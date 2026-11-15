Tham vọng thành cửa ngõ cung ứng nhân tài toàn cầu của VIFC-HCMC

VIFC-HCMC hướng tới vai trò không chỉ là cửa ngõ thu hút, đào tạo, cung cấp nhân tài cho Việt Nam, mà còn cho cả khu vực và thế giới trong thời gian tới.

Theo PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM (VIFC-HCMC), trong bảng xếp hạng Chỉ số Trung tâm Tài chính toàn cầu (GFCI), nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong 5 trụ cột rất quan trọng để đánh giá một trung tâm tài chính có phát triển và đạt được những yêu cầu, chuẩn mực quốc tế hay không.

Để VIFC-HCMC có thể cạnh tranh với các trung tâm tài chính quốc tế trong khu vực, việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt khi Trung tâm đang đặt nền móng đầu tiên cho sự phát triển trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ Hội thảo Thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghệ tài chính và trí tuệ nhân tạo do VIFC-HCMC phối hợp cùng Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) tổ chức ngày 14/11, Trung tâm đã chính thức ra mắt VIFC Academy. Theo ông Huân, học viện sẽ bồi dưỡng đội ngũ quản lý và vận hành nội bộ cho Trung tâm Tài chính quốc tế; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực cho hệ sinh thái của Trung tâm; cũng như nghiên cứu và tư vấn cho Trung tâm phát triển những sản phẩm mới, cấu phần mới, từ đó tạo ra một hệ sinh thái hoàn thiện.

Học viện đào tạo nhân lực chất lượng cao

Ông Huân nhấn mạnh nhu cầu về nhân sự không chỉ xuất phát từ cơ quan điều hành mà còn từ các thành viên của VIFC-HCMC. Theo ông, khi các định chế tài chính đăng ký trở thành thành viên của Trung tâm, họ cần những nhân sự đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng những yêu cầu và chuẩn mực khắt khe.

“Nếu chúng ta không chuẩn bị tốt đội ngũ để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các định chế tài chính này thì rất khó để thu hút họ, đặc biệt là những định chế tài chính lớn của thế giới đến đặt trụ sở cũng như làm việc và hoạt động trong Trung tâm Tài chính quốc tế trong giai đoạn tiếp theo”, PGS.TS Huân cho hay.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, Phó chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, giới thiệu về VIFC Academy. Ảnh: BTC.

Lãnh đạo VIFC Academy cho biết học viện đang phối hợp với các định chế tài chính lớn trên thế giới để xây dựng và hình thành những trung tâm năng lực toàn cầu và trung tâm đổi mới sáng tạo. Trung tâm Tài chính đặt mục tiêu tiếp tục nhân rộng mô hình trong 5-10 năm tới để có thể thu hút 10-50 tập đoàn toàn cầu đặt trụ sở ở đây.

“Các trung tâm năng lực toàn cầu này sẽ đặt trong Trung tâm Tài chính quốc tế nhưng cung ứng các sản phẩm, dịch vụ cho toàn cầu. Chúng tôi muốn hướng tới VIFC-HCMC không chỉ là một cửa ngõ luân chuyển và thu hút vốn cho nền kinh tế Việt Nam, mà còn có thể đóng vai trò như một cửa ngõ thu hút, đào tạo và cung cấp nhân tài cho Việt Nam, cho cả khu vực và thế giới trong thời gian tới”, ông Huân cho hay.

Hiện, Việt Nam và TP.HCM có lợi thế rất lớn về nguồn nhân lực, các trường đại học đang có sự thăng hạng rất lớn trên thế giới, có thể đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng các yêu cầu và chuẩn mực quốc tế. Ông Huân đánh giá đây có thể là một mô hình mới cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao và sáng tạo cho nền kinh tế mới trong thời đại 4.0, cơ hội tốt để Trung tâm vươn lên bứt phá và tạo ra sự khác biệt cho TP.HCM cũng như cho Việt Nam trong giai đoạn tới.

Bên cạnh đó, VFC Academy cũng kết hợp với những cấu phần trong hệ sinh thái của VIFC-HCMC, như fintech (công nghệ tài chính). VFC Academy sẽ đóng vai trò là nền tảng hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực cho các công ty fintech. Đồng thời, Trung tâm sẽ cung cấp đội ngũ chuyên gia hỗ trợ các công ty fintech trong Trung tâm có thể vươn ra toàn cầu.

