Tham vọng mới của Apple

Apple đang có kế hoạch ra mắt công cụ tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo của riêng mình vào năm 2026 để tích hợp vào trợ lý giọng nói Siri, cạnh tranh trực tiếp với OpenAI và Perplexity.

Siri mới của Apple có thể được bổ sung công nghệ tìm kiếm bằng AI. Ảnh: MacRumors.

Theo phóng viên Mark Gurman của Bloomberg, Apple đang thử nghiệm hệ thống có tên gọi nội bộ World Knowledge Answers — công cụ tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo của hãng dự kiến sẽ ra mắt vào năm 2026.

Nguồn tin nội bộ tiết lộ Táo khuyết sẽ thêm công nghệ này vào trình duyệt web Safari và Spotlight, được sử dụng để người dùng truy vấn tìm kiếm từ màn hình chính của iPhone.

Bên cạnh đó, Apple cũng đặt mục tiêu tích hợp World Knowledge Answers vào trợ lý giọng nói Siri như một một “công cụ trả lời” bằng AI, động thái cạnh tranh trực tiếp với OpenAI và Perplexity.

Theo nguồn tin, ý tưởng đằng sau công nghệ này là biến Siri và các hệ điều hành của Apple thành một nơi người dùng có thể tra cứu thông tin từ Internet theo cách tương tự như ChatGPT, AI Overviews trong Google Search và một loạt các ứng dụng tìm kiếm AI khác.

Công nghệ nền tảng hỗ trợ tính năng này trên Siri mới có thể đến một phần từ Google, đối tác lâu năm của Apple trong mảng tìm kiếm.

Gurman dẫn nguồn tin nội bộ cho biết cả hai bên đã đạt được một thỏa thuận chính thức trong tuần này. Táo khuyết sau đó đã đánh giá và thử nghiệm một mô hình AI do Google phát triển để hỗ trợ Siri phiên bản mới.

Apple đã đặt cược vào Siri mới sử dụng Apple Intelligence, dự định ra mắt vào tháng 3, trùng với thời điểm phát hành iOS 18.4. Do lo ngại về chất lượng, việc ra mắt Siri mới bị dời sang iOS 18.5 vào tháng 5. Tuy nhiên, chỉ sau vài tuần, Apple tiếp tục hoãn sự kiện.

Gurman cho biết Siri mới dự kiến sẽ ra mắt tại Mỹ vào mùa xuân năm 2026. Nếu vậy, nó có thể sẽ được phát hành như một phần của bản cập nhật iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4 và visionOS 26.4, nhiều khả năng ra mắt vào tháng 3 hoặc tháng 4/2026.