vai chuyên gia Zora Bennett), Jonathan Bailey (Tiến sĩ Henry Loomis) và Mahershala Ali (Duncan Kincaid), tạo nên bộ ba ấn tượng trong việc đối đầu với các thách thức hiểm nguy của thời đại tiền sử.

Avatar: Fire and Ash, dự kiến ra mắt vào tháng 12, cũng là dự án có khả năng "gây bão" phòng vé, theo Hollywood Reporter.

Nhiều bom tấn thôi chưa đủ

Tuy danh sách phim năm nay khá hấp dẫn, CEO của Imax, Rich Gelfond, cho biết mặc dù có nhiều lựa chọn, các rạp chiếu phải đấu tranh để chọn chiếu F1 hay Jurassic, hai bộ phim được lên lịch cách nhau một tuần. Và sau đó, thị trường sẽ có một số phim nhỏ, được dự đoán không đáp ứng kỳ vọng.

Một số nhà điều hành rạp lo lắng liệu có đủ phim để thu hút khán giả giữa những bom tấn chinh phục cả 4 nhóm khán giả chính (nam, nữ, trẻ và già) hay không. Hiện, khoảng 110 bộ phim được lên lịch phát hành đến tháng 12, nhiều hơn so với danh sách 94 tác phẩm năm 2024, nhưng giảm khoảng 4% so với danh sách 120 phim năm 2019, theo Comscore.

"Danh sách phim khá nhiều nhưng số lượng vẫn chưa đạt kỳ vọng. Một phần vì không có sự thúc đẩy để sản xuất, đặc biệt từ các hãng phim lớn. Đồng nghĩa, chúng ta cần rất nhiều tác phẩm từ các hãng phim không phải hãng lớn", Patrick Corcoran - thành viên sáng lập của công ty tư vấn The Fithian Group - phát biểu.

Thị trường thiếu phim tầm trung như Crazy Rich Asians. Ảnh: IMDb.

Variety cho biết phần lớn sự thiếu hụt có thể là do vắng bóng các phim tầm trung ở hầu hết thể loại, từ những phim trinh thám và kinh dị như Knives Out, A Quiet Place và Get Out đến loạt tác phẩm hài lãng mạn tương tự Book Club, Hustlers và Crazy Rich Asians.

"Phim bom tấn là nền tảng, nhưng chúng ta không thể sống sót chỉ dựa vào phim bom tấn", Westmark nhấn mạnh. "Những phim tầm trung đang chuyển sang phát trực tuyến, và tôi cho rằng đó là sai lầm", Westmark nói thêm.

Theo Variety, đ ể vực dậy ngành điện ảnh, các nhà điều hành rạp đang "tung chiêu" mới. Thay vì những chiến dịch quảng bá rải thảm khắp mọi nơi, chuỗi rạp Odyssey tập trung vào việc đánh trúng đối tượng mục tiêu bằng những quảng cáo được thiết kế riêng.

"Điều quan trọng nhất bây giờ là khơi lại thói quen xem phim của mọi người", Westmark chia sẻ. "Và việc này phụ thuộc rất nhiều vào các rạp địa phương. Hãy bắt đầu bằng việc nâng cấp dịch vụ, chăm sóc khách hàng chu đáo hơn, đồng thời thổi bùng sự háo hức trên mạng xã hội".

Một số chuyên gia trong ngành tin rằng, các nhà điều hành rạp có thể sáng tạo hơn với giá vé. Các chuỗi lớn như AMC Theatres thử nghiệm bằng cách phụ thu 1 đến 2 USD cho phim bom tấn. Trong khi đó, chương trình "thứ 3 giảm giá" có thể cạnh tranh với những ngày cuối tuần về số lượng người xem.

"Trong khi mọi ngành khác đều áp dụng quy luật cung cầu để định giá, chúng tôi chỉ quan tâm đến thời điểm xem hay độ tuổi khán giả. Thực tế, rất nhiều phim mà khán giả sẽ sẵn lòng bỏ tiền ra xem - và mua thêm cả bỏng ngô, nước ngọt nữa chứ - nếu giá vé 'mềm' hơn. Chính việc giữ giá cao đang đẩy họ ra xa màn ảnh đấy!", Corcoran, thành viên sáng lập của công ty tư vấn The Fithian Group, nhận định.