Trong giai đoạn 2026-2027, VIFC Academy sẽ xây dựng các nền tảng đào tạo kết hợp một hệ sinh thái hoàn thiện, trong đó có sự hợp tác với các đại học, trường đại học trong và ngoài nước, các hiệp hội ngành nghề quốc tế và trong nước. Đồng thời, Trung tâm sẽ ứng dụng các công nghệ mới như blockchain, AI, lượng tử để xây dựng những hệ thống đào tạo tự động hóa.

Tiếp đến giai đoạn 2028-2030, học viện sẽ cấp các chứng chỉ hành nghề cụ thể như kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, nhằm đáp ứng và chuyên môn hóa được năng lực của nguồn nhân lực chất lượng cao.

“Chúng tôi kêu gọi tất cả đại học và trường đại học trên địa bàn TP.HCM cũng như cả nước, các hiệp hội ngành nghề trong và ngoài nước cùng với chúng tôi đồng kiến tạo VIFC Academy trong thời gian tới. Mục tiêu là đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, góp phần xây dựng trung tâm tài chính quốc tế thành công và phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số của Việt Nam”, ông Huân nhấn mạnh.

Đại học là nơi thích hợp để thử nghiệm sandbox

Cùng quan điểm, PGS.TS Bùi Quang Hùng, Giám đốc Đại học Kinh tế TP.HCM, đánh giá TP.HCM có lợi thế từ hệ thống đại học đông đảo, đa dạng với hàng trăm nghìn người học, đội ngũ các nhà khoa học ở hầu hết lĩnh vực mà một trung tâm tài chính hiện đại cần đến, từ tài chính ngân hàng, luật, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

“Tuy nhiên, lợi thế ấy chỉ trở thành sức mạnh khi các trường, các cơ sở giáo dục đại học cùng nhìn về một hướng”, ông Hùng nói.

Từ đó, đại diện UEH đề xuất chuyển từ tư duy mỗi trường tự làm sang cùng chia sẻ nguồn lực. Ông Hùng lý giải không trường nào có đủ các chuyên gia quốc tế, các ngành học chuyên sâu và phòng thực hành hiện đại ở đủ mọi lĩnh vực mà VIFC cần. Nếu các trường cùng chia sẻ giảng viên, chuyên gia và cơ sở thực hành thì thành phố sẽ có một nguồn lực lớn, tổng hợp nguồn lực của các trường.

Bên cạnh đó, ông Hùng đề xuất chuyển từ đào tạo từng ngành sang đào tạo liên ngành, đồng thời chuyển từ tư duy coi trọng tấm bằng tốt nghiệp sang hành trình học tập suốt đời.

Theo Giám đốc UEH, thị trường tài chính và công nghệ thay đổi nhanh hơn bất kỳ chu kỳ đào tạo nào. Khi các trường cần cùng nhau mở rộng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, chương trình đào tạo ngắn hạn, chứng chỉ cho người đang làm việc, đội ngũ hiện tại mới có thể theo kịp nhu cầu của Trung tâm Tài chính.

Cùng với đó, ông Hùng cho rằng tri thức chuyển giao, sáng tạo từ đại học phải gắn kết với các bài toán và thách thức của đô thị TP.HCM. Đại học phải đóng vai trò kết nối và điều phối tri thức đa bên gồm Nhà nước, doanh nghiệp, nhà trường, cộng đồng và gắn với môi trường tự nhiên; đại học trở thành hạt nhân của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đô thị; cũng là nơi rất thích hợp để thử nghiệm các chính sách, các sandbox; trở thành những phòng thí nghiệm sống hay là nơi thử nghiệm thị trường của công nghệ.

“VIFC Academy được thành lập là đầu mối chung hội tụ những sự dịch chuyển đó. Chúng tôi kỳ vọng các trường đại học, viện nghiên cứu, định chế tài chính và các đối tác trong nước, quốc tế sẽ cùng đồng hành với học viện, cùng xây dựng khung năng lực chung, chia sẻ dữ liệu về nhu cầu nhân lực, phát triển chương trình đào tạo, thử nghiệm giải pháp, các chính sách, đánh giá tác động và cùng tạo ra giá trị cho xã hội, cho TP.HCM”, ông Hùng nói.

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện 3 đơn vị gồm Nhóm Công tác Giáo dục thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp Anh quốc tại Việt Nam (BritCham Education Working Group), Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và Viện Mua sắm và Cung ứng Công chứng Hoàng gia Anh (CIPS) đã trao thư bày tỏ ý định hợp tác (LOI) tới đại diện Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại TP.HCM (VIFC-HCMC), thể hiện sự quan tâm và định hướng tăng cường hợp tác trong phát triển đào tạo, chuẩn năng lực và nguồn nhân lực phục vụ hệ sinh thái tài chính quốc tế.