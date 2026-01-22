Tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tại Đại hội XIV của Đảng

Ngày 21/1, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, đã trình bày tham luận của Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội tại Đại hội.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng, tham luận tại Đại hội. Ảnh: Trọng Hải.

Kính thưa Đoàn Chủ tịch,

Kính thưa Đại hội,

Đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội bày tỏ sự nhất trí cao đối với dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Dự thảo các Văn kiện được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, tổng kết sâu sắc thực tiễn, xác định những chủ trương chiến lược có tính đột phá, mở đường, khẳng định quyết tâm, khát vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong kỷ nguyên vươn mình, xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Tôi xin tham luận về: Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Kính thưa Đại hội,

Năm năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn; xung đột, chiến tranh, chạy đua vũ trang bùng phát, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh toàn cầu. Khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên các lĩnh vực; xuất hiện không gian chiến lược, hình thái, phương thức chiến tranh mới.

Trong nước, các thế lực thù địch, phản động tăng cường chống phá cách mạng nước ta. Các thách thức an ninh phi truyền thống như đại dịch Covid-19; thiên tai bão lũ, sạt lở, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, gây hậu quả nặng nề.

Trong bối cảnh đó, Đảng, Nhà nước ta đã triển khai nhiều chủ trương, quyết sách có tính lịch sử và đạt nhiều thành tựu to lớn. Cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cùng với những giải pháp chiến lược tạo không gian phát triển mới, trong đó có lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Các chủ trương xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả. Quân đội giữ vững và phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống dân tộc anh hùng, đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, ghi dấu ấn nổi bật:

Thứ nhất, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ, vị thế, uy tín quốc tế của đất nước được nâng cao, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Đã tham mưu, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, các chiến lược, các kết luận quan trọng về quân sự, quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc cả trước mắt và lâu dài.

Thứ hai, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ được quan tâm đầu tư xây dựng, vững chắc. Nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc được nâng cao. Thế bố trí quốc phòng được điều chỉnh phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, địa giới hành chính mới và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Quân đội phát huy tốt vai trò xung kích, nòng cốt, kịp thời có mặt ở những nơi xung yếu, hiểm nguy, chủ động phối hợp với các lực lượng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm, cứu nạn, sự cố môi trường, giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, nhất là ở khu vực biên giới, biển đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, thực sự là "điểm tựa của bản làng, của ngư dân", góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc. Hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng tiếp tục là một trong những trụ cột đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của đất nước, Quân đội.

Thứ ba, tập trung đầu tư xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức quân đội "tinh, gọn, mạnh", đến nay, toàn quân đã điều chỉnh trên 5.000 tổ chức; ưu tiên quân số cho các đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tuyến biên giới, biển đảo. Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao; có bước đột phá mạnh mẽ về khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo. Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng lưỡng dụng, hiện đại, một số nội dung có bước đột phá, về đích sớm, làm chủ một số công nghệ nền, công nghệ lõi; sản xuất, chế tạo thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, chiến lược và một số loại nhiên liệu đặc chủng, sản phẩm lưỡng dụng, công nghệ cao, đóng góp tích cực vào tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Những thành công và kết quả đó đã cơ bản đủ điều kiện xây dựng Quân đội hiện đại và nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại trước 5 năm so với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã xác định.

Kính thưa Đại hội,

Xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với nền an ninh nhân dân và "thế trận lòng dân" vững chắc là nhu cầu tất yếu, xây dựng đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới. Để thực hiện thắng lợi chủ trương trên, cần tập trung quyết liệt thực hiện có hiệu quả một số nội dung chính sau.

Trước hết, kiên định xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, gắn bó máu thịt với nhân dân; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước. Chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, mẫu mực, tiêu biểu, có sức chiến đấu cao, năng lực lãnh đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với các chính sách đột phá thu hút, trọng dụng nhân tài, đầu tư nguồn lực, xây dựng các nhà trường quân đội thông minh, hiện đại; tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả trong và ngoài nước; chú trọng nâng cao trình độ khoa học, công nghệ.

Hai là, tiếp tục tổ chức "tinh, gọn, mạnh", bảo đảm cơ cấu tổ chức Quân đội đồng bộ, hợp lý. Hoàn thiện các quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế lãnh đạo quản lý, chỉ huy, điều hành. Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là các loại vũ khí, trang bị hiện đại; chất lượng các loại hình diễn tập sát với yêu cầu bảo vệ vững chắc Tổ quốc trước mọi thủ đoạn tác chiến, hình thái chiến tranh. Giữ vững kỷ luật, kỷ cương; xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, phát huy giá trị văn hóa "Bộ đội Cụ Hồ" thời kỳ mới.

Ba là, tiếp tục đầu tư phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại; nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất, cải tiến, hiện đại hóa các chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Bốn là, đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng, tăng cường giao lưu, huấn luyện, diễn tập song phương, đa phương, nhất là các hình thức diễn tập phòng chống an ninh phi truyền thống. Tranh thủ hợp tác chuyển giao công nghệ, nguồn lực tiên tiến để xây dựng Quân đội hiện đại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Năm là, tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại, gắn với xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và đối ngoại. Phát huy vai trò các đoàn, binh đoàn, khu kinh tế quốc phòng và bộ đội biên phòng trong việc tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ vững chắc trên từng địa bàn, trên từng hướng chiến lược của Tổ quốc.

Kính thưa Đại hội,

Phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết tâm xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc 3 chức năng của Quân đội đó là: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Kính chúc Đoàn Chủ tịch, các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc,

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp,

Xin trân trọng cảm ơn!