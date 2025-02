Sao 'Gossip Girl' qua đời ở tuổi 39

Michelle Trachtenberg, diễn viên đóng "Gossip Girl" và "Buffy the Vampire Slayer", được xác nhận qua đời ở tuổi 39.

Michelle Trachtenberg đã qua đời vào sáng 26/2 (giờ địa phương), sau khi bị ngừng tim tại căn hộ của cô ở thành phố New York, gần Columbus Circle (Mỹ), The Post xác nhận.

Sở cảnh sát New York cho biết Trachtenberg "bất tỉnh và không phản ứng" khi các sĩ quan, nhân viên y tế đến hiện trường. Cô được tuyên bố đã chết tại chỗ.

Theo các nguồn tin, mẹ của Trachtenberg phát hiện ra thi thể con gái mình vào khoảng 8 giờ sáng. Nữ diễn viên qua đời vì nguyên nhân tự nhiên, song nguyên nhân chính thức vẫn chưa được tiết lộ.

"Chúng tôi được biết cô ấy gần đây đã trải qua ca ghép gan. Người ta tin rằng cơ thể cô có thể đã đào thải ca ghép gan", Page Six cho hay.

Michelle Trachtenberg qua đời ở tuổi 40. Ảnh: Page Six.

Người đại diện của Trachtenberg - Gary Mantoosh - bày tỏ: "Chúng tôi cực kỳ đau buồn khi xác nhận rằng Michelle Trachtenberg đã qua đời. Gia đình cô ấy yêu cầu sự riêng tư vào lúc này".

Năm ngoái, Trachtenberg làm dấy lên lo ngại về sức khỏe khi đăng ảnh với vẻ ngoài khác biệt đáng kể. Phản hồi những ý kiến chê bai diện mạo của mình, nữ diễn viên viết: "Tôi chưa bao giờ phẫu thuật thẩm mỹ. Tôi hạnh phúc và khỏe mạnh. Tự kiểm điểm đi những kẻ ghét bỏ người khác".

Michelle Trachtenberg sinh năm 1985, bắt đầu sự nghiệp đóng quảng cáo từ năm 3 tuổi. Bộ phim truyền hình đầu tiên của cô là The Adventures of Pete & Pete, phát sóng từ năm 1991 đến 1996. Bước đột phá lớn của cô đến khi cô đóng vai nhân vật chính trong Harriet the Spy năm 1996. Một số bộ phim khác cô tham gia là Gossip Girl, Buffy the Vampire Slayer, EuroTrip, Ice Princess, 17 Again...

Nữ diễn viên có mối quan hệ với người đại diện tài năng Jay Cohen. Vào tháng 3 năm ngoái, cô bày tỏ tình cảm với người đàn ông này. Tuy nhiên, cả hai được tiết lộ chưa kết hôn.